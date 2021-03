Lemondanak az ingyenmilliókról a friss házasok: mitől félnek ennyire?

Sokáig válságállónak mutatkozott a babaváró hitel, azonban 2021 elejére sosem látott mélypontra zuhantak a kifizetett összegek. Mindeközben a házasságtól - amely több családtámogatás igénybevételének feltétele - nem vette el a fiatalok kedvét a járvány. Mi állhat annak hátterében, hogy a babaváró hitel felvételében még a járvány első hulláma alatt sem volt akkora visszaesés, mint idén januárban? Mutatjuk a lehetséges okokat.



A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2021 januárjában 2780 házasság köttetett, ami alig marad el a 2020-as adattól (2863), főként annak tükrében, hogy továbbra is pandémia van, és a november 4-e óta bevezetett korlátozások még mindig érvényben vannak. A január-decemberi időszak a 2019-es évet megelőzően igazi holtszezon volt az esküvőket tekintve, addig összesen a két hónap alatt nagyjából 3500 házasságot kötöttek, a babaváró hitel bevezetését követően viszont már 6000 közelében van a téli hónapok alatt is az esküvők száma.

Azt természetesen nem tudhatjuk, mi lett volna, ha nem csap le a pandémia 2020 márciusában, de feltételezhetően a 2019-es rekormértékű házasságkötéseket is messze túlszárnyalhata volna a tavalyi év. Hiszen így is, a lezárások, a válság, és fertőzésveszély ellenére minimálisan, de mégis 3,1 százalékkal többen kötöttek házasságot 2020-ban, mint 2019-ben. Ha pedig megnézzük a fenti grafikonon, milyen ív kezdett kirajzolódni tavaly az első negyedévben (vastag piros vonal), látható, ha az folytatódott volna, biztos nem áll meg a házasságkötések számának emelkedése 3,1 százaléknál.

Azt szintén nem lehet utólag megbecsülni, hogy egy COVID-19 nélküli világban folytatódott volna-e a babaváró támogatások menetelése 2020-ban, de feltehetően másként alakultak volna a kihelyezett összegek. 2021 januárjára pedig elérkezett a mélypont a babaváró történetében: sosem folyósítottak a bankok ilyen kevés hitelt, mint év elején: 35,63 milliárd forintot. Még tavaly áprilisban és májusban sem volt akkora a visszaesés, mint idén januárban, pedig a koronavírus első hulláma sokkal váratlanabb volt, és igazi sokként érte a hitelpiacot:

2020. decemberben 44,13 milliárd babaváró támogatást fizettek ki a pénzintézetek, 11 százalékkal kevesebbet mint novemberben. 2021. januárban pedig 35,63 milliárd forintra zuhant a hitelszerződések összege, a visszaesés az előző hónaphoz képest 19,3 százalékos. Ez még mindig nem akkora mértékű esés, mint 2020. márciusról áprilisra: akkor 28,5 százalékkal csökkentek a szerződéses összegek. egy hónap alatt. Viszont 2020 januárjához képest éves szinten idén januárra 29,4 százalékos visszaesés történt.

Miért vett fel a lakosság ilyen kevés hitelt?

Nem csak a babaváró hitel érte el a mélypontját: a személyi kölcsönök felvétele is zuhanórepüléssel kezdte az évet és a lakáshitelek sem voltak ennyire népszerűtlenek 2018 decembere óta. Miért tudta a 2021-es évkezdés alulmúlni a járvány legrosszabb hónapjait 2020-ban? Valószínűleg több hatás együttesen vezetett a hitelezés visszaeséséhez januárban.

Az egyik legalapvetőbb ok, hogy a december és január minden normális évben is uborkaszezon, ami a hitelezést illeti (akárcsak a házasságkötések szempontjából az volt, mielőtt betört a piacra a babaváró), tehát nem is lehetett volna felívelést várni. Másrészt azt már az első hullám hatásaiból ki lehet olvasni, hogy a járványügyi intézkedések 1-2 hónapos késéssel fejtik ki hatásukat a hosszú átfutási idejú hitelek folyósítására, mint a babaváró vagy a lakáskölcsön. Így nem csoda, hogy a november elején bevezetett korlátozó intézkedések, a járványhelyzet romlása a decemberi és januári hitelstatisztikákban realizálódott.

Szintén valószínű, hogy a hitelpiac alakulását a 2021. januárjában bevezetett otthonfelújítási támogatás és az ehhez kapcsolható, februártól felvehető hitel is befolyásolta. Akárcsak a babaváró hitel 2019 júliásában történt bevezetése előtt, elkezdődhetett egyfajta kivárás. Akik lakáskölcsön, vagy személyi hitel felvételét tervezték bizonyos kiadások esetén, lehet, hogy azok inkább vártak, amíg kiderülnek az új konstrukció részletei, mert így hozzá tudtak jutni a jóval kedvezőbb támogatáshoz.

Ezen túlmenően óvatosabbá tehette a lakosságot, hogy a járványhelyzet romlani kezdett novemberben és decemberben. Most, hogy a harmadik hullám is elkezdődött, lehetséges, hogy ez az óvatosság továbbra is jellemezni fogja a hiteligényléseket.

Jobb az óvatosság?

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a bankrendszer és a fogyasztók biztonsága érdekében változatlanul alapvetően kockázatosnak, a felelős hitelezői magatartással ellentétesnek tartja azon lakossági jelzáloghiteleket, amelyeknél az ügyfél önerejét az általa felvett személyi kölcsönnel biztosítja - volt olvasható a jegybank által idén kibővített (eredetileg 2019 júniusában megfogalmazott), s a hitelintézeteknek címzett vezetői körlevelében.

A babaváró kölcsön népszerűségének egyik fő oka, hogy így azok is, akik nem tudták megteremteni az önerőt egy lakáshitel felvételéhez, most a támogatást ajánlják fel önerőként és mellé kölcsönt vesznek fel. Bár a babaváró hitel az MNB körlevele szerint nem jelent olyan kockázatot, mint egy személyi kölcsön, így - az adósságfék-szabályokban foglaltakkal összhangban -

a hitelintézetek a babaváró hitelek összegének 75 százalékát beszámíthatják önerőként a lakáshitel-kérelmek esetében.

Az MNB a Családi Otthonteremtési Kedvezményekhez kötődő egyszeri, a gyermekek után járó és vissza nem térítendő kedvezményekről, illetve a nagycsaládosok gépjármű-szerzési kedvezményéről is azt írja, hogy ezek sem növelik az ügyfelekkel kapcsolatos kockázatokat. Így ezek teljes összegét is figyelembe vehetik önerőként a bankok.

Megfontolandó viszont, hogy a jegybank szerint jellemzően kockázatosak azok a lakáshitelek, amelyeknél az önerőt az ügyfél személyi kölcsöne adja, mivel a babaváró hitel sem jelzálogkölcsön, alapvetően szabad felhasználású. Amennyiben nem teljesülnek a vállalt feltételek, akkor a felvett összeg nem alakul át támogatássá, vissza kell fizetni. Hogyha ezzel nem kalkulál a pár, aki önerőként használja a babaváró hitelt, túlzottan eladósodhat, amikor a lakáshitelt és a babaváró hitelt el kell kezdenie egyszerre törleszteni. Ezért

javasuljuk alapos megfontolásra, hogy a babaváró kölcsönt önerőként használjuk-e, és ezzel milyen kockázatot vállalunk.

Most 33 millió forintot is adhat az állam három gyermek után

Folyamatosan bővül a családtámogatások köre, amelyeket a szülők a születendő, vagy már meglévő gyermekeik után vehetnek igénybe. Az idei évben kerül t bevezetésre például a felújítási támogatás, és februártól elérhető a mellé igényelhető hitel is, amelyet kisgyermekes családok vehetnek igénybe. A konstrukciót már most hatalmas az érdeklődés övezi. Első körben öt hazai bank kínálatába került be a támogatott otthonfelújítási hitel, és bár a jogosultsági feltételeket kormányrendelet rögzíti, az egyes bankok hitelbírálata mégis eltér némileg egymástól, ezért hitelfelvétel előtt érdemes utánanézni, melyik bank ajánlata a legkedvezőbb:

Az otthonfelújítási hitelen túl is rengeteg "régi, jólbevált" lehetőséggel élhetnek a szülők, párok: kihasználhatják a csokot, a jelzáloghitel-elengedést, az autótámogatást, diákhitel-elengedést, a babaváró kölcsönt, vagy az új lakások áfa-visszaigénylését. Azok a párok, akik okosan használják ki ezeket a lehetőségeket - kombinálják a támogatásokat - rengeteg pénzhez juthatnak így, és nem feltétlenül csak otthonteremtéshez. Egy átlagnál magasabb értékű, 50 milliós lakásra és három gyermeket vállaló házaspár számára

a fiatal házaspárok 10 millió forintkamatmentes babaváró hitel felvételére jogosultak 2019. július 1-je óta, és a fennálló tartozás egészét elengedi a kormány a harmadik újonnan születendő gyermek után (mivel időközben a szülések után 3 évre felfüggesztik a törlesztést, a legjobb esetben akár 10 millió forintot is elengedhetnek),

felvételére jogosultak 2019. július 1-je óta, és a fennálló tartozás egészét elengedi a kormány a harmadik újonnan születendő gyermek után (mivel időközben a szülések után 3 évre felfüggesztik a törlesztést, a legjobb esetben akár 10 millió forintot is elengedhetnek), az új építésű ingatlanra 10 millió forint vissza nem térítendő CSOK vehető fel (ez igaz egyébként falusi CSOK esetén a kistelepülési használt ingatlanokra is) három gyermek után,



bármely felvett jelzáloghitelből (akár a CSOK-hitelből) 5 millió forintot enged el a kormány a harmadik gyermek után (1 milliót a második + 4 milliót a harmadik gyermek estén)

a legújabb elemként egy nettó 50 milliós lakás esetében ehhez 2,5 millió forintnyi áfa-visszaigénylés jön hozzá 2021. január 1-jétől,

2021. január 1-jétől a kisgyermeket nevelők igényelhetik a felújítási támogatást és február elsejétől a 3%-os támogatott hitelt is 6 millió forint erejéig, melynek maximum a fele a felújítás befejeztével támogatás formájában betörlesztésre kerülhet.



Mindezt a vissza nem térítendő támogatást ki lehet egészíteni 3 gyermek vállalása esetén egy 15 millió forintos "CSOK-hitellel" (2019. július 1-je óta egyébként használt ingatlan vásárlására is), amelynek a maximális kamata 3%.

Mindez tehát akár 30 millió forint vissza nem térítendő támogatást és 15 millió forint kedvezményes hitelt jelent abban az esetben, ha sorozatban (legfeljebb 3 év "szünetekkel") érkezik három új gyermek.

Fontos kiemelni, hogy a különféle támogatások kombinációinak bemutatásának célja semmiképp sem az, hogy túlzott kockázatvállalásra ösztönözzük olvasónkat! Ha bizonytalanság övezi a három gyermek vállalását, akkor a fenti támogatási formák közül csak egyikkel-másikkal érdemes élni, élethelyzettől, anyagi lehetőségektől és család(alapítás)i céloktól függően. Több lehetőség akkor is igénybe vehető utólag és menet közben, ha a harmadik gyermek a másik kettő után nem tervezett módon érkezik.

Egy vagy két gyermek esetén is sok millió járhat

Azok számára, akik egy vagy két gyermeket szeretnének vállalni, szintén rengeteg lehetőség adódik. A két gyermeket vállalók új építésű ingatlan építésére vagy vásárlására, illetve kistelepülésen lévő használt ingatlan vásárlására (felerészben) és bővítésére/korszerűsítésre (felerészben) felvehetik a 2,6 milliós CSOK-ot(normál vagy falusi) + az új felújítási hitelt és támogatást.

Felvehetik a szintén akár 10 milliós kamatmentes babaváró hitelt, amely részben, legfeljebb 3 millió forint értékben támogatássá alakulhat, amennyiben a két gyermek szorosan egymás után érkezik (ugyanis minden gyermek érkezésekor három évre felfüggesztik a törlesztést, két új gyermek után az aktuális tartozás 30%-át elengedve), a maradék legalább 7 millió hitel marad.

A meglévő, időközben felvett lakáshitelből (ez lehet pl. a hamarosan említendő "CSOK-hitel" is) a második gyermek érkezésekor 1 millió forint elengedést lehet igényelni, és új elemként igénybe vehetik nettó 50 milliós új lakás esetén a 2,5 milliós áfa-visszatérítést, ha igénybe vették a CSOK-ot is. Mindehhez már az elején felvehető maximum 10 millió forintos kamattámogatott, legfeljebb 3%-os kamatozású lakáshitel ("CSOK-hitel") is,

összesen tehát 9,1+17 millió forintot kaphatnak a két gyermeket vállalók, amennyiben a babaváró hitel 30%-ban alakul át támogatássá.

És ebben még nincs benne a nő aktuális diákhitel-tartozása felének elengedése, amely a második gyermek születésével igényelhető.

Az egy gyermeket vállalók új építésű ingatlan építésére vagy vásárlására, illetve a kistelepülésen lévő használt ingatlan vásárlására (felerészben) és bővítésére/korszerűsítésre (felerészben) felvehetik a 600 ezer forintos CSOK-ot (normál vagy falusi). Felvehetik a szintén akár 10 milliós kamatmentes babaváró hitelt, amely az új gyermek 5 éven belüli érkezése esetén a futamidő végig kamatmentes marad, és új elemként igénybe vehetik nettó 50 milliós új lakás esetén a 2,5 milliós áfa-visszatérítést, ha igénybe vették a CSOK-ot is. Összesen tehát 3,1+10 millió forintot kaphatnak az egy gyermeket vállalók. Amit idén már kiegészíthetnek az otthonfelújítási támogatással + kölcsönnel.

Címlapkép: Getty Images