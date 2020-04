Fontos dolgot kér mindenkitől a Magyar Posta: életek múlhatnak rajta

Bár a postákon hivatalosan nem kötelező maszkot viselni, de a Magyar Posta arra kér mindenkit, hogy legyen óvatos, és inkább vegye fel.

Hétfőtől kötelező eltakarni az arcot a budapesti tömegközlekedési eszközökön, és a boltokba, plázákba, piacokra is csak így lehet belépni. A fővárosi rendelkezés a postahivatalokra nem vonatkozik, ezért a Magyar Posta most közleményben kéri az ügyfeleit: ők is tegyenek fel maszkot.

A Magyar Posta kéri a fővárosiakat, hogy használjanak védőfelszerelést akkor is, ha a postára mennek, ezzel a saját és a postai munkatársak egészségét is védik, a mindenütt jelenlévő fertőzésveszély kockázatát csökkentik. A posták működési rendje hasonló az üzletekéhez, azaz egyszerre több ember is jelen van az ügyféltérben, ezért különösen fontos a védekezés minden formája

- írták. A posta a veszélyhelyzet kihirdetése óta több intézkedést is tett, hogy a fertőzésveszély kockázatát mérsékelje, például folyamatosan biztosít védőfelszerelést a dolgozóknak, korlátozta az egyszerre az ügyféltérben tartózkodók számát, a nyitott pultos postákra pedig leheletfogó műanyag paravánokat szerelt.

A vállalat nemcsak a budapestieknek javasolja, hogy vegyenek maszkot, ha postára mennek: minden olyan település lakóit erre kéri, ahol a helyi önkormányzat a fertőzés további terjedésének lassítása érdekében kötelezővé tette az arc eltakarását a kereskedelmi egységekben és a tömegközlekedési eszközökön.