Itt a riasztás: medve ólálkodhat egy magyar falu határában, figyelmeztetést adtak ki

Újabb medve jelenlétére utaló bejelentés érkezett Magyarországon: ezúttal a Heves vármegyei Nagytálya külterületén találtak olyan nyomokat, amelyek akár barnamedvére is utalhatnak. A szakemberek már vizsgálják a bejelentést, de egyelőre nem erősítették meg az állat jelenlétét.

Ismét medveészlelés borzolja a kedélyeket Magyarországon. A Heves vármegyei Nagytálya polgármestere, Orosz József közösségi oldalán számolt be arról, hogy csütörtökön bejelentés érkezett hozzá egy feltételezett medve jelenlétéről a település közvetlen külterületéről. A bejegyzés szerint a polgármester olyan jeleket észlelt, amelyek barnamedvére utalhatnak: vélhetően ürüléket talált, emellett furcsa hanghatásokról is beszámolt. A polgármester ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a szakemberek egyelőre nem erősítették meg a medve jelenlétét, így jelenleg csupán egy feltételezett észlelésről van szó.

„Vaklárma is lehet, de mivel emberi életekről van szó, nem kockáztathatunk” – fogalmazott a településvezető. Hozzátette, hogy a bejelentő értesítette a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság szakembereit, ő maga pedig a helyi vadásztársaságot és a körzeti megbízottat is tájékoztatta. A helyszín ellenőrzése és a nyomok vizsgálata már megkezdődött.

Az elmúlt hetekben több helyről is érkeztek medveészlelésről szóló hírek Magyarországon. A barnamedvék időnként átvándorolnak az ország északi területeire, elsősorban a szlovákiai állományból. A szakemberek szerint a legtöbb példány csak rövidebb időt tölt hazánkban, majd továbbvonul, ugyanakkor a jelenlétükre utaló nyomokat egyre gyakrabban észlelik az Északi-középhegység térségében.

A barnamedve Magyarországon fokozottan védett faj. Az emberrel való találkozás rendkívül ritka, a természetvédelmi szakemberek ugyanakkor azt javasolják, hogy feltételezett medvejelenlét esetén a kirándulók fokozott óvatossággal közlekedjenek az érintett területeken, különösen a hajnali és esti órákban.

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