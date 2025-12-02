2025. december 2. kedd Melinda, Vivien
Sport

Kiakadtak a sportklubok a kormány legújabb tervén: súlyos pénzeket bukhatnak ezen

Pénzcentrum
2025. december 2. 19:15

A brit kormány tervei szerint a sportkluboknak és rendezvényszervezőknek a jövőben jóval többet kellene fizetniük a rendőri biztosításért - ez a klubok szerint komoly anyagi terhet jelentene számukra.

A Premier League klubok és vezető sportszervezetek egyre inkább tartanak attól, hogy milliókat kell majd pluszban fizetniük a rendőri biztosításért. A Belügyminisztérium ezen a héten kezdi meg az egyeztetéseket az érintettekkel a tervezett változtatásokról - írja cikkében a Guardian.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Jelenleg a futballklubok csak a saját területük rendőri biztosításáért fizetnek. A rendőri vezetők szerint azonban a kluboknak kellene állniuk a mérkőzésnapokon a stadionok környékének rendfenntartási költségeit is, ami szezonként 71 millió fontot tesz ki, és jelenleg az adófizetőket terheli. A tervezett változtatások érintenék a Football League mérkőzéseit, a nemzetközi rögbi- és krikett-meccseket, a London Marathont, valamint olyan rendezvényeket is, mint a Notting Hill Karnevál vagy a London Pride.

Egyes esetekben a költségek jelentősek lehetnek: az Aston Villa és a Maccabi Tel Aviv közötti Európa Liga-mérkőzés rendőri biztosítása állítólag 2 millió fontba került. Egy másik forrás szerint ha a Millwall a Leeds csapatával játszana, a hazai klubnak több mint 100.000 fontot kellene fizetnie a biztosításért, ha a stadionon kívüli költségeket is beleszámítják.

Anglia  |  2025-2026
Premier League
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Arsenal
30
2.
Manchester City
25
3.
Chelsea
24
4.
Aston Villa
24
5.
Brighton
22
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Erling Haaland
(Manchester City)
14
2.
Igor Thiago
(Brentford)
11
3.
Danny Welbeck
(Brighton)
7
4.
Jean-Philippe Mateta
(Crystal Palace)
7
5.
Antoine Semenyo
(Bournemouth AFC)
6
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2025.12.02.

A kormány terveiről először márciusban számolt be a Times, amikor Mark Roberts, a chesteri rendőrfőnök és az Egyesült Királyság Futball Rendőri Egységének (UKFPU) vezetője elárulta, hogy lobbizott a minisztereknél az ügyben. Az UKFPU adatai szerint a 2023-24-es szezonban a futballmérkőzések rendőri biztosításának teljes költsége 71,69 millió font volt Angliában és Walesben, amiből a klubok csak 14,87 millió fontot (20,7%) fizettek.

Roberts szerint ha a fennmaradó 56,82 millió fontos terhet levennék az adófizetők válláról, az 1200 további rendőr utcai szolgálatba állítását tenné lehetővé. Azt is megjegyezte, hogy igazságtalan, hogy a topklubok közel 400 millió fontot költhetnek egyetlen átigazolási időszakban, miközben ennek csak töredékét fizetik a mérkőzések biztosításáért.

Válaszul a Labdarúgó Szövetség, a Rögbi Szövetség, az Angol és Walesi Krikett Testület, a Jockey Club, a Silverstone és a Boat Race közös levelet küldött Keir Starmer miniszterelnöknek a Nagy Rendezvényszervezők Szövetségén keresztül áprilisban, figyelmeztetve, hogy az "átgondolatlan változtatás károsítaná a gazdaság egy kulcsfontosságú szektorát". A csoport hozzátette: "Súlyosan aggódunk Roberts úr megközelítése miatt. Minden tagunkra hatással lenne az általa szorgalmazott törvénymódosítás. Ez nem csupán Premier League futball kérdés."

A Belügyminisztérium szóvivője közölte: "A nagy rendezvények rendőri biztosítása évente több tízmillióba kerül és megterheli az első vonalbeli erőforrásokat. Prioritásunk mindig a közbiztonság lesz. Ezért adunk 3000 további körzeti rendőrt az utcákra a Változtatási Tervünk részeként. Vizsgáljuk a lehetőségeket, hogyan lehetne e költségek nagyobb részét megtéríttetni. Konzultációnk során minden bizonyítékot figyelembe veszünk, hogy a változtatások megfelelő egyensúlyt teremtsenek – elismerve e rendezvények gazdasági és kulturális jelentőségét is."
#biztosítás #kormány #rendőrség #adó #sport #stadion #anglia #labdarúgás #belügyminisztérium #költségek #finanszírozás #brit #futball #premier league #sportgazdaság #angol foci

