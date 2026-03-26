Fizz Liga
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Boldogság és pozitív érzelmek egy érett párról, akik a gyógyfürdőben pihennek. Fiatalos szívű nyugdíjasok. Jólét és egészséges életmód idős korban.
HelloVidék

Rá sem fogunk ismerni a kedvelt vidéki gyógyfürdőre: milliomos fejlesztés indul a strandon

HelloVidék
2026. március 26. 14:15

Nagy változás előtt áll a Békés vármegyei Dévaványa népszerű gyógyfürdője: az önkormányzat közel 80 millió forintos támogatást nyert a Versenyképes Járások Program keretében, hogy a strand büféjét és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokat modernizálja. A fejlesztések révén nemcsak a vendégek kényelme növekszik, hanem a fürdő fenntarthatósága is javul, miközben új recepció és mosdóegység is épül a komplexumban.

Újabb fejlesztések indulnak a Dévaványai gyógyfürdőben: közel 80 millió forintos támogatásból korszerűsítik a létesítményt, amelynek egyik legfontosabb eleme a strand büféjének teljes átalakítása. A hírről Valánszki Miklós Róbert, Dévaványa polgármestere számolt be Facebook-oldalán.

A beruházás a Versenyképes Járások Program keretében valósul meg. A tervek szerint a jelenlegi büfé a portaépületbe költözik, amelyet teljes egészében átalakítanak, hogy megfeleljen egy modern vendéglátóegység igényeinek. A fejlesztés egyik kulcspontja, hogy az új büfé nemcsak a strand vendégeit, hanem a külső látogatókat is ki tudja majd szolgálni. Ez jelentősen javíthatja az üzemeltetés gazdaságosságát, és csökkentheti a szezonális működésből fakadó problémákat.

A felújítási projekt azonban nem áll meg csak a büfénél:

  • új mosdóegységet alakítanak ki
  • a régi vendéglátóhely helyén korszerű recepció épül
  • ide kerül a főbejárat is

A fejlesztések célja, hogy a gyógyászati szolgáltatásokat igénybe vevő vendégek számára is méltóbb fogadókörnyezetet biztosítsanak. Valánszki Miklós Róbert szerint azonban a mostani beruházás csak egy lépés a fürdő fejlesztésében. A településvezetés további korszerűsítéseket is tervez, különösen a gyógyászati részleg területén, amelyekhez jelenleg keresik a szükséges forrásokat.
Címlapkép: Getty Images
#felújítás #turizmus #támogatás #vendéglátás #strand #fürdő #beruházás #belföld #polgármester #épület #hellovidék

