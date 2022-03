Útlevél igénylés 2022: ennyibe kerül a magyar útlevél ára soron kívüli eljárásban

Az elmúlt másfél hétben, mióta kitört az orosz-ukrán háború a magyar Belügyminisztérium adatai alapján az előző héten négyszer többen akartak útlevelet igényelni, mint korábban. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat arról, hogy milyen feltételekkel és hogyan tudunk soron kívül útlevelet igényelni.

A 2019-es, járvány előtti időszakban átlagosan napi 1500-2000 útlevelet igényeltek, ami a járvány kitörésekor érthetően jelentősen lecsökkent. Ehhez képest előzőhét hétfőn, február 28-án az orosz-ukrán háború ötödik napján már 9800 kérelmet nyújtottak be, míg kedden újabb 7200-at. Persze, ezek a számok önmagukban alkalmatlanok a messzemenő következtetések levonásához, hiszen egy hosszabb időszak vizsgálata szükséges ahhoz, hogy meg tudjuk állapítani mennyire hatott az útlevél igénylési kedvre a háború kitörése.

Az elmúlt évek kibocsátási adatait vizsgálva tisztán látható járványhatás: 2020-ban például kevesebb mint feleannyi úti okmányt adtak ki Magyarországon, mint az azt megelőző évben, hiszen az utazási korlátozások miatt sokkal kevesebb lehetőség is nyílt az utazásra.

2021-re már valamelyest visszatérni látszott a régi kerékvágás, ahogy enyhültek az utazási korlátozások, úgy tértek vissza az igénylők a hivatalokba is. Bár a kiadott okmányok száma még nem érte el a járvány előtti szintet, de tavaly már bő 90 ezerrel több úti okmányt bocsátottak ki Magyarországon, mint a koronavírus-járvány első évében.

A havi bontású statisztikán az is látható, hogy tavaly a második félévben kezdett el felfutni az útlevélkibocsátások száma. Ekkorra váltak elterjedtebbé a COVID-oltások, és enyhültek az utazási korlátozások is a vakcinával rendelkezők előtt. 2022-ben talán már elérhetjük a járvány előtti szintet is, ám ennek minden bizonnyal nem csak a koronavírus lecsengése lesz az oka, hanem a szomszédban dúló háború, és az azzal járó bizonytalanság.

Annak viszont, aki gyorsított eljárásban szeretne útlevelet igényelni mélyen a zsebébe kell nyúlnia, hiszen a soron kívül az eljárási illetéken felül akár 39 ezer forintot is fizethetünk azért, hogy 24 órán belül kézhez kapjuk, de a három napos eljárás is extra 29 ezer forintba kerül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat, amiket tudni érdemes az útlevél igénylés előtt, azoknak, akik szeretnék fenntartani a lehetőségét annak, hogy elhagyják a Schengeni-zónát.

Kik igényelhetnek útlevelet?

A magánútlevélre a magyar állampolgárok jogosultak. Ez alól kivételt képeznek azok, akik nem utazhatnak külföldre: letartóztatásban vannak, bűnügyi felügyelet alatt állnak, végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték őket, akiknek a bíróság kényszergyógykezelést vagy javítóintézeti nevelést rendelt el, vagy akiknek az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló törvény alapján nem hagyhatják el Magyarország területét.

Hol és hogyan lehet útlevelet igényelni?

Útlevelet az ország bármelyik járási hivatalának kormányablakában vagy okmányirodájában igényelhetünk, vagy az általános hatáskörű útlevélhatóságnál. Ha pedig külföldön ér minket a meglepetés, hogy lejárt az útlevelünk, akkor a magyar konzuli szolgálaton tudjuk leadni a kérelmünket.

Útlevél mennyi idő alatt készül el?

Ugyanez vonatkozik ránk akkor is, ha soron kívül (5 napon belül), sürgősséggel (3 napon belül) vagy azonnali eljárásban (24 órán belül) szeretnénk megkapni a magánútlevelünket. Érdemes viszont szem előtt tartani a megnövekedett érdeklődést és ha van rá lehetőségünk akkor időpontot igényelni az ügyfélkapunkon keresztül, hogy minél hamarabb el tudjuk intézni a szükséges papírmunkát.

Mi kell az útlevél igényléshez?

Fontos, hogy ne az okmányirodában szembesüljünk azzal, hogy milyen igazolványok és iratok szükségesek a magánútlevél kiállításához. Nagykorú kérelmezőként az alábbi papírokat érdemes előre összeszednünk és kikészítenünk, hogy a procedúra minél gördülékenyebben menjen:

személyazonosságunk igazolására alkalmas érvényes hatósági igazolvány (például személyazonosító igazolvány, jogosítvány)

születési anyakönyvi kivonat vagy házassági anyakönyvi kivonat abban az esetben, ha nem rendelkezünk személyazonosításra alkalmas okmánnyal

ha egészségi állapotunk miatt nem tudunk személyesen elmenni, akkor egy igazolványkép, illetve egy orvosi igazolás

az előző, még érvényes útlevél, ha rendelkezünk ilyennel vagy rendőrségi jegyzőkönyv, ha ellopták tőlünk

A magánútlevél költségei

Fontos tisztában lenni azzal, hogy többféle magánútlevél közül válaszhatunk, amiknek lejárati idejétől függően változik az ára. Ezen felül azt se szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy ha nem az első útlevelünket igényeljük az szintén plusz költségekkel járhat.

Nagykorú kérelmező esetében az 5 évig érvényes magánútlevél 7500 forintba kerül, míg a 10 évig érvényes 14 ezer forintba. Ha viszont ez a második útlevelünk, akkor 10 éves opciót már nem is választhatunk, csak az 5 éves lejárati idejű magánútlevelet igényelhetjük, 15 ezer forint ellenében. Akik pedig betöltötték a 65. életévüket azoknak minden esetben ingyenes az útlevél kiállítása.

Ha kiskorúnak kérelmezünk útlevelet, akkor 6 év alatti gyerek esetén 3 év lehet a maximális érvényességi idő, felette már csak 5 évig érvényes magánútlevelet tudunk igényelni. Mindegyik esetben egy gyerek számára az első útlevél 2500 forint, ha egy háztartásban két kiskorú gyereket nevelnek akkor 1250 forint míg, ha három vagy több kiskorút, akkor 500 forint. Viszont a második magánútlevél minden esetben 5000 forintba kerül.

Ennyibe kerül a magyar útlevél soron kívüli eljárásban

A soron kívüli, azaz 5 napon belüli eljárás pótdíja 19 ezer, a sürgősségi, tehát a 3 napon belüli 29 ezer, míg az azonnali, 24 órán belüli ügyintézés 39 ezer forintba kerül a fent felsorolt eljárási illetéken felül. Ezekben az esetekben az útlevélhatóság az okmányt a kérelem benyújtásától számított 5, 3, illetve 1 munkanapon belül állítja ki.

A rendes eljárás keretében viszont jelentősen többet kell várnunk, hiszen ebben az esetben a magánútlevél ügyintézési határideje 20 nap is lehet. Ez pedig még nem tartalmazza a kész okmány kézbesítésének időtartamát, így érdemes plusz munkanapokkal is számolni, amíg át tudjuk venni az útlevelünket.