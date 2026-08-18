Elképesztő fotókon a Kolon-tó keserű végnapjai: tömegével érkeznek a fekete gólyák

Már csak néhány sekély vízfolt maradt a Kolon-tóból, de ezek most még valóságos svédasztalt jelentenek a vonulásra készülő madaraknak. A Kiskunsági Nemzeti Park szerint a tó várhatóan augusztus végére teljesen kiszárad.

Drámai állapotban van a Kolon-tó: a korábban állandó vízborítású területek helyén mára többnyire iszapos meder maradt, és csak néhány mélyebb részen, az Öreg-vízen és a Nagy-vízen található még sekély víz. A megmaradt vízfoltokban azonban összegyűltek a halak és a gerinctelenek, így most valóságos lakomára járnak ide a madarak.

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság megfigyelései szerint nagy- és kis kócsagok, fekete gólyák, szürke gémek, gólyatöcsök, réti, szürke és piroslábú cankók, valamint sárszalonkák is nagy számban táplálkoznak a területen.

Különösen figyelemre méltó a fekete gólyák jelenléte

Fiatal példányok is megjelentek a tónál, ami azért fontos, mert a faj térségbeli költési sikere idén alacsony volt. A szakemberek egy alkalommal 47 fekete gólyát számoltak össze egyszerre.

A kiszáradó tó ráadásul olyan madarat is odavonzott, amelyet korábban még nem figyeltek meg itt. Egy kőforgató is feltűnt a területen. Magyarországon a faj rendszeresen előfordul a tavaszi és őszi vonulás során, de csak kis számban. A szakemberek szerint a madár azért állhatott meg a Kolon-tónál, mert a környéken egyre kevesebb megfelelő táplálkozóhely maradt.

A tó élővilága komoly veszélybe került

A nádasok már 2022 óta szárazon állnak, a korábban állandóan vízzel borított kotort mederrészekből pedig tavaly ősszel kezdett előbukkanni a meder. Mostanra csak a néhány mélyebb részben maradt víz, és a nemzeti park várakozása szerint a hónap végére ezek is eltűnhetnek.

Van azonban egy fontos természetvédelmi eredmény: a fokozottan védett lápi póc Kolon-tavi állományának genetikai állományát sikerült megmenteni. A júliusban kezdődött halmentés során mintegy 500 példányt emeltek ki a tóból. A halakat a gödöllői Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központban, valamint a szatymazi Kurgán Természetvédelmi Bemutatóhely tavában helyezték biztonságba.

Ha egyszer ismét megfelelő mennyiségű víz kerül a Kolon-tó medrébe, a tervek szerint a lápi pócok visszatérhetnek. Addig azonban a tó megmaradt vízfoltjai egyre inkább az utolsó menedéket jelentik az élővilág számára.