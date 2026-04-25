Elképesztő horgászparadicsom lapul ebben a megyében: ennél a rejtett tónál garantált a kapás

Komárom-Esztergom megyében többféle lehetőség közül választhatnak a horgászattal kikapcsolódni vágyók, ezek között találhatók közepes vízfolyások, nyugodt tavak, a Duna folyam és halban bővelkedő mellékágai, egy télen is horgászható tó és a legújabb lehetőség a csatornákban való horgászat - foglalta össze a lehetőségeket a KEMHESZ ügyvezető igazgatója.

Osvald Zsolt elmondta, vármegyénk méretéhez képest sok lehetőséget kínál a horgászatra, közel ezer hektáron terülnek el fogást kínáló tavak, a szövetség által kezelt Duna-szakasz pedig kétezer hektáros. Vármegyénk az országos rangsor első felében helyezkedik el a horgászok létszámát illetően, 18.000 ember tartozik a közösséghez, közülük 3.300 a gyermek.

A horgászatra vonatkozó szabályokról általánosságban elmondható, hogy csak olyan személy dobhatja be a horgot a vízbe, aki eredményes horgászvizsgát tett. Ennek megszerzésére a KEMHESZ rendszeresen indít tanfolyamokat, a részvétel és a vizsga is ingyenes. További kötelező feltétel a tagság valamely egyesületben, ahol a jogszerű horgászathoz szükséges adminisztratív kötelezettségekről részletes tájékoztatást adnak - ismertette Osvald Zsolt.

Hozzátette, a legjobb az, ha egy adott helyen való horgászat előtt mindenki tájékozódik a helyi szabályokról, mert ezek változhatnak. A helyi rendelkezések legtöbbször a halak védelmében íródtak; kötelező lehet a pontymatrac, tilthatják a szakállas horgot, meghatározhatják a kifogható halak méretét, például a legtöbb helyen az öt kiló feletti halat tilos elvinni, kíméletesen vissza kell helyezni a vízbe. Fontos, ha egy horgász nem tudja száz százalékosan biztosra azonosítani a kifogott hal faját, késlekedés nélkül engedje vissza az élőhelyére.

Schmidt-Kovács Bence, a KEMHESZ szakmai igazgatója elmondta, a kezdő horgászok a fogás legnagyobb esélyével az intenzíven halasított egyesületi horgásztavakban próbálkozhatnak. Több halastó festői környezetben található, mint a Majki-tó, a Kerek-tó Búbánatvölgyben, a Cseke-tó Tatán az Angolkertben, vagy a Munkáséri-horgásztó. A bokodi Erőműi-tó különlegessége, hogy az újrainduló erőmű hűtővize miatt télen is lehet itt horgászni.

A kihívásokat kereső pecásoknak a Duna teljes vármegyei szakasza és a mellékágak kínálnak lehetőséget, közülük leginkább talán a neszmélyi öbölben a legnagyobb a halállomány. Az élővízi horgászat különlegessége, hogy az ember soha nem tudhatja elsőre, milyen hal akadt horogra.

A KEMHESZ állami támogatásból és saját forrásból is folyamatosan végez telepítéseket, kizárólag őshonos fajokból. Több évre visszamenőleg évente 20-30.000 kilogramm halat telepítenek, a ponty mellett süllőt, harcsát, csukát, kecsegét, menyhalat és compót. A szövetség tervszerű halgazdálkodást folytat és Tatán, a Réti VIII-as tavon saját részre nevel is állományt, mely a kellő nagyság elérése után kerül a vizeinkbe.

A legújabb idők különlegessége a csatornákon való horgászat, mint az Almásfüzitő-Szőnyi csatorna, az Által-ér alsó szakasza. a Fekete-ér, vagy a Mikovinyi-árok. Ezekre a helyszínekre is váltható napijegy és több helyen intenzív haltelepítés történt.

A KEMHESZ évente 20-22 versenyt szervez, erről részletesen a versenynaptárból lehet tájékozódni. Országos különlegesség, hogy egy évben négy versenyt (úszós, feeder, csapat és négytusa) is szerveznek gyermekeknek, ahol a természet tiszteletét, a környezetvédelem fontosságát szeretnék átadni a legkisebbek