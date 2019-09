Itt a törlesztőfelező hiteltrükk: pofonegyszerű, mégis alig használják

Hajlamosak vagyunk bízni az ember teremtő erejében, és azt hinni, hogy ha kapunk valamit, akkor azért cserébe máshonnan nem kellett elvenni valami egyebet. Pedig a földünkön az anyag mennyisége állandó, néha csak átalakul. Hasonlóképp van ez a személyi hitelekkel is: ha kitoljuk a futamidőt azért, hogy alacsonyabb legyen a havi törlesztőrészlet, akkor egészen biztos, hogy a teljes visszafizetett összeg sokkal magasabb lesz. Nincs tehát olyan, hogy maradék nélkül jól járunk. Tegnap bemutattuk, hogy a lakáshiteleknél bizonyos esetben jobban megéri inkább a futamidő kitolására játszani. Most azt nézzük meg konkrét banki ajánlatokon keresztül, hogy a személyi hitelekre is igaz-e ez.

A személyi hiteleknél számos olyan dolog van, amivel csökkenthetjük az egyébként relatíve magas kamatterheket. Azt már múltkor bemutattuk, hogy a bankváltással jelentős összegeket spórolhatunk: egy pénzintézet nagy kamatkedvezményeket ad annak, aki vállalja, hogy a jövedelmét az adott banknál vezetett folyószámlára utaltatja. Most azt fogjuk megmutatni, hogy mennyivel lehet kevesebb a havi törlesztőnk, ha hosszabb futamidővel vesszük fel a személyi hitelt - és hogy megéri-e.

Ugyanezt tegnap már bemutattuk a lakáshiteleknél. A lakáshitelek technikailag nem sokban különböznek a személyi hitelektől (amennyiben a lakáshitelek és fix kamatozásúak a teljes futamidő alatt). A hitel havi törlesztőjében mindig jelen van az éves kamat egy tizenketted része, így egy törlesztéssel együtt fizetjük a kamatokat, és a tőketörlesztést is. Mindebből az következik, hogy minél hosszabb futamidőre vesszük fel a hitelt, annál magasabb lesz a kamatköltségünk - hiszen kamatot minden hónapban fizetünk. Nem mindegy tehát, hogy 48, vagy 60 hónapig fizetjük a hitelt.

Erre hoztunk néhány példát a Pénzcentrum kalkulátorából. Konkrét banki hiteltermékeken mutatjuk be, hogy mennyivel kell többet fizetnünk, ha hosszabb a futamidő, mintha rövidebb lenne. Először nézzünk meg egy kis összegű ajánlatot, mondjuk 500 ezer forintot. Minden példánál úgy számoltunk, hogy a bank ügyfeleivé válunk, hiszen ezzel is csökkenthetjük a kamatterheket.

Ha például az 500 ezer forintot 2 évre vesszük fel, akkor a CIB-nél a törlesztőnk 22 586 forint lesz, de csak 542 064 forintot kell visszafizetnünk. De ha már 4 évre toljuk a futamidőt, akkor ugyan csökken a törlesztő 12 178 forintra, de a teljes visszafizetendő 584 544 forint lesz. Hasonló a trend az MKB-nál és a K&H-nál is: előbbinél a 22 794 forintos törlesztőt tudjuk 12 429-re csökkenteni a futamidő kitolásával, 560 336 forint helyett így azonban 4 év alatt 618 152 forintot fizetünk vissza. A Cetelem még kamatkedvezményt is ad, ha kitoljuk a futamidőt, de még így is jelentős különbség van a teljes visszafizetendő összegek között. Ha két évre vesszük fel a hitelt, akkor 573 536 forintot kell visszafizetni, 4 éves futamidővel pedig 644 696 forint a teljes visszafizetendő.

Minél magasabb a hitelösszeg, annál nagyobb a különbség a teljes visszafizetendőben. A Budapest Banknál például 1 millió 137 ezer forint 2 év alatt a visszafizetendő, 4 év alatt 1 millió 273 ezer forint. A K&H-nál a törlesztő 2 éves futamidővel 47 537 forint, 4 évessel csak 26 329 - a teljes visszafizetendő összegek között viszont több, mint 140 ezer forint különbség van.

A Raiffeisennél 48 779 forint a törlesztő 4 éves futamidő mellett, ha 2 millió forint a hitelösszeg. 7 év alatt 31 123 forint a törlesztő, a teljes visszafizetendő viszont kb. 330 ezer forinttal több. Az Ersténél 12,15 százalékos THM mellett 51 681 forint a törlesztő, a teljes visszafizetendő 2 500 688 forint négy éves futamidő mellett, 7 éves futamidőnél pedig már 2 millió 895 656 forint. Az MKB-nál havonta 17 ezer forintot nyerünk havonta, ha kitoljuk a törlesztőt, de a futamidő végén 330 ezer forint a különbség.

Nézzünk meg egy sokkal nagyobb hitelösszeget, 5 millió forintot. Itt tapasztalhatunk igazán nagy különbségeket. A CIB-nél például 5 éves törlesztésnél a törlesztő 101 forint, 7 éves futamidőnél 77 ezer. Ezzel azonban 500 ezer forinttal fizetünk többet a teljes futamidő alatt. A Raiffeisennél szintén hasonló a helyzet, 450 ezer forint a különbség a visszafizetett összegek között. A törlesztő ott is 101 ezer és 78 ezer forint körül alakul. Az Erste 5 éves futamidejű termékénél 6 millió 349 forint a teljes visszafizetendő, a Budapest Banknál pedig a 7 éves futamidővel már eléri a 7 millió forintot.