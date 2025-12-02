Federica Mogherini, az EU korábbi külügyi vezetőjét letartóztatták korrupciós gyanúval.
Kiakadtak a sportklubok a kormány legújabb tervén: súlyos pénzeket bukhatnak ezen
A brit kormány tervei szerint a sportkluboknak és rendezvényszervezőknek a jövőben jóval többet kellene fizetniük a rendőri biztosításért - ez a klubok szerint komoly anyagi terhet jelentene számukra.
A Premier League klubok és vezető sportszervezetek egyre inkább tartanak attól, hogy milliókat kell majd pluszban fizetniük a rendőri biztosításért. A Belügyminisztérium ezen a héten kezdi meg az egyeztetéseket az érintettekkel a tervezett változtatásokról - írja cikkében a Guardian.
Jelenleg a futballklubok csak a saját területük rendőri biztosításáért fizetnek. A rendőri vezetők szerint azonban a kluboknak kellene állniuk a mérkőzésnapokon a stadionok környékének rendfenntartási költségeit is, ami szezonként 71 millió fontot tesz ki, és jelenleg az adófizetőket terheli. A tervezett változtatások érintenék a Football League mérkőzéseit, a nemzetközi rögbi- és krikett-meccseket, a London Marathont, valamint olyan rendezvényeket is, mint a Notting Hill Karnevál vagy a London Pride.
Egyes esetekben a költségek jelentősek lehetnek: az Aston Villa és a Maccabi Tel Aviv közötti Európa Liga-mérkőzés rendőri biztosítása állítólag 2 millió fontba került. Egy másik forrás szerint ha a Millwall a Leeds csapatával játszana, a hazai klubnak több mint 100.000 fontot kellene fizetnie a biztosításért, ha a stadionon kívüli költségeket is beleszámítják.
A kormány terveiről először márciusban számolt be a Times, amikor Mark Roberts, a chesteri rendőrfőnök és az Egyesült Királyság Futball Rendőri Egységének (UKFPU) vezetője elárulta, hogy lobbizott a minisztereknél az ügyben. Az UKFPU adatai szerint a 2023-24-es szezonban a futballmérkőzések rendőri biztosításának teljes költsége 71,69 millió font volt Angliában és Walesben, amiből a klubok csak 14,87 millió fontot (20,7%) fizettek.
Roberts szerint ha a fennmaradó 56,82 millió fontos terhet levennék az adófizetők válláról, az 1200 további rendőr utcai szolgálatba állítását tenné lehetővé. Azt is megjegyezte, hogy igazságtalan, hogy a topklubok közel 400 millió fontot költhetnek egyetlen átigazolási időszakban, miközben ennek csak töredékét fizetik a mérkőzések biztosításáért.
Válaszul a Labdarúgó Szövetség, a Rögbi Szövetség, az Angol és Walesi Krikett Testület, a Jockey Club, a Silverstone és a Boat Race közös levelet küldött Keir Starmer miniszterelnöknek a Nagy Rendezvényszervezők Szövetségén keresztül áprilisban, figyelmeztetve, hogy az "átgondolatlan változtatás károsítaná a gazdaság egy kulcsfontosságú szektorát". A csoport hozzátette: "Súlyosan aggódunk Roberts úr megközelítése miatt. Minden tagunkra hatással lenne az általa szorgalmazott törvénymódosítás. Ez nem csupán Premier League futball kérdés."
A Belügyminisztérium szóvivője közölte: "A nagy rendezvények rendőri biztosítása évente több tízmillióba kerül és megterheli az első vonalbeli erőforrásokat. Prioritásunk mindig a közbiztonság lesz. Ezért adunk 3000 további körzeti rendőrt az utcákra a Változtatási Tervünk részeként. Vizsgáljuk a lehetőségeket, hogyan lehetne e költségek nagyobb részét megtéríttetni. Konzultációnk során minden bizonyítékot figyelembe veszünk, hogy a változtatások megfelelő egyensúlyt teremtsenek – elismerve e rendezvények gazdasági és kulturális jelentőségét is."
Olekszandr Uszik, a nehézsúlyú ökölvívás egyesített világbajnoka Deontay Wildert nevezte meg következő mérkőzésének "első számú opciójaként".
Egy korábbi angol válogatott labdarúgót vettek őrizetbe nemi erőszak kísérletének gyanújával a Londonhoz közeli Stansted repülőtéren.
Max Verstappen még versenyben van az F1-es világbajnoki címért, miután a katari győzelmével 12 pontra csökkentette hátrányát Lando Norrisszal szemben.
Kétéves sznúkerjátékos keltett feltűnést az UK Championship-en, ahol a szervezők lehetőséget adtak a kisfiúnak egy bemutató bevonulásra a rangos versenyen.
Elhunyt Szűcs István, a DVTK egykori belső védője, aki játékosként és edzőként is jelentős szerepet töltött be a diósgyőri labdarúgás történetében.
Súlyos betegséggel küzd Ljuboszlav Penev, a bolgár labdarúgó-válogatott és az Atlético Madrid korábbi támadója, akit veserák miatt kezelnek egy németországi kórházban.
Máris jön az újabb edzőkirúgás Angliában? Megszólalt a Tottenham menedzsere, így érzi a saját helyzetét
Thomas Frank kijelentette, hogy továbbra is bízik a klubvezetés támogatásában, annak ellenére, hogy a szurkolók részéről egyre több kritika éri.
Tom Aspinall nehéz küzdelmet vív egy ritka szembetegséggel, amely az UFC 321-en vívott címvédő mérkőzésén elszenvedett sérülés következménye
Keddtől vasárnapig a lengyelországi Lublinban rendezik az úszók rövidpályás Európa-bajnokságát, amelyen 9 férfi és 13 női versenyző képviseli a magyar színeket.
Újabb sportbotrány készül: személyes okok miatt vett ki szabadságot a klubvezető, de más állhat a háttérben
A Middlesex County Cricket Club vezérigazgatója, Andrew Cornish felfüggesztette munkáját a klubnál, miután egy munkatársa kötelességszegéssel vádolta meg.
Szentmihályi Antal olimpiai bajnok labdarúgó, az Újpest és a Vasas egykori legendás kapusa kilenc hónapja költözött feleségével egy budai idősotthonba.
Elhunyt Nicola Pietrangeli, a kétszeres Roland Garros-győztes olasz teniszlegenda.
Magyarországnak jelenleg 14 kvótája van a februári, milánói-cortinai téli olimpiára.
Adrian Sutilt egy nemzetközi nyomozás során vették őrizetbe, csalás és sikkasztás miatt kell felelnie.
Treylon Burks elképesztő, egykezes elkapást mutatott be vasárnap este, csapata reményei a rájátszásra azonban egyre halványulnak.
A Skót Labdarúgó Szövetség (SFA) többmillió fontos, hosszú távú névadói szerződést kötött a nemzeti stadion elnevezési jogaira.
Elhagyja a Fradit Varga Barnabás? Megszólalt végre a csatár ügynöke, kiderült, miért nem játszott tegnap
Varga Barnabás, a Ferencváros gólvágója fáradtság miatt maradt ki a Puskás Akadémia elleni bajnoki mérkőzés keretéből, amit menedzsere is megerősített..
A vezetőedző azonnal elhagyta az Ole Miss csapatát, hogy a LSU vezetőedzője legyen, mindezt az év végi rájátszás előtt
