Hihetetlen új magyar Guinness-rekord: 26 méteres grillázsvonatot építettek egy hevesi faluban + Fotók
Rendhagyó Guinness-rekord kísérlettel hívta fel magára a figyelmet a mátrai falu, Szűcsi, ahol egy különleges, több mint két tucat méter hosszú grillázsvonat készült el. A látványos és édes műalkotás nemcsak méretével, hanem a mögötte álló országos összefogással is kiemelkedik.
A rekordkísérlet célja az volt, hogy a hagyományos magyar cukrászati technikát közösségi élménnyé formálják. A kezdeményezéshez az ország 17 megyéjéből érkeztek alkotók, összesen 67-en dolgoztak a grandiózus művön. A csapatban ott volt többek között Rimóczi László is, aki a grillázskészítés egyik ismert hazai alakja - írták a Facebookon.
Az eredmény önmagáért beszél: a grillázsvonat 26 méter hosszú lett, és mintegy 183 kilogramm grillázsból állt össze. A szervezők szerint a rekord nemcsak a mérete miatt fontos, hanem azért is, mert a közös munka a magyar hagyományokat és az ország különböző részeinek összekapcsolódását is szimbolizálja.
A különleges műalkotás nem tűnik el azonnal, a tervek szerint legközelebb április 5-én, a helyi húsvéti rendezvényen, a Szűcsi Művelődési Házban állítják ki. Az utóbbi években több hasonló, látványos gasztronómiai rekord is született Magyarországon, de a szűcsi grillázsvonat mérete és az országos összefogás miatt is kiemelkedik a sorból.
A grillázstorta a magyar paraszti kultúrában is kiemelt szerepet töltött be. Zalában egyébként „pörkölt tortának” is nevezték. Még néhány évtizeddel ezelőtt elképzelhetetlen volt lakodalom a Göcsejben anélkül, hogy legalább 4–5 kézműves grillázstorta ne kerüljön a nászasztalra. Akkoriban a cukrot sparhelten, vaslábasban olvasztották, és ahogy Kovács Zoltánné, Kati néni mesélte, a régiek szentül hitték: igazán jó grillázst nem lehet gázon készíteni - erről a HelloVidék pár éve itt írt:
