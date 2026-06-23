Beck@Grecsó és Lovasi András már biztosan ott lesznek: három nap irodalmi nyár a Káli-medencében

Három nap irodalommal, zenével és nyári szabadságérzéssel vár a Nyári Margó a Káli-medencében augusztus 13–15. között.

A Balaton-felvidék egyik legkülönlegesebb kulturális helyszínére, a Káli-medencébe költözik idén nyáron is a Margó Irodalmi Fesztivál, amely augusztus 13. és 15. között a salföldi Bánya Kertben ünnepli 15 éves jubileumát. A szervezők ígérete szerint a háromnapos esemény egyszerre lesz irodalmi találkozó, zenei fesztivál és nyári kulturális zarándoklat – dedikálásokkal, beszélgetésekkel és különleges színpadi estekkel.

A Margó Irodalmi Fesztivál központja idén is a salföldi Bánya Kert lesz, de programokkal készülnek a Faluházban és a Pálos kolostorromnál is, így a rendezvény gyakorlatilag az egész falut „behálózza”.

A zenei és színpadi programok között több ismert név is szerepel:

Beck@Grecsó est – a Beck Zoltán és Grecsó Krisztián alkotta páros közös produkciója

szólóesttel érkezik Lovasi András

koncertet ad az Anima Sound System

színpadra viszi saját estjét Kemény Zsófi is

stand-up jellegű előadással készül a Margó-díjas Fehér Boldizsár.

Találkozások a kortárs irodalom szerzőivel

A fesztivál egyik legfontosabb vonzereje továbbra is a személyes találkozás a kortárs magyar irodalom meghatározó szerzőivel. Idén többek között:

Háy János

Tompa Andrea

Fábián Tamás

is jelen lesznek dedikálásokkal és közönségtalálkozókkal.

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A programok között különleges programok is helyet kapnak: meseterápiás foglalkozás Kecskés Karina vezetésével, irodalomterápiás műhely, dalszerelő workshop, valamint vezetett kerékpártúra is lesz. A családokat a Vánkos gyerekprogramjai várják.

A fesztivál több helyszínen zajlik majd: a Bánya Kert mellett a Faluház és a Pálos kolostorrom is bekapcsolódik a programokba, így a látogatók egyszerre több hangulatát is megélhetik a Káli-medence nyári világának.