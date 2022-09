Durván elszálltak a törlesztőrészletek a magyar bankokban: most nagyon ráfizethet, aki így vesz fel hitelt

Az előző hónaphoz képest ismét visszaesett a személyi kölcsönök új szerződésének összege a jegybank friss statisztikái szerint. Megnéztük, mi van a számok mögött a júliusi hiteladatokat figyelve, és azt is, hogy a nehéz gazdasági helyzetbn melyik banknál kaphatsz most személyi kölcsönt a lehető legjobb feltételekkel.

Tizenegy százalékkal csökkent júliusban az újonnan folyósított személyi hitelek összege az előző hónaphoz képest - derült ki szerdán, a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb adataiból. Ezzel folytatódott az a csökkenési tendencia, ami már május óta tart, nem függetlenül attól, hogy folyamatosan drágulnak a hitelek, és a kamatok is folytatták az észvesztő rakétázást. Megnézzük a hiteltípusok összességét, és megmutatjuk azt is, melyik banknál éri most meg legjobban személyi hitelt felvenni a nehéz gazdasági helyzetben.

Csökkenés, de nem veszélyes módon

Bár a személyi kölcsönök új szerződéseinek összege most már második hónapja csökken, még mindig nem áll annyira rosszul, mint egy évvel ezelőtt. Akkor ugyanis mindössze 28 milliárd forint volt az új szerződések összege, ez a szám most csaknem eléri a 46 milliárdot, vagyis ha újra csökkenő tendenciába is került ez a fajta hitel, akkor egyelőre csak visszafogottan lassul.

Mint ahogy a grafikonon is ábrázoltuk, a júliusi új szerződések összege az idén év elejinél is jelentősen magasabb, januárban mindössze 32 milliárd forintot vettek fel így új szerződésekkel a magyarok. Ahogy mindjárt látni fogjuk, bár a személyi kölcsönök is csökkenésre váltottak, még mindig sokkal jobban tartja magát a másik két, állandóan vizsgált hiteltípusnál.

Brutális zuhanás a hitelpiacon

Mind a lakáshitel, mind a babaváró kölcsön új szerződéseinek összege meredek zuhanásban van: előbbinél 14 hónapja, a koronavírus legrosszabb időszaka óta nem volt példa ilyen kevés értékű új szerződés megkötésére. A lakáshitelek új szerződésének összege 31%-al esett vissza júniushoz képest, ami súlyos negatív rekord, ekkora mértékű havi mínuszra nem találtunk példát azóta, hogy a jegybank havonta közli az eredményeket - ezt a grafikonon is jól láthatóan mutatjuk.

Bár a babaváró hitel is visszaesett kissé (júniusban 37,5, míg júliusban 32 milliárd forint volt az új szerződések összege), ez inkább azzal magyarázható, hogy júniusban szinte pánik tört ki a családot alapítani tervező magyarok körében, ugyanis akkor még nem lehetett tudni, hogy velünk marad-e ez a kedvezményes állami hitel 2023-ban. Valószínűleg a bejelentés (mármint azé, hogy marad) nyomán sokan megkönnyebbültek, és most nem érezték szükségét azonnal felvenni ezt a hitelt.

Nagyon megdrágultak a hitelek

A jegybank folyamatos, ám jelen gazdasági helyzetben, a forint megmentése érdekében végzett állandó kamatemelései azt eredményezték, hogy a teljes hitelköltség a friss jelentés szerint egy teljes százalékkal növekedett, és immár 8%-os. A 11,75%-os alapkamat pedig azt jelenti, hogy a bankok sem tehetnek mást, és emelniük kell a kamatokon: de ami júliusban történt a hitelpiacon, az így is mellbevágónak mondható.

A személyi kölcsönök átlagos kamatlába újabb rekordot döntve immár 15 százalék felett van, de nem járt sokkal jobban a lakáscélú hitel sem, amelynek 1 éven túli fixálás esetén már 8,06% a kamata. Ennél is rosszabb a helyzet a felújítási és korszerűsítési hitel, valamint a babaváró esetében. Előbbi azért rossz hír, mert a Zöld Otthon Program idei kifutása előtt még biztosan sokan szeretnék azt megszerezni maguknak, utóbbi pedig azért, mert ez a 2023-ban ugyan velünk maradó, ám rohamosan dráguló kedvezményes állami hitel nagyon sok család babaterveit nehezítheti meg, ha most veszik fel - a kamata már 10% felett jár.

Már csak egy THM van 10 százalék alatt

A kamatlábak folyamatos, és egyelőre megállíthatatlannak tűnő rakétázása pedig azt is eredményezi, hogy ha most szeretnénk személyi kölcsönt felvenni, akkor minden eddiginél jobban meg kell fontolnunk, hogy azt milyen feltételekkel tesszük meg. Mint a táblázatunkból is kitűnik, a havi törlesztők között - ugyanolyan feltételekkel és hitelösszegre nézve - több tízezres, a végül visszafizetendő teljes összegben pedig akár 1,2 millió forintos különbség is lehet. A lényeg, mint mindig, a körültekintés kell, hogy legyen, ha most vennénk fel személyi kölcsönt.

Mindennél fontosabb tehát az ilyen időkben, hogy ha hitelt veszünk fel, tájékozódjunk komolyan, alaposan és körültekintően, hiszen a törlesztők között tízezres, a végül visszafizetendő teljes összegben pedig akár milliós különbségek is lehetnek. A bölcs döntésben azonban most is segít a Pénzcentrum személyi kölcsön-kalkulátora, mellyel megnézheted, melyik a te igényeidnek leginkább megfelelő banki ajánlat.