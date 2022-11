Beindult a kamatemelés a hazai bankokban: nagyot drágultak a lakáshitelek

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A gazdasági nehézségek és az MNB tartós kamatemelési ciklusának hatásaival egyre gyakrabban találkozik a magyar lakosság. A Pénzcentrum értesülései szerint pedig ismét átgyűrűzött a kamatemelés a magyar bankokba is. Több hitelintézet - az OTP Bank, az UniCredit Bank, a CIB Bank, az MKB Bank és a Takarékbank is most jelentett be komoly változásokat, de hamarosan az összes lakáshiteleket értékesítő bank követheti a példát.

Ahogyan arra számítani lehetett, a hazai hitelintézetek ismét elkezdték hozzáigazítani a hitelkonstrukciók árazását a monetáris politika és a gazdaság változásaihoz. A Pénzcentrumot a Bankmonitor arról tájékoztatta, hogy több hazai bank is módosított a kondíciók feltételein. Mint azt jelezték, a CIB Bank, az MKB Bank és a Takarékbank új árazása november 14-én hétfőn életbe is lépett, míg az UniCredit Bank és az OTP 15-től, azaz mától alkalmaz új kondíciókat. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! CIB Bank A CIB Bank átalakítja az egyik egyedi kamatkedvezményét. Gyakorlatilag érdemben csökkenti az egyedi kamatkedvezményét – a kedvezmény mértéke különböző hitelek és paraméterek esetében eltérő. A változás hatása egy példán keresztül: Egy 20 millió Ft összegű, 20 éves futamidejű és végéig fix kamatozású lakáshitel kamata a változás miatt 7,69 százalékról 8,44 százalékra emelkedik. Ez egy hirdetményben nem megjelenő elem, a bank eddigi egyedi kedvezménye jár le és kerül bevezetésre helyére egy új. MKB Bank Az MKB Bank november 14-től megemelte lakáshiteleinek kamatát. A változás hatását egy 20 millió Ft összegű, 20 éves futamidejű lakáshitelen mutatnánk be. Az igénylő nettó jövedelme 600 ezer Ft 5 éves kamatperiódus esetén a kamat 9,94 százalékról 11,04 százalékra emelkedik

10 éves kamatperiódus esetén a kamat 8,54 százalékról 8,74 százalékra emelkedik.

Végig fix kamat esetén a kamat 8,45 százalékról 9,05 százalékra emelkedik 20 millió Ft hitelösszeg, 20 éves futamidő és végig fix kamat esetén az induló törlesztőrészlet 173 260 forintról 180 911 forintra emelkedik. Vagyis 7651 forinttal kell többet fizetni annak, aki kivárt az igényléssel Takarékbank A Takarékbank szintén november 14-től emelte meg lakáshiteleinek kamatát. A változás hatását egy 20 millió Ft összegű, 20 éves futamidejű lakáshitelen mutatnánk be. Az igénylő nettó jövedelme 600 ezer Ft. TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) 5 éves kamatperiódus esetén a kamat 9,94 százalékról 11,04 százalékra emelkedik.

10 éves kamatperiódus esetén a kamat 8,54 százalékról 8,74 százalékra emelkedik.

Végig fix kamat esetén a kamat 8,45 százalékról 9,05 százalékra emelkedik. 20 millió Ft hitelösszeg, 20 éves futamidő és végig fix kamat esetén az induló törlesztőrészlet 174 492 forintról 182 291 forintra emelkedik. Vagyis 7799 forinttal kell többet fizetni annak, aki kivárt az igényléssel. OTP Bank November 15-től, azaz mától az OTP-nél is komoly változás élesedett. A 20 éves futamidejű, végig fix kamatozás Minősített Fogyasztóbarát lakáshitel kamata 55 bázisponttal emelkedik. Egy 20 millió Ft összegű, 20 éves futamidejű lakáshitel kamata 9,64 százalékról 10,19 százalékra emelkedik 500 ezer Ft nettó jövedelem mellett a kivárás miatt. UniCredit Bank Az UniCredit Banknál is keddtől élnek a piaci kamatozású Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelt érintő változások. Ezek értelmében az: 5 éves kamatperiódus esetén 120 bázispont kamatemelés.

10 éves kamatperiódus esetén 70 bázispont kamatemelés

a végig fix kamat esetén 60-120 bázispontos változás élesedik Egy 20 millió Ft összegű, 20 éves futamidejű lakáshitel kamata 7,55 százalékról 8,25 százalékra emelkedik 500 ezer Ft nettó jövedelem mellett a kivárás miatt.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK