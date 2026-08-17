Újranyit a leégett miskolctapolcai barlangfürdő: a helyiek elképesztő kedvezményt kapnak + jegyárak

Csaknem két évvel a pusztító tűz után, augusztus 20-án ismét megnyitja kapuit a Miskolctapolca Barlangfürdő. A különleges barlangi fürdőrész újra látogatható lesz, és az is kiderült, mennyibe kerülnek az új belépők. A miskolciak ezúttal is jelentős kedvezményt kapnak.

Hosszú kényszerszünet után ismét kinyit a Miskolctapolca Barlangfürdő. A fürdő 2024. szeptember 6-án szenvedett súlyos tűzkárt: a tűz az aquaterápiás részlegen keletkezett, majd az épület más részeire is átterjedt. A fedett rész helyreállítása ezt követően vált szükségessé, miközben a szabadtéri medencék kevésbé sérültek, így azok később már fogadhattak vendégeket.

A barlangfürdői rész felújítása 2025 végén kezdődött meg, a nyár elején pedig hivatalosan is bejelentették, hogy a létesítmény augusztus 20-án újranyit. A nemzeti ünnepen tehát ismét használhatók lesznek a természetes barlangjáratokban kialakított medencék. A gyógyászati részleg azonban egyelőre nem nyílik meg - írta meg a Termalonline.

Ennyibe kerül majd egy nap a Barlangfürdőben

Az újranyitással a 2026-os jegyárak is nyilvánossá váltak. A teljes árú, egész napos felnőtt belépő 8500 forint, míg a gyermekek, diákok és nyugdíjasok egész napos jegye 6400 forint lesz. A miskolciaknak ennél jóval kedvezőbb árral számolhatnak: állandó miskolci lakcímmel a felnőtt egész napos belépő 5100 forint, a gyermek-, diák- és nyugdíjasjegy pedig 3800 forint.

A családok számára külön jegyeket is kialakítottak:

2 felnőtt + 1 gyermek: 18 700 forint,

1 felnőtt + 1 gyermek: 11 900 forint,

a családi jegyhez további gyermek: 5100 forint.

Nem feltétlenül kell azonban egész napra belépőt venni

A háromórás jegy felnőtteknek 6000 forint, gyermekeknek, diákoknak és nyugdíjasoknak 4500 forint. Miskolci lakcímmel ugyanez 2400, illetve 1800 forintba kerül. A rövidebb fürdőzésre érkezőknek a háromórás konstrukció lehet kedvezőbb. A családi háromórás jegy két felnőtt és egy gyermek számára 14 ezer forint, egy felnőtt és egy gyermek számára pedig 8900 forint. További gyermek esetén 3800 forintot kell fizetni.

Csoportoknak is van külön tarifa: 15 főtől a felnőtt egész napos jegy 7300, a gyermek-, diák- és nyugdíjasjegy 5500 forint. A fogyatékkal élők kedvezményes belépője 3800 forint.

Az újranyitáshoz négynapos programsorozat is kapcsolódik: augusztus 20. és 23. között a Pezsgés Miskolctapolcán rendezvény keretében zenei és gasztronómiai programokkal is várják az érdeklődőket.

Fotó: MTI