Egyetlen hiba kellett ehhez: valaki több pénzt termelt, mint a világ GDP-jének kétszerese

A Paxos, a PayPal partnere technikai hiba miatt 300 billió dollár értékű stablecoint hozott létre tévedésből, amit végül gyorsan korrigáltak, tudósított a CNBC.

A PayPal partnere, a Paxos szerdán egy "technikai hiba" következtében tévedésből 300 billió dollár értékű PYUSD stablecoint hozott létre. A hatalmas mennyiségű token kibocsátását piaci megfigyelők vették észre az Etherscan nevű Ethereum blockchain elemző platformon.

A Paxos közleménye szerint a stablecoinok téves létrehozása egy belső átutalás részeként történt, de "azonnal azonosították a hibát és megsemmisítették a felesleges PYUSD-t". A vállalat hangsúlyozta: "Ez egy belső technikai hiba volt. Biztonsági incidens nem történt. Az ügyfelek pénzeszközei biztonságban vannak. A probléma gyökerét orvosoltuk." Az Etherscan tranzakciós adatai szerint a hibát körülbelül 20 perc alatt sikerült kijavítani.

A PYUSD egy dollárhoz kötött stablecoin, vagyis 1:1 arányban váltható amerikai dollárra.

A globális forgalomban lévő dollárok mennyisége messze nem lenne elegendő 300 billió dollár PYUSD fedezetéhez, ami elméletileg

a világ becsült teljes GDP-jének több mint kétszerese.

A Paxos hibája olyan időszakban történt, amikor a stablecoinok egyre inkább a mainstream pénzügyi rendszer részévé válnak, mivel egyre több bank és fizetési platform vezeti be őket.

A PYUSD jelenleg a világ hatodik legnagyobb stablecoinja, piaci kapitalizációja meghaladja a 2,6 milliárd dollárt a CoinMarketCap adatai szerint.

