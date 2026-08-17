Rendkívüli bejelentés a Kis-Balatonról: erre készüljön, aki a hétvégén kirándulni indul

Két népszerű kis-balatoni kirándulóhely is megújult: új festést kapott a Mekenyei kilátó, a Kányavári-szigetre vezető ikonikus fahídon pedig lecserélték az elhasználódott pallókat. A fejlesztéseknek köszönhetően a környéket gyalogosan és kerékpárral felfedezők is biztonságosabban használhatják a két látványosságot.

A Kis-Balaton környékén két kedvelt kirándulóhely is megújult az elmúlt időszakban. A Mekenyei kilátó új festést kapott, míg a Kányavári-szigetre vezető fahídon kicserélték a régi, elhasználódott pallókat – számolt be a munkákról a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság.

A kisebbnek tűnő karbantartások különösen fontosak az olyan helyeken, amelyeket egész évben sok turista keres fel. A Kis-Balaton pedig nemcsak a Balaton környékének egyik legkülönlegesebb természeti területe, hanem népszerű kirándulóhely is.

Új festést kapott a Mekenyei kilátó

A Mekenyei kilátó a Kis-Balaton Ház és a Kányavári-sziget közötti kerékpárút közelében található, ezért gyalogosan és biciklivel is könnyen útba ejthető. A kilátó felújítása elsősorban a szerkezet állagmegóvását szolgálja: az építményt újrafestették, így rendezettebb és megújult külsőt kapott.

A Kis-Balaton egyébként nem minden része látogatható szabadon. A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint a Kányavári-sziget a térség egyik olyan területe, amely szabadon látogatható, és ahol a természet értékei testközelből is megfigyelhetők.

Az ikonikus Kányavári-hídon is dolgoztak

A Kányavári-sziget bejáratánál található fahíd a Kis-Balaton egyik legismertebb jelképe. Nem véletlenül: a különleges, íves szerkezetű hídon keresztül lehet eljutni a szigetre, ahonnan tanösvényeken és sétautakon lehet felfedezni a környéket. A mostani munkálatok során lecserélték az elhasználódott pallókat, így ismét biztonságosabban használható az átkelő.

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A híd nem új építmény: a vízügyi igazgatóság ismertetése szerint Varga Gellért erdőmérnök tervei alapján készült, és 1983-ban helyezték a helyére. A mintegy 80 méter hosszú, háromnyílású, íves fahíd az évtizedek alatt a Kis-Balaton egyik emblematikus látványosságává vált.

A sziget a természetjárók mellett családosok számára is népszerű kirándulóhely. Kiépített út vezet hozzá, a bejáratnál parkoló és mosdó is található, a szigeten pedig sétautak és pihenőhelyek várják a látogatókat.