Kifosztják a magyarok a bankokat: úgy eladósodnak a nyárra, mintha nem lenne holnap

Az MNB adatai szerint tovább növekedett a magyar lakosság hitelfelvételi kedve. Idén májusban 124 százalékkal több személyi kölcsönt fizettek ki a bankok a lakosságnak, mint tavaly ilyenkor, ezzel sorban harmadik hónapja múlja felül a hitelszegmens a tavalyi teljesítményét. A növekedés nemcsak a személyi hitelek területén kiugró. Az otthonfelújítási hitel ugyanis februári bevezetése pörgeti a lakáshitelek piacát és a babaváró népszerűsége is töretlen volt az év ötödik hónapjában. Vajon a hitelpiac gyakorlatilag kilábalt a válságból, vagy mi hozhatta meg a magyar lakosság kedvét a hitelfelvételhez májusban?

A tavalyi év vége és az idei eleje nagy visszaesést hozott a magyarok által felvett személyi kölcsönök összegében, de februárban megindult a hitelfelvételi kedv élénkülése, ami a hitelezési adatok alapján májusban is folytatódott. Az áprilisi stagnálás után ugyanis májusban ismét éves csúcsot döntött a felvett személyi hitelek összege. A hónapban továbbra is a 2020 márciusit, azaz a pandémia előttit meghaladó és a tavaly januáritól is kevesebb, mint egy 1 százalékkal elmaradó mennyiségű, 42,24 milliárd forintnyi összegű személyi kölcsönt fizettek ki az ügyfeleknek a bankok.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss adatai szerint márciusban 37,50 milliárd, áprilisban pedig 37,27 milliárd forint volt a magyar háztartásoknak nyújtott forint személyi hitelek új szerződéseinek összege. Vagyis a májusban kifizetett 42,24 milliárd forint az előző hónapihoz képest 13 százalékos növekedést jelent. A hitelfelvételi kedv tehát az előző havi enyhe visszaesés után ismét élénkülő tendenciát mutat. Ez egyben azt is jelenti, hogy harmadik hónapja sikerül túlszárnyalni a tavaly márciusi adatokat - az utolsó olyan hónapét, amelyet még kevésbé érintett a koronavírus-járvány a hitelezés szempontjából. Ezen felül idén először folyósítottak egy hónap alatt 40 milliárd feletti összesített hitelösszeget, ezzel megközelítve a 2019-es évben megszokott számokat is.

Már önmagában az nagy eredmény volt, hogy sikerült beérnie a hitelezésnek a múlt évi, járvány előtti szintet, a népszerűségéről viszont még többet mond, hogy a válság közepén mért tavaly májusi számokhoz képest ez a hitelforma egészen extrém, 124 százalékos növekedést produkált. vírushelyzet javulása mellett ez azóta bevezetett népszerű állami lakásfelújítási támogatásoknak is köszönhető. A személyi hitelek és a babaváró hitel is jól kombinálható ugyanis lakáshitelekkel, akár önerőként. A felújítási támogatás felvételéhez ugyanis nem feltétlenül mindenki választ lakáskölcsönt, a felújítási munkákat ugyanis a jogosultak személyi hitelből, vagy babaváró kölcsönből is ugyanúgy tudják előfinanszírozni.

Egyébként nem csupán a személyi kölcsönök terén folytatódott a növekedés: a babaváró kölcsönök kifolyósított összegei a múlt havihoz képest minimális visszaesést mutatva, de a tavaly májusi összegeket 4,7 százalékkal meghaladva továbbra is magasak. Az MNB által a jogosultak körének szűkülése miatt középtávon prognosztizált visszaesét tehát még mindig nem látni a konstrukciónál. A lakáskölcsönök folyosított összege pedig az áprilisi számhoz képest is jelentősen, 11,7 százalékkal emelkedett. Az elmúlt 20 év egyetlen hónapjában sem volt ilyen nagyságú az új szerződések összege.

A fenti grafikonon is látható, hogy a személyi hitelek mellett a lakáscélú hitelek és a babaváró hitel népszerűségében is nagy mértékben folytatódott az idén február óta tartó pozitív tendencia. Ennek oka többek között a válság enyhülése, és a februárban érzékelhető optimizmus lehet. A magyarok ugyanis, úgy látszik nem mondtak le az ekkor eltervezett beruházásaikról és a betörő harmadik hullámok ellenére is felvették az eltervezett hiteleket, akár még májusban is. Ennek hatása azért tartott ki áprilisra és májusra is, mert a személyi hitelek átfutása általában is igénybe vesz egy, vagy két hónapot. Májusra pedig kiderült, hogy a növekvő érdeklődés miatt az átfutás ideje is jócskán meghosszabbodott, sok helyen most már inkább a két hónap tekinthető általánosnak. Tehát amit májusban kifizettek a bankok, azt jó esetben márciusban igényelte meg a lakosság.

Az azóta folytatódó újranyitás esetleges következményei ezért a számokban inkább a nyár második felében lesznek majd láthatóak. Az mindenesetre várható, hogy továbbra is nagy szerep juthat a növekedésben a felújítási hitelnek. A személyi hiteleket pedig részben az idén januári bevezetésük óta mostanra piacformáló tényezővé váló úgynevezett Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitelek pörgethetik tovább. Ezeket ráadásul 2021. áprilistól a hitelnyújtók a már meglévő ügyfeleiknek teljes körű online hitelfelvétel keretében is elérhetővé tették, 2021. júliustól pedig ez a megoldás minden ügyfélnek elérhetővé vált. Előbbinek várhatóan június-júliusra, utóbbinak a nyár végére lehet érezhető a hatása.

Mi történik a hitelpiacon?

Bár a növekedés hátterében részben az extrém alacsony bázis, aza áll, az azon kívül is nagyon magas. A személyi kölcsönökre vonatkozó grafikonon látható korábbi MNB-s adatok is alátámasztják, hogy papíron a hitelek felvétele normál körülmények között is hasonlóan alakul. Az azonban az összegekből jól látszik, hogy ez a hitelforma valószínűleg 2021-ben sem fog sok éves rekordokat döntögetni, hiszen az első negyedéves hitelfolyósítási adatok jócskán elmaradnak a válság előtti két évben látottaktól. A tavalyi helyzettel viszont, amikor éppen márciustól májusig kezdett mélyrepülésbe a hitelezés a járvány miatt, az idei számokat összemérni is nehéz lehet, olyan mértékű a különbség.

A hitelfelvételi kedv robbanásszerű növekedésében továbbra is nagy szerepet játszhatott több más fontos tényező mellett az év elején bevezetett új otthonteremtési támogatás töretlen népszerűsége.

A január 1-jétől igényelhető felújítási támogatás, és a februártól elérhető felújítási kölcsön hatására ugyanis sokan gondolhatták át tavaszi-nyári felújítási terveiket és döntöttek úgy, hogy hitelt vesznek fel ezek megvalósítására. A korán betörő forró nyár miatt pedig az olyan beruházások, mint a klímaberendezések vásárlása is növelhetik a hitelfelvételi kedvet.

A májusi számokban már az is látszódhat, hogy április 16.-át követően szó szerint megrohamozták a napelemes cégeket. Ekkor robbant bombaként a hír, hogy mindenkinek bő két hónap áll rendelkezésére ahhoz, hogy az állami támogatás igénybevételével telepítendő napelemes rendszere még a meglévő, szaldós elszámolásba essen, ami valamivel kedvezőbb, mint a június 30.-át követően hatályba lépett szabályok szerinti.

Az egyik hazai hitelintézet tapasztalatai is megerősítik, hogy a magyar lakosság hitelfelvételi szándéka a tavalyi visszaesés után 2021 első negyedévében kvázi visszaállt a járványhelyzet előtti szintre. Kutatásuk eredményei szerint magyarok 11 százaléka tervez hitelt felvenni a következő egy évben, legutóbb 2019 áprilisában volt ilyen magas ez az arány. Az augusztusi mélypont után a hitelüket törlesztők aránya is elérte a tavalyelőtti átlagos (49%) szintet, a gyermeket nevelők esetében pedig egy erőteljesebb növekedés után az arány elérte a 66%-ot.

A Bank magyarországi fióktelepének vezérigazgatója úgy véli, a hitelfelvételi kedvre a kínálati oldalon történő változások is pozitív hatással lehetnek. És mára a Magyarországon 2021. január 1-től elérhető, a Magyar Nemzeti Bank által minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel termékek megjelenése pedig piacformáló tényezővé válták, áprilistól pedig elérhetőségük is szélesedett, így a további növekedésből kivehetik majd szerepüket.

A Takarébank egy májusi közleménye szerint már az év első hónapjaiban tapasztalták, hogy a legalább 300 ezer forint nettó keresettel rendelkezők átlagosan 2,8 millió forint kölcsönt kérnek, ami 700 ezer forinttal magasabb a tavalyinál. Így ha a hitelfelvételek száma még nem is, egy-egy hitelfelvétel összege a vagyonosabb igénylőknél már meghaladta a 2019-2020 első hónapjaiban szintet. A felvételek számában pedig ugyan még egyharmados visszaesés volt, a bank viszont gyökeres fordulatra számít és év végére a mostani szám majdnem ötszörösével számolnak.

A magyarok az emelkedő kamatoktól sem riadtak vissza

Bár a 2020 márciusában bevezetett THM-plafon 2021 januárjától megszűnt, és így már messze nem tűnnek olyan csábítónak a banki ajánlatok, az hogy ennek nem lett hosszabb távú visszahúzó hatása a hitelfelvételek folyósított összegében már márciusban és áprilisban is érzékelhető volt.

Ahogy arra számítani lehetett, az átlagos kamatok már év elején visszatértek az egy évvel korábbi szintre. A szakértők azon várakozása, hogy ahogy kifelé tartunk majd a járványból, a kamatok is emelkedni kezdenek majd, egyelőre viszont egyelőre csak részben jött be

Májusban a kamatok kicsivel a tavaly februári szint alatt maradtak, az idén márciusihoz képest mindössze 0,7 százalékos emelkedést mutatva. Ami késik valószínűleg nem múlik. Hisz bár jelenleg a lakásfelújítási kölcsön erős konkurenciát jelent a személyi kölcsönöknek, ugyanakkor mint kiegészítő kölcsön a támogatáshoz, a későbbiekben tovább nőhet a népszerűsége. Erőteljes növekedést ezért a szakértők a járvány lecsengése után várnak, amikor az ügyfelek anyagi helyzete stabilizálódik, így többen mernek majd nagyobb kiadásokat vállalni, akár hitelből is.

Tovább pöröghetnek a fogyasztóbarát személyi kölcsönök

2021 számos változása közül az egyik legnagyobb a minősített fogyasztóbarát személyi kölcsönök januári bevezetése. Ezek valószínűleg egyik legvonzóbb tulajdonsága a futamidő végéig fix törlesztőrészlet.

Az MSZH termékeket ráadásul teljes körű online hitelfelvétel biztosításával igyekeznek még népszerűbbé tenni. Első lépésben 2021. áprilistól a hitelnyújtók a már meglévő ügyfeleiknek kedveztek ezzel, 2021. júliustól viszont minden ügyfélnek ilyen módon is elérhetővé teszik a minősített személyi hitel termékeket. A digitalizáció egyébként is komoly lökést adhat a személyi hitelek iránti érdeklődés felívelésének az olyan innoviációkon keresztül, mint a banki munkaidőn túli folyósítások lehetősége.

Az első hónapok tapasztalatai alapján a minősített hiteleket jellemzően magasabb hitelösszeggel, hosszabb futamidővel és alacsonyabb THM-mel (teljes hiteldíj mutató) folyósítják. A medián THM pedig a minősített hitelek esetében 13,1 százalék, közel 2 százalékponttal alacsonyabb a nem minősített termékek értékénél.

Főként azok számára jelenthet a kiszámíthatóság megkönnyebbülést, akik eddig inkább óvatosabbak voltak. Viszont attól függetlenül, hogy fogyasztóbarátnak van-e minősítve egy kölcsön, sok múlik azon is: melyik banknál igényel valaki személyi hitelt. A törlesztőrészletek, THM, és visszafizetendő összegek merőben eltérhetnek akár fogyasztóbarát egy ajánlat, akár nem. Könnyen becsaphatja az ügyfeleket például az úgynevezett kezdő törlesztőrészlet, ezért mindig érdemes alaposan körülnézni hitelfelvétel előtt, átgondolni a döntést.

