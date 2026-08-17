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Újranyit a leégett miskolctapolcai barlangfürdő: a helyiek elképesztő kedvezményt kapnak + jegyárak
Csaknem két évvel a pusztító tűz után, augusztus 20-án ismét megnyitja kapuit a Miskolctapolca Barlangfürdő. A különleges barlangi fürdőrész újra látogatható lesz, és az is kiderült, mennyibe kerülnek az új belépők. A miskolciak ezúttal is jelentős kedvezményt kapnak.
Hosszú kényszerszünet után ismét kinyit a Miskolctapolca Barlangfürdő. A fürdő 2024. szeptember 6-án szenvedett súlyos tűzkárt: a tűz az aquaterápiás részlegen keletkezett, majd az épület más részeire is átterjedt. A fedett rész helyreállítása ezt követően vált szükségessé, miközben a szabadtéri medencék kevésbé sérültek, így azok később már fogadhattak vendégeket.
A barlangfürdői rész felújítása 2025 végén kezdődött meg, a nyár elején pedig hivatalosan is bejelentették, hogy a létesítmény augusztus 20-án újranyit. A nemzeti ünnepen tehát ismét használhatók lesznek a természetes barlangjáratokban kialakított medencék. A gyógyászati részleg azonban egyelőre nem nyílik meg - írta meg a Termalonline.
Ennyibe kerül majd egy nap a Barlangfürdőben
Az újranyitással a 2026-os jegyárak is nyilvánossá váltak. A teljes árú, egész napos felnőtt belépő 8500 forint, míg a gyermekek, diákok és nyugdíjasok egész napos jegye 6400 forint lesz. A miskolciaknak ennél jóval kedvezőbb árral számolhatnak: állandó miskolci lakcímmel a felnőtt egész napos belépő 5100 forint, a gyermek-, diák- és nyugdíjasjegy pedig 3800 forint.
A családok számára külön jegyeket is kialakítottak:
- 2 felnőtt + 1 gyermek: 18 700 forint,
- 1 felnőtt + 1 gyermek: 11 900 forint,
- a családi jegyhez további gyermek: 5100 forint.
Nem feltétlenül kell azonban egész napra belépőt venni
A háromórás jegy felnőtteknek 6000 forint, gyermekeknek, diákoknak és nyugdíjasoknak 4500 forint. Miskolci lakcímmel ugyanez 2400, illetve 1800 forintba kerül. A rövidebb fürdőzésre érkezőknek a háromórás konstrukció lehet kedvezőbb. A családi háromórás jegy két felnőtt és egy gyermek számára 14 ezer forint, egy felnőtt és egy gyermek számára pedig 8900 forint. További gyermek esetén 3800 forintot kell fizetni.
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Csoportoknak is van külön tarifa: 15 főtől a felnőtt egész napos jegy 7300, a gyermek-, diák- és nyugdíjasjegy 5500 forint. A fogyatékkal élők kedvezményes belépője 3800 forint.
Az újranyitáshoz négynapos programsorozat is kapcsolódik: augusztus 20. és 23. között a Pezsgés Miskolctapolcán rendezvény keretében zenei és gasztronómiai programokkal is várják az érdeklődőket.
Fotó: MTI
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