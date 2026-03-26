Rá sem fogunk ismerni a kedvelt vidéki gyógyfürdőre: milliomos fejlesztés indul a strandon
Nagy változás előtt áll a Békés vármegyei Dévaványa népszerű gyógyfürdője: az önkormányzat közel 80 millió forintos támogatást nyert a Versenyképes Járások Program keretében, hogy a strand büféjét és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokat modernizálja. A fejlesztések révén nemcsak a vendégek kényelme növekszik, hanem a fürdő fenntarthatósága is javul, miközben új recepció és mosdóegység is épül a komplexumban.
Újabb fejlesztések indulnak a Dévaványai gyógyfürdőben: közel 80 millió forintos támogatásból korszerűsítik a létesítményt, amelynek egyik legfontosabb eleme a strand büféjének teljes átalakítása. A hírről Valánszki Miklós Róbert, Dévaványa polgármestere számolt be Facebook-oldalán.
A beruházás a Versenyképes Járások Program keretében valósul meg. A tervek szerint a jelenlegi büfé a portaépületbe költözik, amelyet teljes egészében átalakítanak, hogy megfeleljen egy modern vendéglátóegység igényeinek. A fejlesztés egyik kulcspontja, hogy az új büfé nemcsak a strand vendégeit, hanem a külső látogatókat is ki tudja majd szolgálni. Ez jelentősen javíthatja az üzemeltetés gazdaságosságát, és csökkentheti a szezonális működésből fakadó problémákat.
A felújítási projekt azonban nem áll meg csak a büfénél:
- új mosdóegységet alakítanak ki
- a régi vendéglátóhely helyén korszerű recepció épül
- ide kerül a főbejárat is
A fejlesztések célja, hogy a gyógyászati szolgáltatásokat igénybe vevő vendégek számára is méltóbb fogadókörnyezetet biztosítsanak. Valánszki Miklós Róbert szerint azonban a mostani beruházás csak egy lépés a fürdő fejlesztésében. A településvezetés további korszerűsítéseket is tervez, különösen a gyógyászati részleg területén, amelyekhez jelenleg keresik a szükséges forrásokat.
Pénzügyi válságba került az osztrák ADA Möbelwerke Holding AG, de a magyarországi üzemek – köztük a legnagyobb, Körmenden működő gyár – egyelőre zavartalanul termelnek.
Sokakat meglepett a hír: a 2026-os szezonban nem nyitja meg kapuit a Balatonszemesen a helyi élményfürdő. A döntés hátterében komoly gazdasági és műszaki problémák állnak.
Mindenki a csodájára jár: egy 2 méteres óriástojás is feltűnt a Balaton közeli városka parkjában – Fotók
Évek óta különleges látványosságnak számítanak a Tapolcai Tojásparkban megtekinthető óriás hímes tojások.
Rengeteg budapesti kirándulót vonz a csodahely, de csúnya vége lehet: pénztárcád és bőröd is bánhatja
Tavasz van, és a Budai-hegység egyik legszebb tavaszi virága, a leánykökörcsin is szirmát bontogatja. Fokozottan védett, de egyébként sem érdemes túl közel kerülni hozzá...
Hihetetlen aszály sújtja a Sárrét térségét: a Sárréti Vízőrzők legfrissebb videójában megdöbbentő adatokat mutatnak a Sebes-Körös vízállásáról.
Tulajdonvita miatt évekig állt a fejlesztés, most lépett a a város: Nagykőrös inkább megveszi a városi buszpályaudvart a MÁV-tól, csak hogy felújíthassa.
Gazként írtjuk dédanyáink titkos elixírét: ingyen terem a tavasz köptetője, ami szuper hajnövesztő is
Ha nem állunk neki idejekorán a fűnyírásnak, meglepő kincsekre bukkanhatunk saját kertünkben: az egyik leginkább gaznak tűnő csodanövényünk az útifű. Sokan gyökerestül tépik ki.
Tojásdíszítő foglalkozásokkal, bemutatókkal, koncertekkel várja az érdeklődőket a zengővárkonyi Míves Tojás Múzeum virágvasárnap és húsvét hétfő között.
Hihetetlen új magyar Guinness-rekord: 26 méteres grillázsvonatot építettek egy hevesi faluban + Fotók
Rendhagyó rekordkísérlettel hívta fel magára a figyelmet a mátrai faliu, Szűcsi, ahol egy különleges, több mint két tucat méter hosszú grillázsvonat készült el.
Igazi örömünnep volt a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területén, amikor mentett vidrákat engedtek vissza a természetbe. Videón a szabadulás pillanatai.
Különleges természetvédelmi kutatás zajlott a Hévízi-tó mélyén, ahol szakemberek eddig csak részben ismert barlangjáratok nyomába eredtek.
Súlyos hibát követ el rengeteg magyar az első tavaszi fűnyírásnál: a sztárkertész elárulta a tökéletes pázsit titkát
Hogyan maradhat üde és szép a füvünk? Hogyan álljunk neki a gyep tavaszi telepítésének? Íme, a hazai szakemberek néhány jó tanácsa, amire érdemes lesz mostanában...
Felfoghatatlan kegyetlenség: rálőttek egy védett rétisasra Vasban, így találtak rá a sérült madárra + Fotó
Súlyosan megsérült, röpképtelen rétisast találtak Hosszúpereszteg közelében, a madarat azonnal ellátásba vették. Az első vizsgálatok szerint akár szándékos kilövés is állhat az eset hátterében.
A Mecsekben egy nemzetközi szinten is elfogadott, korszerű ökológiai hálózat, az úgynevezett erdei lépőkövek rendszere segíti a fajok vándorlását és a biodiverzitás megőrzését.
Alattomos csapda lapul szinte minden magyar kertben: tömegével pusztulnak benne a leghasznosabb állatok
A vízóraaknák, pincék fogságába került békák megmentésére kéri a lakosságot a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME).
Nem délben, hanem 12 perccel később szólal meg a harang egy szegedi csárdában. A különös „késés” mögött egyszerre áll hagyomány, praktikum és egy kis vendégcsalogató...
Ellepték a varjak a népszerű balatoni üdülővárost: hiába a kidobott milliók, a helyzet egyre durvább
Egyre nagyobb gondot okoznak a vetési varjak Siófokon, a városvezetés szerint a helyzet mára szinte kezelhetetlenné vált.
