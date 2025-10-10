Leállt az MBH Bank mobilalkalmazása – senki sem érti, mi történt

Több MBH Bank-ügyfél hiába próbálkozott péntek reggel az alkalmazással: az MBH Bank app nem működik. A Downdetector oldalára számos bejelentés érkezett a hibáról, a bank hivatalosan még nem adott tájékoztatást a leállás okáról, szúrta ki a 24.hu.

Az MBH Bank mobilos applikációja péntek reggel óta elérhetetlen a felhasználók számára. A Downdetector adatai szerint reggel 8 óra óta folyamatosan érkeznek bejelentések a hibával kapcsolatban.

A bank egyelőre nem közölte, mi okozta a problémát. Hivatalos karbantartási ütemtervük szerint október 10-én nem volt előre tervezett leállás az alkalmazásnál vagy az internetes felületeknél.

Előrejelzésük szerint október 12-én, éjfél és reggel 4 óra között várhatóak majd karbantartási fennakadások az internetbanki szolgáltatásoknál, de a pénteki hibát nem ez magyarázza. Az ügyfeleknek javasolt türelmesen várniuk, amíg a bank helyreállítja az applikáció működését.

Címlapi kép: Róka László, MTI/MTVA