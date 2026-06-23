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Beck@Grecsó és Lovasi András már biztosan ott lesznek: három nap irodalmi nyár a Káli-medencében
Három nap irodalommal, zenével és nyári szabadságérzéssel vár a Nyári Margó a Káli-medencében augusztus 13–15. között.
A Balaton-felvidék egyik legkülönlegesebb kulturális helyszínére, a Káli-medencébe költözik idén nyáron is a Margó Irodalmi Fesztivál, amely augusztus 13. és 15. között a salföldi Bánya Kertben ünnepli 15 éves jubileumát. A szervezők ígérete szerint a háromnapos esemény egyszerre lesz irodalmi találkozó, zenei fesztivál és nyári kulturális zarándoklat – dedikálásokkal, beszélgetésekkel és különleges színpadi estekkel.
A Margó Irodalmi Fesztivál központja idén is a salföldi Bánya Kert lesz, de programokkal készülnek a Faluházban és a Pálos kolostorromnál is, így a rendezvény gyakorlatilag az egész falut „behálózza”.
A zenei és színpadi programok között több ismert név is szerepel:
- Beck@Grecsó est – a Beck Zoltán és Grecsó Krisztián alkotta páros közös produkciója
- szólóesttel érkezik Lovasi András
- koncertet ad az Anima Sound System
- színpadra viszi saját estjét Kemény Zsófi is
- stand-up jellegű előadással készül a Margó-díjas Fehér Boldizsár.
Találkozások a kortárs irodalom szerzőivel
A fesztivál egyik legfontosabb vonzereje továbbra is a személyes találkozás a kortárs magyar irodalom meghatározó szerzőivel. Idén többek között:
- Háy János
- Tompa Andrea
- Fábián Tamás
is jelen lesznek dedikálásokkal és közönségtalálkozókkal.
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A programok között különleges programok is helyet kapnak: meseterápiás foglalkozás Kecskés Karina vezetésével, irodalomterápiás műhely, dalszerelő workshop, valamint vezetett kerékpártúra is lesz. A családokat a Vánkos gyerekprogramjai várják.
A fesztivál több helyszínen zajlik majd: a Bánya Kert mellett a Faluház és a Pálos kolostorrom is bekapcsolódik a programokba, így a látogatók egyszerre több hangulatát is megélhetik a Káli-medence nyári világának.
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