Meglepően szoros verseny alakult ki a Tennessee 7. körzetében tartott időközi kongresszusi választáson.
Kifakadt a bankvezér: az extra adók miatt nagyot csökkent a profitjuk
A K&H Bank 91 milliárd forint nettó nyereséget ért el az első három negyedévben, 15 százalékkal kevesebbet az előző év azonos időszakához képest, a bank bevételei 7 százalékkal nőttek az első kilenc hónapban.
A pénzintézet profitja elsősorban a kormányzati intézkedések hatására mérséklődött - a bankadó és az extraprofitadó összesen 26 milliárd forintot vont el a cégcsoporttól. Peter Roebben vezérigazgató tájékoztatása szerint az informatikai fejlesztések és a béremelések szintén hozzájárultak az eredmény csökkenéséhez.
A K&H Biztosító ugyanakkor 7,3 milliárd forintos nyereséget könyvelhetett el, miközben 3,8 milliárd forint különadót fizetett be az államkasszába.
A bank bevételei 7 százalékkal emelkedtek, míg a teljes hitelállomány 9 százalékos bővülést mutatott. Kiemelkedő növekedést tapasztaltak a lakáshitelezés területén: az Otthon Start Program elindítása óta napi átlagban egymilliárd forintnyi hitelt folyósítanak, november közepéig pedig több mint 200 milliárd forintos hiteligényt regisztráltak. A bank várakozásai szerint az idei lakáshitel-kihelyezés másfélszerese lehet a tavalyinak. A személyi kölcsönök állománya is jelentősen, 39 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva - közölte a hvg.
A német gazdaság súlyos szerkezeti válsággal küzd, miközben a kormánykoalíció képtelen előrelépni a gazdaságélénkítési ígéreteinek megvalósításában.
Szabadkán tárgyal Aleksandar Vucic szerb elnökkel Orbán Viktor az ország üzemanyagellátásáról, amely az amerikai szankciók miatt került nehéz helyzetbe.
Vegyesen alakult, kevéssé változott a forint árfolyama csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben.
A GKI Gazdaságkutató friss felmérése szerint novemberben alig változtak a vállalkozások kilátásai, a fogyasztók viszont valamivel borúlátóbbak lettek októberhez képest.
A globális részvénypiacok negyedik napja emelkednek az amerikai kamatcsökkentési várakozások erősödése miatt.
Erősödött kissé szerdán a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1213,46 pontos, 1,12 százalékos emelkedéssel, 109 827,02 ponton, történelmi csúcson zárt szerdán.
Az Európai Parlament elfogadta a 2026-os uniós költségvetést, amely a versenyképesség, a kutatás, az infrastruktúrafejlesztés és az európai biztonság erősítésére helyezi a hangsúlyt.
Közel a megállapodás a 2026-os béremelésekről a Versenyszféra és Kormány Állandó Konzultációs fórumán.
Az Nvidia cáfolja a beszállítói finanszírozással kapcsolatos vádakat, miközben neves befektetők kételkednek az AI-piac fenntarthatóságában.
Magyarország hivatalos figyelmeztetést kapott az ENSZ keretében létrejött Aarhusi Egyezmény alapján Paks II miatt.
Gulyás Gergely és Vitályos Eszter kormányinfót tart csütörtökön.
Kemény 2026-os év elé néz Magyarország: jövőre is köhöghet a gazdaság, mi lesz a kamatcsökkentéssel?
Jövőre már pozitívabb kilátásai lehetnek a magyar gazdaságnak - derült ki az Erste bank szerda délelőtti sajtótájékoztatóján, amelyen a Pénzcentrum is részt vett.
A Budapesti Értéktőzsde szerdán is folytathatja az emelkedést Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
A Fitch Ratings tavaly meglepetésre negatívról stabilra javította a BBB osztályzat kilátását.
Vegyes mozgással indult a forint szerdán a főbb devizákkal szemben.
Magyarország egyre inkább a „dél-amerikanizálódás” útjára lépett, a társadalom a szegények és a szupergazdagok csoportjára szakadt?!
Erősödött a forint kedden estére a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?
