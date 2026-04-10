Bolondját járatja velünk az április: szép a hóesés, de mi lesz így a gyümölcsfákkal?
Dráma Kőbányán: varjak karmai közül mentették meg az életéért küzdő borz kölyköt
Szinte csodával határos módon menekült meg egy apró borzkölyök Kőbánya közelében: egy kiránduló család vette észre, hogy varjak támadnak egy legyengült állatot, és azonnal közbeléptek.
A történetről a Tüskevár Vad és Egzotikus Állatvédő Alapítvány számolt be közösségi oldalán. Ahogy írták, a család először a madarak szokatlan viselkedésére figyelt fel, majd közelebb érve látták meg, hogy egy apró borzkölyköt támadnak. A varjakat elzavarták, ezután pedig átnézték a környéket, és meg is találták a borz kotorékát. Az azonban üres volt.
Az állatvédők szerint több forgatókönyv is elképzelhető: az egyik, hogy valamilyen ragadozó vagy más veszély pusztította el az anyaállatot és a többi kölyköt, így a most megmentett kisborz lehetett az egyetlen túlélő. De az sem kizárt, hogy a kölykök már kijöttek a kotorékból, amikor valami megzavarta őket, és szétszéledtek. Bármi is történt, a most megmentett állat nagyon rossz állapotban került segítséghez.
Infúziót és tejpótlót kapott
A Tüskevár közlése szerint a borzkölyök erősen legyengült volt, ezért azonnal megkezdték az ellátását. Infúziót, vitaminokat és tejpótlót kapott, hogy stabilizálják az állapotát.
Az alapítvány külön köszönetet mondott a megtalálónak, aki nemcsak gyorsan felismerte a helyzet súlyosságát, hanem felelősen végig is vitte a mentést: a család átvitte a kölyköt az állatvédőkhöz, így a szakemberek gyorsan megkezdhették a kezelését.
A szervezet szerint a kis borz most a lehető legjobb kezekben van, és jó eséllyel felépülhet – de a következő napok még kulcsfontosságúak lesznek a gyógyulás szempontjából.
