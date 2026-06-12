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Különleges éjszakai felfedezés: apró, védett cukiságokra bukkantak egy hazai nemzeti parkban + Videó
Különleges pillanatnak lehettek szemtanúi a Duna–Ipoly Nemzeti Park természetvédelmi őrei a Nagykőrösi őrkerületben: Alig néhány centiméteres, pelyhes bíbicfiókák rejtőztek a nedves fű között, amikor a természetvédelmi őrök éjszakai felmérés közben rájuk bukkantak a Nagykőrösi őrkerületben.
Különleges természeti pillanatnak lehettek tanúi a Duna–Ipoly Nemzeti Park természetvédelmi őrei a Nagykőrösi őrkerületben: éjszakai felmérés közben alig néhány napos bíbicfiókákat figyeltek meg. A frissen kelt madarak egy másodköltésből származnak, és már életük első napjait is a rejtőzködés és a túlélés határozza meg.
Apró életek a nedves rétek világában
A Duna–Ipoly Nemzeti Park tájékoztatása szerint az őrök egy haris (Crex crex) állományfelmérés során bukkantak a fiókákra a Nagykőrösi őrkerületben. A terepi munka során nem várt, de annál ritkább találkozás történt: a fű között megbújó, mindössze 1–2 napos bíbicfiókák kerültek szem elé.
A bíbic (Vanellus vanellus) Magyarországon védett madárfaj, amely elsősorban nedves réteken, legelőkön és időszakosan vízjárta mezőgazdasági területeken költ. Állománya az utóbbi évtizedekben több európai régióban is visszaszorult, főként az élőhelyek átalakulása és a mezőgazdasági intenzifikáció miatt.
Már születés után útra kelnek
A bíbicfiókák különleges fejlődési stratégiát követnek: a kikelést követően szinte azonnal elhagyják a fészket, és a szülők vezetésével kezdik el keresni táplálékukat. Ez az úgynevezett fészekhagyó (nidifug) viselkedés segíti a túlélést a nyílt, ragadozóknak kitett élőhelyeken.
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A fiatal madarak rejtőszíne kiválóan alkalmazkodik a környezethez, így a fűben szinte teljesen beleolvadnak a tájba. Ennek ellenére életük első napjai különösen sérülékenyek, hiszen a megfelelő menedék és a folyamatos szülői védelem kulcsfontosságú számukra.
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