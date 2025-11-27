Kifakadt a bankvezér: az extra adók miatt nagyot csökkent a profitjuk

A K&H Bank 91 milliárd forint nettó nyereséget ért el az első három negyedévben, 15 százalékkal kevesebbet az előző év azonos időszakához képest, a bank bevételei 7 százalékkal nőttek az első kilenc hónapban.

A pénzintézet profitja elsősorban a kormányzati intézkedések hatására mérséklődött - a bankadó és az extraprofitadó összesen 26 milliárd forintot vont el a cégcsoporttól. Peter Roebben vezérigazgató tájékoztatása szerint az informatikai fejlesztések és a béremelések szintén hozzájárultak az eredmény csökkenéséhez.

A K&H Biztosító ugyanakkor 7,3 milliárd forintos nyereséget könyvelhetett el, miközben 3,8 milliárd forint különadót fizetett be az államkasszába.

A bank bevételei 7 százalékkal emelkedtek, míg a teljes hitelállomány 9 százalékos bővülést mutatott. Kiemelkedő növekedést tapasztaltak a lakáshitelezés területén: az Otthon Start Program elindítása óta napi átlagban egymilliárd forintnyi hitelt folyósítanak, november közepéig pedig több mint 200 milliárd forintos hiteligényt regisztráltak. A bank várakozásai szerint az idei lakáshitel-kihelyezés másfélszerese lehet a tavalyinak. A személyi kölcsönök állománya is jelentősen, 39 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva - közölte a hvg.