Az egyik legnagyobb rémálmuktól vehetnek búcsút a magyarok: az idegőrlő várakozás a múlté

Hivatalos ügyek intézésével kapcsolatban sokak számára még mindig a várakozás az első dolog, ami eszükbe jut. Nem véletlen, ugyanis egy átlagos időbeosztással rendelkező ember számára komoly fejtörést okozhat, hová tudják beilleszteni az ilyen jellegű teendőkkel általában együtt járó várakozási időt. Vannak, akik az ebédszünetüket áldozzák fel, míg mások szabadságot vesznek ki, megint mások a halogatás kevéssé bevált, ámde annál elterjedtebb taktikáját választják. Egy biztos: banki teendők intézése esetén már egyikre sincs szükség, ilyenkor lehetőség van a szolgáltatással kapcsolatos előzetes szervezésre, azaz az időpontfoglalásra.

Az új OTP MobilBankban már ez a funkció is elérhető.

Sokan még mindig nincsenek tisztában azzal, hogy az időpontfoglalás szolgáltatás igénybevételével lerövidíthető a banki ügyintézés során a várakozás, pedig – hangozzon bármennyire is közhelyesen - az idő tényleg pénz: számítanak azok a percek, amelyeket az időpontfoglalás jelentette soron kívüli kiszolgálással megspórolható. Amikor ezerféle tevékenységre kell beosztani a kevés szabadidőt, igazán jól jöhet, ha az amúgy is időigényes, személyes jelenlétet kívánó összetettebb banki ügyeket nem kell bizonytalan hosszúságú várakozási idővel is megfejelni.

Az OTP közlése szerint már az új MobilBank appban is megtalálható az előzetes időpontfoglalás funkció is, így most már akár a mobiltelefon segítségével, néhány kattintással is lerövidíthető a fióki ügyintézés és ezáltal számos banki szolgáltatás vehető igénybe soron kívül. A menüben megtalálható a „Fióki időpontfoglalás” menüpont, amelyre rákattintva először meg kell adni, hogy milyen banki tevékenységre szeretne az ügyfél időpontot foglalni. Ezt követően ki kell választani azt a bankfiókot, ahol az ügyintézés történne, majd be kell állítani az érkezés tervezett időpontját. Végül leellenőrizhető, hogy minden információ helyesen lett-e megadva, és már foglalható is az időpont.

Az előzetes időpontfoglalás minden bankfióki, személyes szakértői segítséget igénylő banki ügy kapcsán elérhető, kezdve a bankszámlákkal, bankkártyákkal kapcsolatos kérdésektől, a megtakarításokon, a befektetéseken és a hiteleken át, egészen az egyéb, például prémium típusú banki ügyintézésig.