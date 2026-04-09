Folytatódik a botrány a balatoni sztárfürdőben: túlklórozás, hideg víz, szivárgó álmennyezet – megszólalt a hatóság
Alig egy héttel a megnyitó után máris komoly hibák miatt került reflektorfénybe a siófoki Galerius Fürdő: a vendégek túlklórozott vízre, szemirritációra, bőrpanaszokra, hideg medencékre és műszaki problémákra panaszkodtak. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal soron kívüli ellenőrzést tartott, az üzemeltető pedig elismerte, hogy az egyik jakuzzinál valóban meghaladta a klórszint a megengedett értéket.
Csak néhány nappal a 1,8 milliárd forintból felújított siófoki Galerius Fürdő újranyitása után már hatósági vizsgálat indult a létesítményben. Ahogy a HelloVidék is megírta, több vendég is kellemetlen tünetekről számolt be: szemirritáció, viszkető, égő bőr és maró klórszag miatt tettek panaszt.
A Somogy Vármegyei Kormányhivatal a portál kérdésére részletesen ismertette, mi történt. Tájékoztatásuk szerint: „A Siófoki Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályhoz 2026. április 3-án éjszaka érkezett panaszos e-mail. A bejelentés szerint a felújítást követően megnyitott Galerius Fürdőben az egyik medence vize erősen klórszagú volt, majd fürdőzést követően kellemetlen bőrtüneteket észlelt magán a vendég.”
A panasz nyomán helyszíni mérést végeztek, amely igazolta, hogy az érintett medencében a klórszint túllépte a határértéket. A hivatal szerint a kézi mérés eredménye eltért a gépház automata rendszerének adataitól, ezért az érintett medencét azonnal lezárták, leengedték a vizet, majd a hiba elhárítása után újra megnyitották.
A kormányhivatal közölte azt is:„Április 7-én reggel hatóságunk soron kívüli ellenőrzést tartott a fürdőben a jelzett probléma lehetséges egészségkárosító hatásai miatt. Az elsődleges megállapítás szerint a felújítást követően megnyitott fürdőben nem megfelelően működtek a klórt szabályozó berendezések, az eljárás folyamatban van.”
Az ügyben megszólalt a fürdőt üzemeltető Balaton-parti Kft. is. Kósz Ágota ügyvezető a Sonline.hu-nak megerősítette, hogy április 3-án a földszinti jakuzzinál jelentkezett probléma.
„Egy vendég szóban, kettő pedig írásban rögzítetten is jelezte, hogy április 3-án a földszinti jakuzzinál probléma merült föl. A helyszíni ellenőrző mérések során kollégáink megállapították, hogy ennél az egy medencénél a klórszint meghaladta a megengedett értéket – az előző éjszakai és az addigi napközbeni mérések még a jogszabály által előírt értékhatárokon belül voltak. A fürdő másik tíz medencéjénél nem merült föl ez a gond” – mondta.
Az üzemeltető szerint a hibát egy vegyszeradagoló meghibásodása okozta. A problémát a biztonsági protokoll szerint kezelték: teljes vízcserét végeztek, kitisztították a rendszert, így a jakuzzi már másnap délutántól ismét használhatóvá vált.
A Galerius Fürdő kapcsán közben más panaszok is felmerültek: több vendég szerint egyes medencék vize hűvösebb volt a megszokottnál, és szivárgó álmennyezetről is érkeztek észrevételek. A Balaton-parti Kft. erre reagálva azt közölte: a 11 medence közül 9-ben végig megfelelő volt a vízhőmérséklet, a kültéri és beltéri élménymedencénél pedig csak átmeneti, 1–3 fokos eltérés jelentkezett, amit a fűtési rendszer finomhangolásával gyorsan orvosoltak.
A társaság hangsúlyozta: a következő időszakban fokozott műszaki ellenőrzés mellett működtetik a rendszereket, hogy a vendégek biztonsága és komfortérzete ne sérüljön. A hatósági eljárás ugyanakkor továbbra is folyamatban van.
Néhány nappal a 1,8 milliárd forintból megújult siófoki élményfürdő átadása után hatósági ellenőrzést kellett tartani: a vendégek bőrirritációra, viszketésre panaszkodtak.
