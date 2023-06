Egyre nagyobb bajban a magyarok slágerhitele: mi lesz így a családtervezéssel?

Megint csaknem tíz százalékkal esett vissza egyetlen hónap alatt a babaváró hitel új szerződéseinek összege. Az adatokból az látszik, hogy a magas kamatok miatt a magyarok még mindig óvatosak, csakhogy mint egy másik jelentésből kitűnik: más reményük nemigen maradt egy lakáshitel önerejére.

Nem akar magához térni a magyarok egyik kedvenc slágerhitele, a babaváró támogatás: az MNB friss adatai szerint 2023 áprilisában sem lőtt ki újra a hitel, de úgy tűnik, hogy a kormány továbbra is számol vele családtámogatási kapaszkodóként. Közben azonban az is kiderült, hogy a magyarok szinte semmi másra sem támaszkodnak önerőként, a szintén friss lakáspiaci jelentés szerint viszont már ez a tízmilliós összeg is kevés ahhoz, ha valaki saját lakást szeretne. Lássuk a számokat!

A legrosszabb áprilisi adat eddig

16,51 milliárd forint volt áprilisban a babaváró kölcsön új szerződéseinek összege - ez derült ki a Magyar Nemzeti Bank adataiból, amelyet pénteken tettek közzé. Bár az év eleji bezuhanáshoz képest ez jelentős javulás - több mint a kétszeresére ugrott - a márciusi 18 milliárdhoz képest már csaknem 10 százalékos visszaesés, vagyis az látszik, hogy továbbra sem akar erőre kapni ez a hiteltípus.

Még rosszabb a helyzet, ha összevetjük a 2020 óta elérhető áprilisi adatokkal. 2020 negyedik hónapjában - amint a fenti infografikán is látszik - 46, 2021 áprilisában 49, tavaly ugyanekkor pedig 39 milliárd forint volt az új jegyzések összege. A tavasz közepén tehát közepes értékekkel számolhattunk eddig, de ez a sorozat most végképp megszakadt.

Minden hitel újra esik

Nem volt túlzottan erős hónapja az április sem a lakáscélú hiteleknek, de a személyi kölcsönöknek sem. Előbbi 38,81, utóbbi pedig 38,88 milliárd forintnyi új szerződést hozott, mindkét érték visszaesést jelent nem csak a múlt havi, de az egy évvel ezelőtti értékhez képest is.

Nagyon úgy tűnik, hogy a lakáshitelek kapcsán azok az elemzői várakozások teljesülnek, amelyek ebben az évben már nem számolnak a lakáshitelek fellendülésével, sokkal inkább a jövő év közepétől számítanak majd erre. A személyi hitelek esete kicsit más: ott a nyár mindig kicsit erősebb szokott lenni, így a hitelpiaci szereplők most is reménykedhetnek ebben: bár a megélhetési költségek folyamatos növekedése - az infláció lassú ütemű csökkenése ellenére is - a nyaralás, valamint az iskolakezdás még mindig sok magyar számára kölcsönből mehet majd.

Hogy lesz így lakás?

A kamatokra rátekintve persze sokkal inkább érthető, mi okozza a visszaesést. Mint az alábbi grafikonon is megmutatjuk, áprilisban ismét növekedtek az átlagkamatok egy éven túli kamatfixálásnál, vagyis aki az elmúlt hónapok apró visszarendeződése után már esetleg gondolkodott is hitelfelvételen, most biztosan újra visszahőköl. A babaváró átlagkamata minimálisan csökkent, de még mindig nem akkora mértékben, ami megnyugtató lehetne: mindössze három tizedet mérséklődött az érték.

A kamatonövekedés tehát újabb hónapokkal odázhatja el a hitelfelvételi kedv visszaállását. Ennél azonban nagyobb gond, hogy a babaváró önerőnek lassan egyáltalán nem elég: mint a lakáspiaci jelentésből is kiviláglik, súlyos bajban vannak a magyar családok. Igaz, hogy enyhült a lakásárak gazdasági fundamentumokhoz mért felülértékeltsége: Budapesten 3%-ra, országosan pedig 9-re. A lakásvásárlás elérhetősége kapcsán a jelentés szerint a fővárosi lakáspiacon már azoknak a családoknak is romlott a lakáspiaci elérhetőség, akik állami támogatásra jogosultak.

Akiknek nem jár semmilyen állami támogatás, azonak csak jelentős anyagi kifeszítettség mellett sikerülhet a budapesti lakásvásárlás

- hangzott el két hete, a lakáspiaci jelentést bemutató sajtótájékoztatón.