Ez a zseniális ötlet változtatta meg az ingázók mindennapjait: mindenki a csodájára jár a vidéki vasútállomásnak

Új arculatot kapott a besnyői vasútállomás aluljárója: a korábban rideg, szürke átjárót most látványos falfestés teszi barátságosabbá. A projekt mögött helyi lakosok ötlete, önkormányzati összefogás és hónapokon át tartó szervezőmunka áll.

A különleges kezdeményezés még tavaly indult, amikor egy besnyői lakos azzal kereste meg az önkormányzatot, hogy jó lenne valamilyen formában megszépíteni a mindennap használt aluljárót. A felvetésből végül egy nagyobb közös projekt lett: a megvalósítást Besnyő, Beloiannisz és Iváncsa önkormányzatai, valamint a vasút illetékesei is támogatták.

A költségek jelentős részét Iváncsa vállalta, a cél pedig az volt, hogy mindhárom település megjelenjen a falfestés motívumaiban. Így az aluljáró nemcsak esztétikailag újult meg, hanem egyfajta közös helyi üzenetet is kapott.

A kivitelezéssel Varga László festőművészt bízták meg, akinek munkái már több település közterein is feltűntek. A most elkészült alkotás a helyiek szerint nemcsak szebbé, hanem otthonosabbá is teszi az áthaladást.

Molnár Tibor, Besnyő polgármestere szerint a projekt jó példája annak, hogyan lehet egy egyszerű lakossági ötletből közös, mindenki számára értéket jelentő fejlesztés. A településvezető a Facebookon úgy fogalmazott: örömteli, hogy egy olyan „szemet gyönyörködtető és szívet melengető” munka született, amely sokak mindennapjait teheti kellemesebbé.