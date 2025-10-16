2025. október 16. csütörtök Gál
11 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Bizonytalanság QT Globális pénzügyi válság legrosszabb befektetési befektetés kockázatkezelés kockázati eszközök elemzése pénzügyi chart kereskedés befektetni adatok ár kriptovaluta piaci grafikon
Gazdaság

Egyetlen hiba kellett ehhez: valaki több pénzt termelt, mint a világ GDP-jének kétszerese

Pénzcentrum
2025. október 16. 15:48

A Paxos, a PayPal partnere technikai hiba miatt 300 billió dollár értékű stablecoint hozott létre tévedésből, amit végül gyorsan korrigáltak, tudósított a CNBC.

A PayPal partnere, a Paxos szerdán egy "technikai hiba" következtében tévedésből 300 billió dollár értékű PYUSD stablecoint hozott létre. A hatalmas mennyiségű token kibocsátását piaci megfigyelők vették észre az Etherscan nevű Ethereum blockchain elemző platformon.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Paxos közleménye szerint a stablecoinok téves létrehozása egy belső átutalás részeként történt, de "azonnal azonosították a hibát és megsemmisítették a felesleges PYUSD-t". A vállalat hangsúlyozta: "Ez egy belső technikai hiba volt. Biztonsági incidens nem történt. Az ügyfelek pénzeszközei biztonságban vannak. A probléma gyökerét orvosoltuk." Az Etherscan tranzakciós adatai szerint a hibát körülbelül 20 perc alatt sikerült kijavítani.

Kapcsolódó cikkeink:

A PYUSD egy dollárhoz kötött stablecoin, vagyis 1:1 arányban váltható amerikai dollárra.

A globális forgalomban lévő dollárok mennyisége messze nem lenne elegendő 300 billió dollár PYUSD fedezetéhez, ami elméletileg

a világ becsült teljes GDP-jének több mint kétszerese.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A Paxos hibája olyan időszakban történt, amikor a stablecoinok egyre inkább a mainstream pénzügyi rendszer részévé válnak, mivel egyre több bank és fizetési platform vezeti be őket.

A PYUSD jelenleg a világ hatodik legnagyobb stablecoinja, piaci kapitalizációja meghaladja a 2,6 milliárd dollárt a CoinMarketCap adatai szerint.

Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?

Átfogó felmérést indított a Pénzcentrum. A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók. Köszönjük, ha támogatod a munkánkat egy kitöltéssel!
Címlapkép: Getty Images
#gazdaság #pénzügy #paypal #bitcoin #dollár #blockchain #kriptovaluta #kriptodeviza

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:32
16:17
16:05
15:48
15:36
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. október 15. 16:33
Több pénz jut ingatlanfelújításra - Könnyebb a támogatást megszerezni  
Media1
2025. október 13. 15:26
Nulláról 140 ezerre: Palik Lászlóval beszélgettünk a Palikék Világa kulisszatitkairól | Media1  
MEDIA1  |  2025. október 16. 15:36
Baleset érte a Magyar Hang teherautóját - késni fog az aktuális lapszám az újságosoktól
Balesetet szenvedett a Magyar Hang friss számát a pozsonyi nyomdából a budapesti elosztóközpontokba...
Kasza Elliott-tal  |  2025. október 16. 13:50
Követett részvények - 2025. október
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a he...
iO Charts  |  2025. október 16. 11:01
A Constellation Software részvényelemzése (CSU) - Sorozatban
Az Constellation Software részvény (TSX:CSU) alapadatai, áttekintés A Constellation Software Inc. (C...
Bankmonitor  |  2025. október 16. 08:19
Jelentős változás az otthonfelújítási támogatásban: tízezreket érint a jó hír
Ha 2007 előtt épült családi házban laksz, és eddig úgy érezted, hogy túl drága lenne az energetikai...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 16.
Az apa férfi, az anya főz: akkora a gazdasági krízis, hogy még a bezzegországokban sincs nemi egyenlőség
2025. október 15.
Így múlik ki szép csendben Oroszország gazdasága: ha belerokkannak is, folytatják a háborút Ukrajnában?
2025. október 16.
Ezeken a helyeken napi 1000 forintból élnek az emberek: irtózatos a szegénység, óriásiak a nyomortelepek
2025. október 16.
Buszjáratot indít a Lidl Magyarországon: mostantól így is tudnak vásárolni az itt élő magyarok
2025. október 16.
Így nyaralnak az élelmes magyarok ingyen külföldön: ez bárkinek megéri, még fizetnek is érte
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 16. csütörtök
Gál
42. hét
Október 16.
Élelmezési világnap
Október 16.
A kenyér világnapja
Október 16.
Európai újraélesztési nap
Október 16.
Blog akciónap
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Egyre több autós csinálja a Lidl, Aldi, Tesco parkolóban: ha ilyet látsz, azonnal jelentsd a bolt vezetőjének
2
2 hete
Bukja a jogsiját sok idős magyar? Ez alól a szabály alól nem lesz kibúvó, mindenkit érint
3
1 hete
Visszaszólt Nagy Mártonnak Bod Péter Ákos: Ha valaki befolyásos, és kamatcsökkentést szeretne, jobb, ha hallgat!
4
2 hete
Óriási NAV-razzia a Facebook-on: rengeteg magyar retteghet, ez a bűnük
5
2 hete
Kiszivárgott! Már készülnek a magyar euró bevezetésére: így fog kinézni az érme, bankjegy
PÉNZÜGYI KISOKOS
Direkt kárrendezés
Egy baleset után a keletkezett kárt az a biztosító fizesse, akivel szerződésben állunk, aki még érdekelt is abban, hogy minél gyorsabban megoldja a dolgot, hiszen egy elégedett ügyfelet akar, aki a következő évben is neki fizeti be a csekkjeit. Az egyértelmű pozitív hatások mellett a jelenlegi rendszerhez képest díjemelkedést hozhat.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 16. 16:05
Ezeken a helyeken napi 1000 forintból élnek az emberek: irtózatos a szegénység, óriásiak a nyomortelepek
Pénzcentrum  |  2025. október 16. 15:36
Itt a lista, erre a 10 településre megy először a Lidl mozgóboltja: rengeteg vidéki magyar örülhet
Agrárszektor  |  2025. október 16. 16:32
Ezen múlhat az élelmiszeripar jövője: így újulhat meg az ágazat itthon