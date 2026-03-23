2026. március 23. hétfő Emőke
9 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Egy euró érme a kézben és magyar forint az asztalon
Hitel

Őrület, ami a forint árfolyamával történt napközben: elég komoly erősödés lett a vége - ennyit ér most a magyar pénz

Pénzcentrum
2026. március 23. 18:55

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel 6 órakor jegyzett 393,56 forintról 387,61 forintra csökkent 18 órakor, napközben 386,83 forint és 395,57 forint között mozgott.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A svájci frank jegyzése a reggeli 432,01 forintról 424,69 forintra süllyedt,

míg a dollár jegyzése 340,77 forintról 334,32 forintra csökkent.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1549 dollárról 1,1594 dollárra változott.

TOVÁBBI ÁRFOLYAMOK, AKTUALITÁSOK A PÉNZCENTRUM ÁRFOLYAM OLDALÁN.
Címlapkép: Getty Images
Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:31
19:14
19:08
19:00
18:55
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. március 23. 17:00
Úgy néz ki, Trump félrerántja a kormányt - Mi jön most?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. március 23. 18:16
Leköszönő RTL-vezér: nem eladó az RTL Magyarország - a CME és az Antenna nem válaszolt a felvásárlási kérdésre
Az iparági források által lehetséges vevőként emlegetett Central European Media Enterprises (CME) és...
Bankmonitor  |  2026. március 23. 16:42
Így kaphatsz személyi kölcsönt 100% online, akár 24 órán belül
Elromlott az autó, azonnali orvosi költség ütötte fel a fejét, vagy szembejött egy kihagyhatatlan ár...
iO Charts  |  2026. március 23. 13:31
Apple (AAPL) részvény: ár, trend és kifulladó iPhone sztori
Miről szól a Piaci Impulzus rovat? Nem tudom, tisztában vagytok-e vele, de egy alapos fundamentális...
Holdblog  |  2026. március 23. 08:52
Magyarország sem függ jobban a külföldi energiától, mint az EU
Hajlamosak vagyunk úgy beszélni a hazai orosz olajfüggőségről, mintha tőlünk nyugatra az országok ön...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 23.
Itt a kiskapu a nyugdíjasoknak: így nem maradnak anyagi segítség nélkül, ha beüt a baj
2026. március 22.
Hidegzuhany a magyar utazóknak: emiatt fizethetünk idén vagyonokat a nyaralásért
2026. március 23.
Látványosan kilőttek a hazai árak: meg is van, melyik régiókban a legdrágább most a szántó Magyarországon
2026. március 23.
Donald Trump ébresztheti fel Európát az éber kómából: a NATO felbomlása lehet a járulékos veszteség?
2026. március 23.
Kiderült az igazság a magyar üzemanyagárokról: hiába Trump dominanciája, brutál drágulást hozhat egy rossz lépés
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 23. hétfő
Emőke
13. hét
Március 23.
Meteorológiai világnap
Március 23.
A magyar-lengyel barátság napja
Március 23.
A magyar ejtőernyősök napja
Ajánlatunk
Hitel legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Rengeteg magyarnak engedhetik el a hiteltartozását 2026-ban: itt vannak a részletek, ezek a feltételei
2
2 hónapja
Fű alatt változtak a fizetésletiltás szabályai 2026-tól: már ennyit vehetnek el a béredből, ha tartozásod van
3
2 hónapja
Rengeteg magyarnak engedhetik el a hiteltartozását 2026-ban: itt vannak a részletek, ezek a feltételei
4
2 hónapja
Újabb határt lépett át Magyarország: eljárás indult ellenünk - ennek csúnya vége is lehet
5
2 hónapja
Figyelem, új világ jön a magyar hitelesekre: erről mindenki tudjon, akinek valamilyen kölcsöne fut a bankokban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Opciós díj
Az opció vevője által az eladónak fizetett összeg.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 23. 19:00
Látványosan kilőttek a hazai árak: meg is van, melyik régiókban a legdrágább most a szántó Magyarországon
Pénzcentrum  |  2026. március 23. 18:06
Beütött az olajkatasztrófa keleti szomszédunknál: válsághelyzetet hirdetett a kormány - ennek a fele se tréfa
Agrárszektor  |  2026. március 23. 18:32
Az utóbbi 10 évben csak kétszer volt ilyen, ami most történik sok piacon