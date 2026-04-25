A nagykanizsai hivatásos tűzoltók két vízsugárral dolgoznak a lángok megfékezésén, valamint több speciális jármű is a helyszínre tart.
Elképesztő horgászparadicsom lapul ebben a megyében: ennél a rejtett tónál garantált a kapás
Komárom-Esztergom megyében többféle lehetőség közül választhatnak a horgászattal kikapcsolódni vágyók, ezek között találhatók közepes vízfolyások, nyugodt tavak, a Duna folyam és halban bővelkedő mellékágai, egy télen is horgászható tó és a legújabb lehetőség a csatornákban való horgászat - foglalta össze a lehetőségeket a KEMHESZ ügyvezető igazgatója.
Osvald Zsolt elmondta, vármegyénk méretéhez képest sok lehetőséget kínál a horgászatra, közel ezer hektáron terülnek el fogást kínáló tavak, a szövetség által kezelt Duna-szakasz pedig kétezer hektáros. Vármegyénk az országos rangsor első felében helyezkedik el a horgászok létszámát illetően, 18.000 ember tartozik a közösséghez, közülük 3.300 a gyermek.
A horgászatra vonatkozó szabályokról általánosságban elmondható, hogy csak olyan személy dobhatja be a horgot a vízbe, aki eredményes horgászvizsgát tett. Ennek megszerzésére a KEMHESZ rendszeresen indít tanfolyamokat, a részvétel és a vizsga is ingyenes. További kötelező feltétel a tagság valamely egyesületben, ahol a jogszerű horgászathoz szükséges adminisztratív kötelezettségekről részletes tájékoztatást adnak - ismertette Osvald Zsolt.
Hozzátette, a legjobb az, ha egy adott helyen való horgászat előtt mindenki tájékozódik a helyi szabályokról, mert ezek változhatnak. A helyi rendelkezések legtöbbször a halak védelmében íródtak; kötelező lehet a pontymatrac, tilthatják a szakállas horgot, meghatározhatják a kifogható halak méretét, például a legtöbb helyen az öt kiló feletti halat tilos elvinni, kíméletesen vissza kell helyezni a vízbe. Fontos, ha egy horgász nem tudja száz százalékosan biztosra azonosítani a kifogott hal faját, késlekedés nélkül engedje vissza az élőhelyére.
Schmidt-Kovács Bence, a KEMHESZ szakmai igazgatója elmondta, a kezdő horgászok a fogás legnagyobb esélyével az intenzíven halasított egyesületi horgásztavakban próbálkozhatnak. Több halastó festői környezetben található, mint a Majki-tó, a Kerek-tó Búbánatvölgyben, a Cseke-tó Tatán az Angolkertben, vagy a Munkáséri-horgásztó. A bokodi Erőműi-tó különlegessége, hogy az újrainduló erőmű hűtővize miatt télen is lehet itt horgászni.
A kihívásokat kereső pecásoknak a Duna teljes vármegyei szakasza és a mellékágak kínálnak lehetőséget, közülük leginkább talán a neszmélyi öbölben a legnagyobb a halállomány. Az élővízi horgászat különlegessége, hogy az ember soha nem tudhatja elsőre, milyen hal akadt horogra.
A KEMHESZ állami támogatásból és saját forrásból is folyamatosan végez telepítéseket, kizárólag őshonos fajokból. Több évre visszamenőleg évente 20-30.000 kilogramm halat telepítenek, a ponty mellett süllőt, harcsát, csukát, kecsegét, menyhalat és compót. A szövetség tervszerű halgazdálkodást folytat és Tatán, a Réti VIII-as tavon saját részre nevel is állományt, mely a kellő nagyság elérése után kerül a vizeinkbe.
A legújabb idők különlegessége a csatornákon való horgászat, mint az Almásfüzitő-Szőnyi csatorna, az Által-ér alsó szakasza. a Fekete-ér, vagy a Mikovinyi-árok. Ezekre a helyszínekre is váltható napijegy és több helyen intenzív haltelepítés történt.
A KEMHESZ évente 20-22 versenyt szervez, erről részletesen a versenynaptárból lehet tájékozódni. Országos különlegesség, hogy egy évben négy versenyt (úszós, feeder, csapat és négytusa) is szerveznek gyermekeknek, ahol a természet tiszteletét, a környezetvédelem fontosságát szeretnék átadni a legkisebbek
Programajánlókban egy különleges hétvége, amikor a népi építészet, a paraszti kultúra, a hagyományos tudás és a közösségi emlékezet különleges figyelmet kap.
Ezt a mázlit! Gigaharcsát kapott ki a tatai horgász: meglepő, hol akadt a horgára a emberméretű szörny + Fotók
Emberméretű harcsát fogott a neszmélyi skanzen környékén a tatabányai Hete László, aki egy barátjával már kezdte feladni arra a napra a horgászatot, amikor erős rávágást...
Évek óta bűz terjeng Ádándon, a lakók szerint már elviselhetetlen. A gyanú egy tojásfeldolgozó üzemre terelődött, amely viszont visszautasítja a vádakat.
Szűk többséggel a lakók a forgatás ellen szavaztak, így A mi kis falunk stábjának mennie kell az önkormányzati ingatlanokból. A döntés az évad végével lép...
Olcsó import kőzuzalékkal trükközhettek: már 17 vasi települést érinthet a szombathelyi azbesztbotrány
Nem áll meg Szombathelynél az ügy: már 17 másik településről is jelezték az azbesztgyanút. A hatóságokhoz tucatjával futnak be a bejelentések.
A tavasz egyik leglátványosabb virágshow-ja most Somogyba költözik: több hektárnyi nárcisz borítja be Babócsa határát, ahol hétvégén fesztivált is tartanak.
Egy különleges, parókás agancsot viselő őzbakot ejtettek el április közepén Somogyban. A látvány még a rutinosabb szakembereket is meglepte.
Sosem látott felvételek a Balaton-felvidékről: drónok kapták el a vadmacskák és aranysakálok titkos életét
A látványos videóban vadmacska, vidra, aranysakál és gímszarvas is feltűnik, miközben a levegőben rétisasok vadásznak a vízfelületek felett összegyűlt madárseregre.
Láncfűrészek és markolók a Maklári úton: végleg eltűnik az egykori iskola, a helyiek pedig aggódva figyelik, mi épülhet a helyére Egerben.
Elkezdődik a déli part egyik ikonikus vasútállomásának felújítása: megújul a fonyód-bélatelepi vasútállomás helyi védelem alatt álló épülete és annak közvetlen környezete.
Szokatlan beavatkozásra volt szükség a Tiszánál: idén elmaradt a tavaszi árhullám, ezért önkéntesek alakítottak ki új fészkelőhelyeket a partifecskéknek.
Szívszorító fotókon a kihalt magyar vidék: ebben a szellemfaluban évente egyszer kondul meg a harang
Nincs bolt, nincs út, nincs forgalom – csak néhány omladozó ház, amit lassan visszavesz a természet, és egy templom, ahol a harang évente legfeljebb egyszer...
„Nem kirakatpolitika kell” – vallja dr. Lőrincz Viktória, a Tisza vidékfejlesztési minisztere. A politikus szerint megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a vidéki Magyarországra.
Túrára fel! Most nyílik Magyarország egyik legértékesebb vadvirága: negyedmilliót ér egyetlen példánya + Fotó
Látványos tavaszi csodának lehetnek tanúi azok, akik ezekben a napokban a Mecsekbe kirándulnak: a Zengő oldalában teljes pompájában virágzik az egyik legértékesebb hazai növényritkaság, a...
Példátlan lezárás jön: csak lakcímkártyával közlekedhetnek a lakók az azbesztügy miatt Szombathelyen
Egyre nagyobb területet érinthet a szombathelyi azbesztügy: a hatósági korlátozások már nemcsak az Oladi platóra, hanem a Parkerdő lakópark, a Sportliget környékére is kiterjedhetnek.
Vége van, bezár a vidéki pláza kedvelt butikja: kinyírta a Temu, nem bírta tovább a versenyt a webshopokkal
Nyolc és fél év után lehúzza a rolót egy népszerű szegedi üzlet: a tulajdonos szerint nem maradt más választása, a vásárlási szokások teljesen átalakultak.
A csődhelyzet és az elrendelt felszámolási eljárás a Széchenyi István Egyetemet (SZE) nem érinti: az intézmény továbbra is stabil és kiegyensúlyozott módon működik – tudatta...
Brutál erős lineup a SZEN-en: Desh, Beton.Hofi és Nótár Mary is Győrbe érkezik – itt a teljes program
Indul a SZEN 2026 Győrben: négy nap, tele koncertekkel, bulikkal és hazai sztárfellépőkkel az egyetem campusán – Desh-től Dzsúdlóig mindenki jön.
