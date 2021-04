Már tartalékait éli fel Bebe és Gömöri Máté: nem volt más választásuk

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A koronavírus-járvány a magyar lakosság anyagi helyzetét is megrengette, a válság pedig nem válogat. A sztárok közül is vannak, akik utolsó tartalékaikhoz voltak kénytelenek nyúlni, hogy átvészeljék ezt az időszakot. Főként a színészek és zenészek sínylették meg az elmúlt egy évet: Bebe és Gömöri András Máté felújítási terveit is keresztülhúzta a járvány.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK