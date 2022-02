Alig ismert titkokat árult el a Providentről Szabó Péter: Az agresszión alapuló vezetés működik!

Szabó Péter legutóbbi interjújában nagyon érdekes dolgokat mondott a pénzről, és a Providentes múltjáról is. Mint az ismert motivációs tréner elárulta, bár a pénzintézetet sokan nevezik "a szegények bankjának", ez a sztereotípia szerinte nem állja meg a helyét, a Provident átláthatóan kínált egy hiánypótló szolgáltatást, amivel tényleg segítettek az embereknek. Hasonló a vélekedés a Cofidisről is: a hitelintézet kereskedelmi igazatója azonban a Pénzcentrumnak szintén arról beszélt, hogy szolgáltatásaikat messze nem csak a "szegények" veszik igénybe.

Szabó Péter már korábban is vallott múltjáról, most pedig a Partizánnak elmondta: ő is profitorientált volt, multinál dolgozott, vezetőként pedig autoriter stílusával rengeteg nyomást helyezett beosztottjaira. Elmondása szerint ebben az időben nem volt meg a megfelelő tapasztalata, tudása ahhoz, hogy hogyan vezessen, nem volt asszertív, ami miatt nagy volt nála a fluktuáció. Ezt követően talált rá az önfejlesztésre, és váltott pályát.

Az interjban beszélt providentes múltjáról is. A bankot sok kritika éri, csak úgy, mint a Cofidist, őket is a szegények hitelezőjének tartják. 2003-ban került a céghez, ahol szinte minden csúcsot meg is döntött. Egy év után régióvezetőként 500 embert irányított, majd a diviziót vezette 1500 fővel, ahol már 1-1,5 milliárdos célokat kellett elérni havi szinten.

Elárulta, hogy a cégnél komplex elégedettség felmérések is voltak, 360 fokos visszajelzéssel alulról és felülről, globálosan egyaránt. Itt jött rá, hogy hosszútávú gondolkodás nélkül nem lehet elérni a legjobb eredményt, mint ahogy azzal sem, ha ezt kihajtsa a munkatársaiból.

Iszonyatos nyomás érkezik felülről, amit tovább is adtam, hiszen ki kell hajtani a célszámokat, amitől az érvényesülés függ. Multikörnyezetben ez az élet része a profitorientáltság a mérőszám.

- tette hozzá Szabó Péter, aki kiemelte, hogy maga a cég nem határozta meg azt, hogy miként érik el a számokat, ez inkább az ő döntése volt. Elmondása szerint ő úgy érezte, hogy a Provident egy hiánypótló szolgáltatást nyújt a gyors hitelekkel, sok olyan élethelyzetet látott, ahol a cég a speciális szolgáltatással valóban segíteni tudott. A legnagyobb kiritka a Provident ellen a 405 százalékos THM-mutatója, valamint az, hogy azokból az emberekből állt az ügyfélkör, akik anyagi helyzetük miatt máshova nem tudtak fordulni.

A THM mértékére „maximum szabályok” vonatkoznak! A 2012. április 1-jét követően megkötött szerződéseknél a kölcsön teljes hiteldíj mutatója nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértékét (pl. 0,9 százalékos jegybanki alapkamat mellett a maximális THM: 0,9+24=24,9 százalék lehet). A THM-maximum a jegybanki alapkamat 39 százalékponttal növelt mértéke lehet az alábbi esetekben

- a hitelkártya-szerződéseknél,

- a fizetési számlához kapcsolódó kölcsönöknél (pl. folyószámlahitelek), továbbá a mindennapi élet felszerelési tárgyainak, tartós fogyasztási cikkek és szolgáltatások megvásárlásához (pl. áruhitelek) nyújtott kölcsönöknél, amennyiben a hitelt közvetlenül az áruhitellel érintett termék értékesítőjének, illetve a szolgáltatás nyújtójának folyósítják, valamint a kézizálog fedezete mellett nyújtott kölcsön esetében.

Nyilván drága a szolgáltatás, azonban eddig nem volt olyan hitelforma, hogy 26 hetes hitel. A hiteleket 10-20-30 évre vették fel, itt viszont rengeteg volt a bújtatott költség. A transzparenciát nagyon szerettem ebben a cégben, nincs apróbetű, nincs bújtatott költség. Volt olyan, akinek a hiteltörlesztői már ott tartottak, hogy el kellett volna árverezni a házukat, azonban egy áthidaló hitellel képes volt kiváltani az elmaradásokat, és meg tudta menteni a házát

- tette hozzá Szabó Péter, majd azt is elmondta, hogy az ügyfélkor tagjai nem csak azokból állt, akik anyagilag megszorultak, vagy kiszolgáltatottabbak voltak, hanem azokból is akik nem rendelkeztek megfelelő pénzügyi tudatossággal. Ennek ellenére több helyzetben is látta, hogy a bank tényleg segített. A Provident 30-60 ezer forintos hiteleket kínált, a maximum 200 ezer forint volt, amelynek a dupláját kellett visszafizetni.

200 ezer forintos hitelnél egy éves futamidőre 52 hétre nem egészen 400 ezer forntot kell visszafizetni, de bújtatott költségek már nincsennek ebben, transzparens

- vázolta a motivációs tréner, aki a Providentnél töltött időszakra pozitívan gondol vissza. A céget nem morális szempontok miatt hagyta ott, hanem mert nem bírta már tovább. A gazdasági válságban megjelentek nála a menedzserbetegség tipikus jelei, a kiégés, a pánikbetegség, és mivel ekkor már az önfejlesztés foglalkoztatta, úgy érezte, hogy többre, másra vágyik.

Elárverezték a házunkat, ekkor felköltöztünk Budapestre. Alig volt pénzem, olyan lakást kerestünk, ahol két havi lakbér elég, mert nem volt többre pénz, valamint nagy a nappalija, hogy tudjak tréninget tartani

- fejtette ki Szabó Péter, akinek az első tréningje 2010-ben volt. Úgy gondolja, hogy a pénzügyeinkben nagyban meghatározó az, amit a szüleinktől látunk, megtanulunk, de az is fontos, ahogyan a pénzről beszélünk, és gondolkodunk.

Levetkőznék a sztereotípiákat

Mint fentebb említettük, a Provident mellett egy másik pénzintézet, a Cofidis is gyakran megkapja a "szegények hitelezője" jelzőt. A hitelintézet kereskedelmi igazgatójával, Balázs Péterrel korábban a Pénzcentrum is készített interjút. Ebben többek között azt is elárulta, miért tartják tévesnek a Cofidist övező előítéleteket, és hogy miben tartja kiválóbbnak magukat a rivális hitelintézeteknél, milyen stratégiai fókusszal újult meg keze alatt a vállalat.

Fontos az imázsépítés, de még fontosabbnak tartom a szolgáltatások folyamatos fejlesztését. A Cofidis több mint egy évtizede sikeresen működik és ma az online hitelek specialistái vagyunk. Megfizethető termékeket adunk gyorsan, egyszerűen, kényelmesen. Az online ügyintézés, az egyszerűbb hitelfelvételi procedúra és az ügyfélszolgálati munkatársak támogató jelenléte mind formálják a magyarok hitelekkel kapcsolatos véleményét. A legfrissebb Cofidis Hitel Monitor adatai azt mutatják, hogy az elmúlt tíz évben 9 százalékkal nőtt a hitelelfogadás mértéke, a negatív megítélés pedig 8 százalékponttal csökkent a 2011-es állapotokhoz képest

- mondta lapunknak Balázs Péter, aki kiemelte, hogy téves az az interpretáció, miszerint a Cofidis, a Providenthez hasonlóan a szegényeknek hitelezne.

Hozzátette, hogy a Providentnek alapvetően más az üzleti modellje, mint a Cofidisnek, hiszen ők a mindennapos helyzetek megoldására kínálnak hitelt, több konstrukcióban. Az üzleti modell része, hogy kisebb összegű hitelcélokat is lefednek, de az alacsony hitelösszeg nem azt jelenti, hogy csak a „szegények” igényelnek tőlük hitelt.

Címlapkép: YouTube/Partizán