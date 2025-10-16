Peking szerint Washington pánikot kelt és félreértelmezi az exportkorlátozásokat – közben a tárgyalásokon Kína együttműködést sürget.
Egyetlen hiba kellett ehhez: valaki több pénzt termelt, mint a világ GDP-jének kétszerese
A Paxos, a PayPal partnere technikai hiba miatt 300 billió dollár értékű stablecoint hozott létre tévedésből, amit végül gyorsan korrigáltak, tudósított a CNBC.
A PayPal partnere, a Paxos szerdán egy "technikai hiba" következtében tévedésből 300 billió dollár értékű PYUSD stablecoint hozott létre. A hatalmas mennyiségű token kibocsátását piaci megfigyelők vették észre az Etherscan nevű Ethereum blockchain elemző platformon.
A Paxos közleménye szerint a stablecoinok téves létrehozása egy belső átutalás részeként történt, de "azonnal azonosították a hibát és megsemmisítették a felesleges PYUSD-t". A vállalat hangsúlyozta: "Ez egy belső technikai hiba volt. Biztonsági incidens nem történt. Az ügyfelek pénzeszközei biztonságban vannak. A probléma gyökerét orvosoltuk." Az Etherscan tranzakciós adatai szerint a hibát körülbelül 20 perc alatt sikerült kijavítani.
A PYUSD egy dollárhoz kötött stablecoin, vagyis 1:1 arányban váltható amerikai dollárra.
A globális forgalomban lévő dollárok mennyisége messze nem lenne elegendő 300 billió dollár PYUSD fedezetéhez, ami elméletileg
a világ becsült teljes GDP-jének több mint kétszerese.
A Paxos hibája olyan időszakban történt, amikor a stablecoinok egyre inkább a mainstream pénzügyi rendszer részévé válnak, mivel egyre több bank és fizetési platform vezeti be őket.
A PYUSD jelenleg a világ hatodik legnagyobb stablecoinja, piaci kapitalizációja meghaladja a 2,6 milliárd dollárt a CoinMarketCap adatai szerint.
Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?
A Magyar Nemzeti Bank feljelentést tett a Szabadság téri székház felújításával összefüggésben felmerült hűtlen kezelés, hanyag kezelés, csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Brutálisan lerontotta Magyarország kilátásait az IMF: csúnyán földbe állt a gazdaság 2025-ben, jövőre sem várható repülőrajt
Az IMF jelentősen rontotta Magyarország gazdasági kilátásait: az idei évre mindössze 0,6%-os, 2026-ra pedig 2,1%-os GDP-növekedést prognosztizál.
