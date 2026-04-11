Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Fiatal utazó hátizsákkal a vasútállomáson, Hátizsák és kalap a vasútállomáson egy utazóval, Utazási koncepció, Utazási koncepció
HelloVidék

Ez a zseniális ötlet változtatta meg az ingázók mindennapjait: mindenki a csodájára jár a vidéki vasútállomásnak

HelloVidék
2026. április 11. 15:15

Új arculatot kapott a besnyői vasútállomás aluljárója: a korábban rideg, szürke átjárót most látványos falfestés teszi barátságosabbá. A projekt mögött helyi lakosok ötlete, önkormányzati összefogás és hónapokon át tartó szervezőmunka áll.

A különleges kezdeményezés még tavaly indult, amikor egy besnyői lakos azzal kereste meg az önkormányzatot, hogy jó lenne valamilyen formában megszépíteni a mindennap használt aluljárót. A felvetésből végül egy nagyobb közös projekt lett: a megvalósítást Besnyő, Beloiannisz és Iváncsa önkormányzatai, valamint a vasút illetékesei is támogatták.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A költségek jelentős részét Iváncsa vállalta, a cél pedig az volt, hogy mindhárom település megjelenjen a falfestés motívumaiban. Így az aluljáró nemcsak esztétikailag újult meg, hanem egyfajta közös helyi üzenetet is kapott.

A kivitelezéssel Varga László festőművészt bízták meg, akinek munkái már több település közterein is feltűntek. A most elkészült alkotás a helyiek szerint nemcsak szebbé, hanem otthonosabbá is teszi az áthaladást.

Molnár Tibor, Besnyő polgármestere szerint a projekt jó példája annak, hogyan lehet egy egyszerű lakossági ötletből közös, mindenki számára értéket jelentő fejlesztés. A településvezető a Facebookon úgy fogalmazott: örömteli, hogy egy olyan „szemet gyönyörködtető és szívet melengető” munka született, amely sokak mindennapjait teheti kellemesebbé.
#önkormányzat #vasút #fejlesztés #belföld #polgármester #település #festmény #művészet #közösség #hellovidék #települések

Horror a török plasztikai sebészeteken: rengeteg magyar jár oda olcsón műttetni, de ezzel senki se számol
Milliónyi magyar retteg ettől a vizsgálattól: pedig két tankolás árából elkerülhető lenne a tragédia
Eldőlni látszik az ősi vita: itt áll feketén-fehéren, a városban vagy vidéken jobb-e az élet
Kiderült az igazság az euró magyarországi bevezetéséről: meglepő, mit akarnak - minden egy irányba mutat
Láthatatlan áramfalók ürítik ki a pénztárcádat: ezzel a 10 egyszerű trükkel a villanyszámlád jelentős részét megspórolhatod
2026. április 11. szombat
Leó, Szaniszló
15. hét
Április 11.
A Parkinson-kór világnapja
Április 11.
Debrecen napja
Április 11.
A magyar költészet napja
Kamatveszteség
megtakarítási számlák esetében használatos kifejezés

