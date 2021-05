Megrohanták a magyarok a bankokat: durván megnőtt a hitelbírálat ideje

Olyan sokan igényelnek lakáshitelt az utóbbi időben, hogy egyes bankoknál jelentősen meghosszabbodott a hitelbírálat ideje. Emiatt érdemes hosszabb ügyinézési idővel számolnunk az ingatlan adásvételi szerződésének megkötésekor.

Ingatlanpiaci statisztikák szerint idén februárban, majd márciusban is rekord számú használt lakást vásároltak a magyarok. Sokaknak lakáshitelre is szükségük van a vásárláshoz, emiatt a hiteligénylések száma is megemelkedett. Ezt jól mutatja, hogy márciusban a folyósított lakáshitelek összege meghaladta a 100 milliár forintot, ennyi lakáskölcsönt pedig még sosem folyósítottak hazánkban egyetlen hónap alatt.

Mindez az ügyintézésen is érezteti hatását. A Pénzcentrumot a Bankmonitor arról tájékoztatta, hogy tapasztalataik szerint egyes bankoknál a megnövekedett érdeklődés miatt a hitelek bírálati ideje is meghosszabbodott. Ezeknél a pénzintézeteknél átlagosan két hónap alatt folyósítják ki a kért összeget az igénylés benyújtásától számítva. (Korábban a hiteligénylések átlagos átfutási ideje 4-6 hét volt.)

Fontos, hogy átlagos bírálati időről beszélünk, ez azt is jelenti, hogy akár hosszabb idő is eltelhet a folyósításig. Nem szabad arról sem megfeledkezni, hogy ezt az időt nem az adásvételi szerződés aláírásától mérik, hanem a hitelkérelem benyújtásától számítják. Márpedig az adásvételi szerződés aláírása és a hiteligénylés között akár több hét is eltelhet. (Ha lakást vásárlunk, akkor az adásvételi szerződés aláírása és a vételár megfizetése között eltelt idő lesz lényeges, arra vállalunk határidőt.)

- tették hozzá a Pénzcentrumnak a Bankmonitor szakértői.

Az alábbiakban ezért olyan gyakorlati tippeket, trükköket szedtünk nektek egy csokorba, amelyekkel le lehet rövidíteni az adásvételi szerződés aláírása és a hitel folyósítása közötti időt.

1. Már sz adásvételi szerződés aláírása előtt válasszunk bankot

Ha ingatlant szeretnénk vásárolni, akkor a lakás keresésével egy időben a finanszírozó bankot is ki kell választanunk. Meg kell ismerkednünk a pénzintézetek ajánlataival: kamatokkal, díjakkal, egyéb költségekkel. Azonban nem elég a kondíciókat megismerni, fel kell mérnünk, hogy melyik pénzintézet finanszírozná meg a legnagyobb eséllyel a jövedelmünk, a terveink és a meglévő hiteleink alapján az ingatlanvásárlást.

Nagyon rossz helyzetbe kerülhetünk, ha utólag derül csak ki, hogy a pénzintézet nem adná meg a szükséges hitelösszeget.

Tudnunk kell azt is, hogy az egyes bankok várhatóan mennyi idő alatt bírálnák el a hitelkérelmünket. Mindezek miatt érdemes több pénzintézettől ajánlatot kérni, vagy egy független szakértőhöz fordulni, aki segíteni tud az egyes banki ajánlatok között eligazodni.

2. A pénzintézet kiválasztása után szerezzük be a bankspecifikus dokumentumokat

Ilyen például a munkáltatói igazolás, amelyre minden banknak van külön formanyomtatványa. Érdemes ezt a dokumentumot a bank kiválasztása után beszereznünk. (Arra azért mindenképpen ügyeljünk, hogy jellemzően az igazolást a kiállítását követő 30 napig fogadja el a pénzintézet.)

Alapvetően nem hosszú idő a dokumentumok beszerzése, de a jelenlegi időszakban – home office elterjedése miatt – akár több napig, hétig is eltarthat a munkáltatói igazolás kiállítása. Elképzelhető például, hogy az aláíró otthonról dolgozik, ezért el kell küldeni neki aláírni az igazolást.

3. Az adásvételi szerződés aláírását követően ne halogassuk a kölcsönigénylést

Érdemes minél előbb összeállítani a hiteligénylési csomagot és benyújtani a kiválasztott pénzintézet felé a kérelmet. Ne teljen el több hét az adásvételi szerződés aláírása és a kölcsönigénylés között, ez az idő ugyanis nagyon hiányozhat, amikor közeleg a fizetési határidő.

4. Kiemelten figyeljünk a dokumentumok pontos, helyes kitöltésére

Ha hiányzik egy igazolás, vagy nincs megfelelően lett kitöltve egy dokumentum, akkor a pénzintézet hiánypótlást fog kérni: a dokumentum javítását, igazolás pótlását várja el a bank. Emiatt a hitelbírálati idő akár több héttel is csúszhat, éppen ezért fokozottan figyelnünk kell arra, hogy már az igénylés beadásakor minden rendben legyen.

Segítségünkre lehet fogyasztóbarát lakáshitel igénylésekor a bank által rendelkezésünkre bocsátott ellenőrző lista, amely tartalmazza a hiteligényléshez, folyósításhoz szükséges valamennyi igazolást, dokumentumot.

Egy független hitelszakértő is tud ebben a helyzetben segíteni. Ismeri az egyes hiteligényléshez szükséges dokumentumokat, továbbá könnyen észreveszi – mondhatni már ráállt a szeme -, ha lemaradt egy papírról egy aláírás.

5. Időben szerezzük be a támogatásokhoz szükséges igazolásokat

Ha részben csok támogatásból, vagy Babaváró hitelből szeretnénk finanszírozni a lakásvásárlást, akkor fokozottan figyeljünk a támogatott konstrukciók felvételéhez szükséges speciális igazolások beszerzésére.

A Tb-igazolást például a kormányhivatalnál tudjuk személyesen igényelni, emellett elektronikus csatornán, ügyfélkapunk keresztül is kérhetjük a dokumentum kiállítását. A jelenlegi helyzetben azonban elképzelhető, hogy a hivatalban nincs szabad időpont két héten belül.

Az ügyfélkapun keresztül kért igazolás sem érkezik meg azonnal, akár két hetet is várhatunk a dokumentum megérkezéséig. Éppen ezért már előre, az adásvételi szerződés megkötése előtt – a vásárláshoz szükséges támogatások felmérését követően – érdemes megigényelni ezeket az igazolásokat is.

Fontos, hogy a Tb-igazolás érvényessége is 30 nap, ezt is figyelembe kell vegyük akkor, amikor a hiteligénylés dátumát tervezzük. Ezeket a támogatásokat ugyanis szintén a banktól kérhetjük a kölcsönigénylés benyújtásával egy időben.

+1 Hagyjunk elegendő időt a vételár megfizetésére

Elhúzódhat a lakáskölcsönünk, a lakástámogatásunk bírálati ideje még akkor is, ha kellő gondossággal járunk el a bank kiválasztásakor és a hiteligénylés során. Éppen ezért elég időt szükséges hagyni magunknak a vételár megfizetésére.

Az adásvételi szerződésben legalább 3 hónapos fizetési határidőt jelöljünk meg. Különösen akkor fontos a megfelelő határidő meghatározása, ha a bonyolultabb a vásárlás, esetlegesen támogatásokat is igényelnénk hozzá.

Természetesen nem gond, ha idő előtt jóváhagyja a bank a kérelmünket, hiszen a végső határidő lejárta előtt is kifizethetjük a teljes vételárat. Az viszont komoly következményekkel járhat, ha határidőre nem tudunk teljesíteni: kötbért is fizethetünk, vagy a legrosszabb esetben meg is hiúsulhat az adásvételi szerződés, ami miatt a már megfizetett foglaló összegét is elveszíthetjük.