Rá sem fogunk ismerni a kedvelt vidéki gyógyfürdőre: milliomos fejlesztés indul a strandon

Nagy változás előtt áll a Békés vármegyei Dévaványa népszerű gyógyfürdője: az önkormányzat közel 80 millió forintos támogatást nyert a Versenyképes Járások Program keretében, hogy a strand büféjét és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokat modernizálja. A fejlesztések révén nemcsak a vendégek kényelme növekszik, hanem a fürdő fenntarthatósága is javul, miközben új recepció és mosdóegység is épül a komplexumban.

Újabb fejlesztések indulnak a Dévaványai gyógyfürdőben: közel 80 millió forintos támogatásból korszerűsítik a létesítményt, amelynek egyik legfontosabb eleme a strand büféjének teljes átalakítása. A hírről Valánszki Miklós Róbert, Dévaványa polgármestere számolt be Facebook-oldalán.

A beruházás a Versenyképes Járások Program keretében valósul meg. A tervek szerint a jelenlegi büfé a portaépületbe költözik, amelyet teljes egészében átalakítanak, hogy megfeleljen egy modern vendéglátóegység igényeinek. A fejlesztés egyik kulcspontja, hogy az új büfé nemcsak a strand vendégeit, hanem a külső látogatókat is ki tudja majd szolgálni. Ez jelentősen javíthatja az üzemeltetés gazdaságosságát, és csökkentheti a szezonális működésből fakadó problémákat.

A felújítási projekt azonban nem áll meg csak a büfénél:

új mosdóegységet alakítanak ki

a régi vendéglátóhely helyén korszerű recepció épül

ide kerül a főbejárat is

A fejlesztések célja, hogy a gyógyászati szolgáltatásokat igénybe vevő vendégek számára is méltóbb fogadókörnyezetet biztosítsanak. Valánszki Miklós Róbert szerint azonban a mostani beruházás csak egy lépés a fürdő fejlesztésében. A településvezetés további korszerűsítéseket is tervez, különösen a gyógyászati részleg területén, amelyekhez jelenleg keresik a szükséges forrásokat.