Elképesztő vízi szörnyeteg akadt horogra az éjszaka közepén: megdőlt a pontyrekord a hazai tónál
Új rekord született a híres horgászvizen, a Maconkai-tórendszer területén: egy 25,25 kilogrammos nyurgapontyot fogtak ki április 7-én, kedden hajnalban Bátonyterenyén – számolt be róla a Pecaverzum.
A kapitális példány a Maconkai-tó gáti szakaszán akadt horogra 00:52-kor. A fogási adatok szerint a hal 95 centiméter hosszú, testkerülete 78 centiméter volt. A horgász, Novák György bojlis módszerrel csalta partra a rekordméretű nyurgapontyot.
A mostani fogás új csúcsot jelent a Maconkai-tórendszer nyurgaponty-rekordlistáján. Az előző rekordot egy 24,25 kilogrammos példány tartotta, amelyet 2024. október 6-án fogott ki Ondrésik Tamás – szintén a gáti szakaszon. Az a hal 93 centiméter hosszú és 80 centiméteres testkerületű volt. A tó kezelői által vezetett rekordlista alapján a mostani példány nemcsak súlyában, hanem a fogás időpontját és körülményeit tekintve is kiemelkedőnek számít a helyi horgásztörténelemben.
Ismert rekordhal-vadász a horgász
A Pecaverzum beszámolója szerint Novák György neve nem először bukkan fel a maconkai rekordok között. A horgász 2022 szeptemberében már egy különösen jelentős eredményt elért: akkor fogta meg az ezredik hitelesített rekordhalát, egy 19,97 kilogrammos nyurgapontyot – ugyancsak a gáti szakaszon.
A horgász azóta is kiemelkedő aktivitást mutat a tó rekordlistáján, és a nyilvántartás szerint már 1359 hitelesített rekordhal-fogásnál tart, ami a lap szerint európai szinten is ritka teljesítmény.
