Erősen kezdték az évet a Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitelek

A Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel (MSZH) termékek már a 2021. januári bevezetésüket követő második hónapra több mint 15 százalékos részesedést értek el a személyi hitel piacon. Február végéig mintegy 2500 ügyfél döntött MSZH termék felvétele mellett. Már az első két hónap alapján is látható, hogy az MSZH a hitelfelvevők széles körét érintve tudja támogatni az alacsonyabb kamatozású, átláthatóbb konstrukciók terjedését: számításaink szerint egy átlagos ügyfél éves szinten akár 50-70 ezer forint kamatkiadást is megspórolhat, amennyiben „hagyományos” termék helyett Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitelt választ.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a bankrendszeri verseny erősítése érdekében 2017 júniusában vezette be a Minősített Fogyasztóbarát minősítési keretrendszert. A Fogyasztóbarát termékkör 2021 januárjától a Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitellel (MSZH) bővült. Az MNB a minősítés feltételeit úgy alakította ki, hogy a fogyasztói igényeket minél inkább kielégítő, a piaci versenyt erősítő és a hitelezéshez kapcsolódó digitalizációs folyamatok elterjedését támogató termékek forgalmazása indulhasson meg. Az új termékek bevezetése iránt a hitelnyújtó pénzügyi intézmények oldalán kezdetektől fogva jelentős érdeklődés mutatkozott.

A konstrukció bevezetését a személyi hitelpiacon kialakult, számos kedvezőtlen gyakorlat indokolta: nemzetközi összehasonlításban magasak és indokolatlanul széles sávban szóródnak a kamatfelárak, az online értékesítési csatornák kihasználtsága alacsony, valamint a piaci összehasonlító oldalak jelentős versenytorzító hatással rendelkezhetnek. Mindezek fényében az MSZH termékek az adósok széles körének alternatívát nyújtó, szabadfelhasználású és/vagy hitelkiváltási célú hitelek. A túlzott eladósodásból eredő kockázatok minimalizálása érdekében a termékek maximális futamideje 7 év lehet, a kamat pedig a teljes futamidőre fixált.

Az alkalmazható maximális kamatfelár a hitelnyújtók által választott referenciakamat felett 500 ezer Ft hitelösszegig 15, 500 ezer Ft hitelösszeg felett 10 százalékpontban került meghatározásra, ami a jelenlegi piaci gyakorlatokhoz képest kedvezőbb árazást követel meg a legtöbb intézmény esetében. Maximált továbbá a folyósítási és előtörlesztési díj, valamint a termékhez kapcsolódó ügyintézési határidők (folyósítási határidő, előtörlesztés elszámolásának határideje). A pénzügyi tudatosságot és a hitelnyújtók közötti versenyt növeli az MNB által megkövetelt egységes szerkezetű és tartalmú ügyféltájékoztatás is.

A minősítést szerzett termékek már a januári indulást követően több, mint 15 százalékos piaci részesedést szereztek volumen tekintetében a személyi hitelek piacán. A január-február időszakban mintegy 10 milliárd forint értékben, mintegy 2 500 darab minősített hitel szerződést kötöttek az ügyfelek. (1. ábra)

Az első két hónap tapasztalatai alapján a minősített hiteleket jellemzően magasabb hitelösszeggel, hosszabb futamidővel és alacsonyabb THM-mel (teljes hiteldíj mutató) folyósítják. A minősítéssel nem rendelkező hitelek felvett hitelösszegének a mediánja 1,5 millió forint, míg az MSZH esetében ez az összeg csaknem duplája, 3 millió forint. A termékek futamidejét vizsgálva az MSZH termékek jellemzően 2 évvel hosszabb futamidővel kerülnek felvételre.

A medián THM a minősített hitelek esetében 13,1 százalék, közel 2 százalékponttal alacsonyabb a nem minősített termékek értékénél (2. ábra). Mivel jelenleg még nem minden intézmény forgalmaz minősített termékeket, előfordulhatnak olyan nem minősített hitelek is, amelyek akár az MSZH megoldásoknál kedvezőbb áron érhetők el egyes ügyfelek számára. A legtöbb hitelfelvevőt érintő általános tendencia azonban egyértelműen a minősített hitelek kedvezőbb árazását tükrözi.

A minősített termékek THM-előnye jelenleg leginkább a jellemzően magasabb THM mellett nyújtott kisebb, 3 millió forint alatti hitelösszegek esetén érvényesül a legmagasabb THM értékkel rendelkező ajánlatok kiszorítása útján. Számításaink szerint egy átlagosnak mondható 5 éves futamidejű, 1,5-3 millió forintos személyi hitel esetén a minősített termék felvételével éves szinten akár 50-70 ezer forint kamatkiadás is megspórolható lehet a nem minősített ügyletekhez képest. Mindezekre tekintettel a minősített termékek jövőbeli, a hitelfelvevők széles körét érintő térnyerése katalizátor szereppel bírhat a személyi hitelek kamatfelárának általános mérséklődésében.

Az elérhető banki ajánlatok egyszerű összehasonlítása, a piaci verseny fokozása és a digitalizációs folyamatok támogatása céljából az MNB Kalkulátora egyszerűen összehasonlíthatóvá teszi az elérhető banki ajánlatokat. Az Összehasonlító oldal a személyre szabott hitelnyújtói ajánlatok táblázatos, nagy pontosságú, alapértelmezetten a THM szerint növekvő sorrendű összehasonlítását teszi lehetővé. A platform igénybevétele díjmentes, az ajánlatokat pedig objektív módon, egyes termékek kiemelése nélkül jeleníti meg.

Az MSZH termékek bevezetése a koronavírus miatt is előtérbe került online hitelezési folyamatok fejlesztését is támogatja. 2021. áprilistól a hitelnyújtók a már meglévő ügyfeleiknek, 2021. júliustól pedig minden ügyfélnek teljeskörű online hitelfelvétel keretében is elérhetővé teszik a minősített személyi hitel termékeket. Ezzel az MSZH termékek az MNB várakozása szerint az online értékesítési csatornák jelenleg még alacsony, de a koronavírus-járvány ideje alatt egyre növekvő kihasználtságát is erősítik majd, ami a többi pénzügyi termékkel kapcsolatos ilyen irányú fejlesztéseket is felgyorsíthatja.

Bár a Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitelek nemrég váltak elérhetővé, már megállapítható, hogy ezek jövőbeli széles körű térnyerése katalizátor szereppel bírhat a személyi hitelek kamatszintjének csökkentésében és a hitelezési folyamatok digitalizációjának fejlesztésében.

*Szerzők: Palicz Alexandr (közgazdasági elemző, MNB); Dr. Szász Katinka (jogi referens, MNB); Varga Balázs (elemző, MNB)