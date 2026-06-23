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Horrorisztikus látvány fogadja a miskolci járókelőket az egyik forgalmas utcában: a Gangesz színeit öltötte magára a Szinva-patak
Narancsszínűvé vált a Szinva vize Miskolcon, ami több járókelő figyelmét is felkeltette. A rendellenes elszíneződés eredetét egyelőre nem sikerült azonosítani, az ügyben vizsgálat indult.
Szokatlan jelenségre figyeltek fel a miskolciak a Szinva-patak belvárosi szakaszán: a víz több helyen narancssárgás-barnás színűvé vált. A szennyeződés a Kiss Ernő utcánál jelent meg, majd a patak medrében lefelé haladva is jól látható maradt.
A rendellenes elszíneződés okát egyelőre nem sikerült megállapítani. A szakemberek vizsgálják, mi idézhette elő a jelenséget, és hogy az jelent-e környezeti kockázatot a vízfolyás élővilágára nézve.
A közösségi médiában megjelent felvételeken a Szinva egyik díszkútja is narancsszínű vízzel működik, ami tovább növelte a lakosság aggodalmát. Az illetékes hatóságok várhatóan a mintavételek és laborvizsgálatok eredményei alapján adnak majd tájékoztatást a történtekről.
A történtek után Tóth-Szántai József polgármester a következőt írta a Facebookon:
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"Egyeztettem a katasztrófavédelem szakembereivel is. A Kormányhivataltól soron kívüli vízvizsgálatot kértem, amelynek eredménye várhatóan holnapra készül el. Jelenleg nincs olyan információ, amely közvetlen veszélyre utalna, ugyanakkor a pontos okok feltárásáig minden szükséges vizsgálatot elvégzünk. Amint pontos információ áll rendelkezésünkre arról, mi okozta az elszíneződést, tájékoztatni fogom a miskolciakat."
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