Kiakadtak a sportklubok a kormány legújabb tervén: súlyos pénzeket bukhatnak ezen

A brit kormány tervei szerint a sportkluboknak és rendezvényszervezőknek a jövőben jóval többet kellene fizetniük a rendőri biztosításért - ez a klubok szerint komoly anyagi terhet jelentene számukra.

A Premier League klubok és vezető sportszervezetek egyre inkább tartanak attól, hogy milliókat kell majd pluszban fizetniük a rendőri biztosításért. A Belügyminisztérium ezen a héten kezdi meg az egyeztetéseket az érintettekkel a tervezett változtatásokról - írja cikkében a Guardian.

Jelenleg a futballklubok csak a saját területük rendőri biztosításáért fizetnek. A rendőri vezetők szerint azonban a kluboknak kellene állniuk a mérkőzésnapokon a stadionok környékének rendfenntartási költségeit is, ami szezonként 71 millió fontot tesz ki, és jelenleg az adófizetőket terheli. A tervezett változtatások érintenék a Football League mérkőzéseit, a nemzetközi rögbi- és krikett-meccseket, a London Marathont, valamint olyan rendezvényeket is, mint a Notting Hill Karnevál vagy a London Pride.

Egyes esetekben a költségek jelentősek lehetnek: az Aston Villa és a Maccabi Tel Aviv közötti Európa Liga-mérkőzés rendőri biztosítása állítólag 2 millió fontba került. Egy másik forrás szerint ha a Millwall a Leeds csapatával játszana, a hazai klubnak több mint 100.000 fontot kellene fizetnie a biztosításért, ha a stadionon kívüli költségeket is beleszámítják.

A kormány terveiről először márciusban számolt be a Times, amikor Mark Roberts, a chesteri rendőrfőnök és az Egyesült Királyság Futball Rendőri Egységének (UKFPU) vezetője elárulta, hogy lobbizott a minisztereknél az ügyben. Az UKFPU adatai szerint a 2023-24-es szezonban a futballmérkőzések rendőri biztosításának teljes költsége 71,69 millió font volt Angliában és Walesben, amiből a klubok csak 14,87 millió fontot (20,7%) fizettek.

Roberts szerint ha a fennmaradó 56,82 millió fontos terhet levennék az adófizetők válláról, az 1200 további rendőr utcai szolgálatba állítását tenné lehetővé. Azt is megjegyezte, hogy igazságtalan, hogy a topklubok közel 400 millió fontot költhetnek egyetlen átigazolási időszakban, miközben ennek csak töredékét fizetik a mérkőzések biztosításáért.

Válaszul a Labdarúgó Szövetség, a Rögbi Szövetség, az Angol és Walesi Krikett Testület, a Jockey Club, a Silverstone és a Boat Race közös levelet küldött Keir Starmer miniszterelnöknek a Nagy Rendezvényszervezők Szövetségén keresztül áprilisban, figyelmeztetve, hogy az "átgondolatlan változtatás károsítaná a gazdaság egy kulcsfontosságú szektorát". A csoport hozzátette: "Súlyosan aggódunk Roberts úr megközelítése miatt. Minden tagunkra hatással lenne az általa szorgalmazott törvénymódosítás. Ez nem csupán Premier League futball kérdés."

A Belügyminisztérium szóvivője közölte: "A nagy rendezvények rendőri biztosítása évente több tízmillióba kerül és megterheli az első vonalbeli erőforrásokat. Prioritásunk mindig a közbiztonság lesz. Ezért adunk 3000 további körzeti rendőrt az utcákra a Változtatási Tervünk részeként. Vizsgáljuk a lehetőségeket, hogyan lehetne e költségek nagyobb részét megtéríttetni. Konzultációnk során minden bizonyítékot figyelembe veszünk, hogy a változtatások megfelelő egyensúlyt teremtsenek – elismerve e rendezvények gazdasági és kulturális jelentőségét is."