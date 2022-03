Nem kell lemondania a magyaroknak az ingyenmilliókról: ezekre a támogatásokra még idén érdemes lecsapni

Ember legyen a talpán, aki segítség nélkül eligazodik az otthonteremtési támogatások rendszerében. Kedvezmények, hitelek, illetékmentesség, kamattámogatás, forgalmiadó-mentesség - mindegyik létezik, de tudni kell, melyik milyen feltételekkel igényelhető, ki jogosult rá, meddig érhető el - írja a HelloVidék.

Azt minden nyitott füllel járó ember tudja, hogy a családtámogatási rendszer számos olyan elemet tartalmaz, ami kimondottan a lakhatáshoz, a saját ház/lakás építéséhez, megvásárlásához, vagy felújításhoz, korszerűsítéshez vehető igénybe. Az már nem egyszerű feladat, hogy a különböző lehetőségek között eligazodjunk. Melyik mennyi pénzt jelenthet? Milyen feltételeknek kell megfelelni, ki jogosult rá? Mit kell tenni, ha hozzá akarunk jutni? Ebben próbál most a HelloVidék is segíteni:

Egy dologról biztosan mindenki hallott már, még ha nem is érdekli a családtámogatási-otthonteremtési ösztönző rendszer: ez a Családi Otthonteremtési Kedvezmény, népszerű nevén a CSOK. A CSOK a gyermeket vállalóknak, vagy a már gyermeket nevelő családoknak kínál pénzbeli támogatást, esetleg kamattámogatott hitelt is, de erről a későbbiekben még szó lesz . Fontos tudni, hogy míg a házaspárok tervezett (vállalt) gyermekekre is felvehetik, élettársaknak és egyedülálló szülőknek csak a már megszületett gyermekek után jár, a gyermek 25 éves koráig.

Igényelhető új lakás építésére vagy vásárlására és használt lakás vásárlására vagy bővítésére is. A legkisebb összege (egy gyermek után) 600 000 forint, akár új, akár használt lakásra vonatkozik. E felett a gyerekek számával nő, használt vagy új ingatlanoknál eltérő mértékben, akár a 10 milliós összeget is elérheti. A támogatás minden részletére kiterjedő tájékoztatásért mindenképpen érdemes a folyósításban részt vevő pénzitézetek tájékoztatását kérni.

A CSOK- hoz hasonló konstrukció a Falusi csok

Ha ez is érdekel bővebben, akkor a támogatási formáról bővebben a HelloVidék friss cikkében olvashatsz!