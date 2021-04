Hitel Pénz nélkül újíttatná fel lakását Alekosz: a bankban köthet ki, ezek a lehetőségei

Ingyen újíttatná fel új ingatlanát Alekosz: a Való Világ korábbi győztese fizetés helyett ingyen reklámmal rendezné az anyagiakat a mesterembernél. Nem valószínű, hogy bármelyik vállalkozó is vevő lenne az ötletre, főképp, mert a lakásfelújítási támogatás miatt amúgy is be vannak táblázva a szakik. Most a Pénzcentrum is megpróbált segíteni Alekosznak: megnéztük, milyen lehetőségei vannak a "nemzetközi sztárnak", ha jelentősebb megtakarítások nélkül vágna bele a felújításba.

Nem akárhogy keres magának szakit Alekosz: a VV-győztes ugyanis most költözött el, ám mint állítja, nincs pénze a felújításra. A "nemzetközi sztár" így reklámot ajánlott fel annak a mesterembernek, aki elvállalja új otthonának felújítását, ami egy teljes szint, lépcsőházzal együtt 6 szoba: A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az országos reklámoztatás, garantált! Sztárként, énáltalam a munkás bekerülhet a blikkbe, borsba, riposztba. Siker esetén, rádióban és televízióban is! - írta a Facebookon Alekosz, aki azért láthatóan kevésbé van tisztában a piaci folyamatokkal. Ugyanis érvei között az is szerepel, hogy "a Covid miatt úgysincs munka". Ezzel szemben az építőipari szakszervezetek, szakértők már hónapok óta arról beszélnek, hogy a most élesedett felújítási támogatás és hitel miatt gyakorlatilag beteltek a szakik naptárai. Úgyhogy, hacsak nincs olyan kezdő vállalkozó, akinek esetleg jól jöhet az ingyen reklám, Alekosznak nem fog sikerülni nulla forintból felújítani az új ingatlant. A Pénzcentrum megpróbál segíteni a "nemzetközi sztárnak", végigvesszük, milyen lehetőségei vannak, hogy ha nem is ingyen, de valahogy mégis finanszírozni tudja a felújítást különösebb megtakarítások nélkül. Csak a hitel a megoldás? Először vegyük végig azt, hogy miről marad le a celeb. Mivel Alekosz - egyelőre - nőtlen, és nem tudni arról, hogy lenne gyermeke, így családtámogatásokból aligha részesülhet, így a hárommilliós lakásfelújítási támogatás alapból nem jöhet szóba, ahogyan a hozzá kapcsolódó hitel sem, valamint a CSOK-ról is lemaradt. Viszont a posztban megjegyzi, hogy nősülés előtt áll. Ha ezt elhisszük neki, akkor máris megszületett a megoldás: bár nem tudni, mikor lesz az esküvő, de ha a menyecskével valameddig kihúzzák a felújítás előtt álló ingatlanban, akkor abban a másodpercben, hogy jogilag is frigyre lépnek, jogosulttá válnak a kedvezményes babaváró hitelre - ha megfelelnek a feltételeknek. Azaz amellett, hogy házasnak kell lenni: A feleségnek 18 és 40 év közöttinek kell lennie,



Mindkét félnek magyarországi lakcímmel kell rendelkeznie.

Legalább az egyik félnek 3 éves folyamatos társadalombiztosítási (TB) jogviszonyt kell tudni igazolni.



Hitelképesnek kell lenni: azaz megfelelő jövedelemmel kell rendelkezni, valamint egyik fél sem szerepelhet elmaradás miatt az adóslistán. Ha mindez teljesül, akkor már sima az ügy, a maximális hitelösszeg - 10 millió forint - pedig bőven elég lehet a hatszobás ingatlan felújítására, hacsak nincsenek nagyon komoly problémák. További előny, hogy a maximális törlesztő 50 ezer forint. És az sem árt, ha Alekoszék a közeljövőben gyereket is vállalnak: az első baba megszületésekor kamatmentessé válik a kölcsön, a második gyermek születése esetén a hitelből 30%-ot elengednek, a harmadik gyermek születése esetén pedig a teljes tartozást elengedik. Ha esetleg még a házasság előtt elválnak útjaik, Alekosznak akkor sem kell feladnia. A másik kiváló lehetőség számára a személyi kölcsön: ehhez nem kell önerő, egyedül a banki feltételeknek kell megfelelnie (munkaviszony, llandó jövedelem, negatív khr, stb.). Hogy az érdi vagyonőr nagyjából tudja, mivel számolhat, a Pénzcentrum kalkulátorában megnéztükneki, hogy milyen "föltételekkel" kaphatna a bankoktól 5 millió forintot 6 éves futamidőre. Az CIB Bank 8,17 százalékos THM mellett 87 368 forintos havi részletért adná meg az összeget. Ettől nem sokkal marad el a Raiffeisen Bank ajánlata sem: 87 544 forintos törlesztő mellett 8,63 százalék a THM. Érdemes még megnézni az UniCredit Bank, az MKB Bank és a MagNet Bank ajánlatait is! Alekosz, erre a csapdára figyelj! Arról nem tudni, hogy Alekosz miből finanszírozta az ingatlanvásárlást, de ha van már egy lakáshitele, akkor egy csapdára érdemes figyelni, ha egy másik hitelhez is folyamodna a felújításhoz! A bankok ugyanis nem adhatnak bármennyi hitelt Alekosznak, fontos, hogy mennyit keres! A jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatót (JTM) azért alkották meg, hogy minél kevesebb legyen a bedőlt hitel, a rendelet értelmében mindössze a havi nettó jövedelmünk maximum felét teheti ki a havi törlesztőrészlet. Ez alól kivételt képeznek azok, akiknek havi jövedelme meghaladja a nettó 500 ezer forintot - ebben az esetben az arány 60 százalékos is lehet, fix kamatozású hitelek esetén. Hogy érthetőbb legyen, az alábbi táblázatba összefoglaltuk a lényeget, vagyis azt, hogy bizonyos jövedelmi szinteken mennyi lehet a maximális törlesztőnk: Úgyhogy, ha a celeb a lakáshitele mellé még egy másik kölcsönt is felenne, mindenképp vegyen igénybe szakértő segítséget, hogy megtalálják a megfelelő megoldást. De ami még ennél is fontosabb: senki, még Alekosz se adósodjon el olyan mértékben, ami már megélhetését, anyagi biztonságát veszélyezteti! Inkább bírjunk még ki pár hónapot, ameddig valamennyit össze tudunk spórolni a felújításra, vagy haladjunk szépen apránként, éppen amie van pénzünk. Címlapkép: Alekosz Facebook-oldala

