Tűz Nagykanizsán: háromszáz négyzetméteren ég a szemét

Tűz ütött ki egy hulladékfeldolgozó-telepen szombaton Nagykanizsánál, a 61-es főút mellett - közölte a katasztrófavédelem. A telepen körülbelül háromszáz négyzetméteren ég a szemét.

A nagykanizsai hivatásos tűzoltók két vízsugárral dolgoznak a lángok megfékezésén, valamint több speciális jármű is a helyszínre tart.

