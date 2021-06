Megint rárepültek ezekre a hitelekre a magyarok: egyre több pénzt vennének fel

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A koronavírus harmadik hullámának elején megoszlott a szakértők véleménye a gazdasági válság mélysége és hossza kapcsán, mégis a következő időszakra több elemzés is fellendülést jósol. A gazdaság beindulására vonatkozó várakozásokat igazolják a Cofidis Hitel Monitor kutatás friss eredményei: a magyar lakosság hitelfelvételi szándéka a tavalyi visszaesés után 2021 első negyedévében visszaállt a járványhelyzet előtti szintre, miközben az átlagosan felvenni tervezett, nem lakáscélú hitelösszeg is nőtt. A hitelüket törlesztők aránya is 2020 augusztusától folyamatosan emelkedik, és az elmúlt egy évben felvett hiteleknél is enyhe növekedés látható.

A magyarok 11 százaléka tervez hitelt felvenni a következő egy évben, legutóbb 2019 áprilisában volt ilyen magas ez az arány. Az augusztusi mélypont után a hitelüket törlesztők aránya is elérte a tavalyelőtti átlagos (49%) szintet, a gyermeket nevelők esetében pedig egy erőteljesebb növekedés után az arány elérte a 66%-ot. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A 2021 első negyedéve előtti évben a lakosság 24 százaléka vett fel hitelt. Bár ez az arány elmarad a járványhelyzet előtt mért 31 százaléktól, a Cofidis szakértői szerint a következő negyedévekben további emelkedés várható. A hitelfelvételi tervek élénkülnek, az emberekben a járványhelyzet alatt jellemző óvatosság megszűnni látszik. A lakosság hitelfelvételi kedvének növekedése és a saját anyagi helyzetére vonatkozó várakozások javulása alapján a következő egy évben feléledhet a hitelek, különösképpen a személyi kölcsönök iránti kereslet, amire a nyári időszakban előtérbe kerülő lakásvásárlási és -felújítási célok is hatással lesznek – mondta el Jean-Francois Rémy, a Cofidis Magyarországi Fióktelepének vezérigazgatója. A hitelfelvételi kedvre a kínálati oldalon történő változások is pozitív hatással lehetnek. A Magyarországon 2021. január 1-től elérhető, a Magyar Nemzeti Bank által minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel termékek megjelenése piacformáló tényező. A szakember hozzátette: Eddigi tapasztalataink azt mutatják, hogy ezt a hiteltípust az eddig bizonytalanok is pozitívan fogadhatják. A Cofidis felmérése szerint, akik már hallottak róla, azok közül szinte mindenki (96%) figyelembe venné a hitelfelvételi döntésnél a minősítés meglétét. Sőt ennek hiánya minden tizedik ügyfelet elidegenít az adott pénzintézettől.​ A hitelfelvételben gondolkodók körében elsősorban a lakásvásárlási (41%), a lakásfelújítási (40%) és az autóvásárlási (33%) célok jellemzőek. A potenciális hitelcélok közül nagyot ugrott a lakásfelújítás (55-ről 67%-ra), feltehetőleg az államilag támogatott otthonfelújítási hitelek bevezetésének köszönhetően. Egy személyi kölcsön esetleges felvételének fő céljaként a megkérdezettek 22 százaléka a lakásfelújítást és korszerűsítést nevezte meg, ami közel 10 százalékkal magasabb az elmúlt két évben mért arányoknál. Ugyanígy a korábbiaknál ~5 százalékkal többen (15%) mondták, hogy háztartási gépek és berendezések vásárlása céljából vennének fel személyi kölcsönt. A felvenni tervezett átlagos hitelösszeg is emelkedett tavaly novemberhez képest, ezen belül a nem lakáscélú hitelek esetében erőteljesebben, mintegy 21 százalékkal, 1,2 millió forintra. Az áruhitelt felvevők aránya idén márciusban ismét elérte a járvány előtti szintet. Bár nem nőtt azok aránya, akik személyi kölcsönt vettek fel, az ebben a hiteltípusban gondolkodók aránya a tavalyi csökkenés után a 2019 eleji szintre, 12% százalékra nőtt.

Címlapkép: Getty Images

