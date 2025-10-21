Megjelent a rendelettervezet, amely kiemelt beruházássá minősítené az Otthon Start Programhoz kapcsolódó lakásépítéseket.
Kiderült, mit tervez az állam az otthoni fúrt kutakkal: ez minden háztulajdonost érint!
Áder János és Bíró Tibor szakértők figyelmeztetnek: a vízkészletek védelme érdekében elengedhetetlen a kutak legalizálása és a vízfelhasználás mérése. A klímaváltozás következtében egyre súlyosbodó aszály miatt már most is kritikus helyzetben vannak Magyarország vízkészletei.
A vízkészletek védelmének fontosságára, a vízvisszatartás szükségességére, valamint a Tisza víztéremelésének jelentőségére hívta fel a figyelmet Bíró Tibor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Környezeti Fenntarthatósági Intézetének igazgatója Áder János volt államfő Kék bolygó című podcastjának legfrissebb adásában.
Bíró Tibor egyetemi tanár, aki egyben a Magyar Hidrológiai Társaság alelnöke is, különösen aggasztónak nevezte, hogy 2017 óta folyamatos vízkészlet-csökkenés tapasztalható az egymást követő aszályos időszakok miatt. A szakember rámutatott, hogy a jelenség nem kizárólag Magyarországra jellemző - Hollandiában, Észak-Németországban és Skandinávia déli részén is emelkedik az átlaghőmérséklet és a hőségnapok száma, miközben növekszik a csapadékhiány.
A szakértő kiemelte, hogy hazánkban nemcsak meteorológiai, hanem hidrológiai aszály is jelen van. Ennek következtében a vízgyűjtőkön hullott kevés csapadék miatt a vízfolyásokban sincs elegendő vízkészlet, ami korlátozza a visszapótlás lehetőségét - tudósított a Világgazdaság.
Áder János, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke arra figyelmeztetett, hogy "Magyarországon ma már 37 olyan kisebb vízfolyás van, ahonnan nyáron rövidebb-hosszabb időre eltűnik a víz". A volt köztársasági elnök hangsúlyozta, hogy a meteorológiai és hidrológiai aszály következtében megkezdődik a talaj kiszáradása, ami különösen az Alföld homokosabb területein okoz problémát.
Bíró Tibor szerint a területi párolgás mértéke növekedett, miközben a csapadékmennyiség országos átlagban nagyjából állandó maradt, de tér- és időbeli eloszlása jelentősen változik. A talajvíz szintjének csökkenése a Homokhátságban az 1970-es évek végétől átlagosan 2-3 méter, de egyes helyeken akár 10-12 méter is lehet.
Mivel Magyarországon az ivóvíz 95 százalékát felszín alatti és parti szűrésű vízből nyerik, Áder János hangsúlyozta a kutak legalizálásának fontosságát. "Ne büntessük meg a gazdákat azért, hogy korábban illegális kutat fúrtak, de tudjunk arról, hogy hány kutuk van, szereljünk rá állami költségen különböző szenzorokat, amik mérik a vízfelhasználást, és lássuk, hogy a pótlás és a vízfelhasználás egyensúlyban van-e" - fogalmazott a volt államfő.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Bíró Tibor egyetértett azzal, hogy minden kutat legalizálni kellene, adatbázisban nyilvántartani, és a vízmennyiséget mérni, mivel csak így lehet megtervezni a vízkészletekkel összefüggő beavatkozásokat. A szakember a vízvisszatartás fontosságát is kiemelte, hangsúlyozva, hogy dombvidéken a záportározók kialakítása és az erózió elleni védelem fokozása, síkvidéken pedig a belvízcsatornák, öntözőcsatornák medreinek vízzel való feltöltése lenne szükséges.
A szakértő szerint mozaikos vízvisszatartásra lenne szükség, amely a beszivárgáson keresztül dúsítja a talajvizet, a párolgáson keresztül hűti a környezetet, és építi a tájat. Ehhez azonban társadalmi konszenzus kialakítására van szükség.
Lantos Csaba energiaügyi miniszter a geotermikus energia fontosságára is felhívta a figyelmet. Véleménye szerint Magyarország energiaszuverenitásának erősítéséhez a napenergia tárolása mellett a geotermikus energia felhasználásának bővítésére van szükség. A miniszter kiemelte, hogy az ország kitűnő geotermális adottságokkal rendelkezik, ezért fontos, hogy a fúrt kutakból kivett meleg vizet lehűlés után visszatáplálják.
Zöld az út az újabb Otthon Start módosításnak? Ezeket a lakásokat vastagon érinti: sokan járhatnak jól
Új lehetőség nyílhat az újépítésű lakások piacán: a még csak tervezőasztalon lévő ingatlanokra is felvehetővé válhat hitel, így az Otthon Start is.
MVM klíma támogatás 2025: a mai naptól indul az akció, két hét van regisztrálni - Erről nem érdemes lemaradni
Az MVM klíma akció október 20-án indul és november 2-ig tart, a lakossági ügyfelek akár 50% kedvezménnyel juthatnak fűtésre is alkalmas klímaberendezésekhez.
Kedden hajnalra záporeső, néhol fagyok is várhatóak, ma azonban még nem valószínű a csapadék.
Esernyős nemzeti ünnepet jósolnak a meteorológusok: ez lesz egész jövő héten - Csak néha süt ki a nap
Csütörtökön, az október 23-ai nemzeti ünnepen a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett hosszabb-rövidebb időre kisüthet a nap.
Nálad is párásodik az ablak a fűtési szezonban? Ne vedd félvállról, komoly bajt jelezhet: költséges lehet a javítás
A bepárásodó ablak nemcsak bosszantó, hanem komolyabb gondok előjele is lehet: a tartós nedvesség penészedést, egészségügyi problémákat és épületkárokat okozhat.
Ennyit keres egy mezei ingatlanos Magyarországon: elég egy tanfolyam, milliós jutalékok is leeshetnek
Ahogy szinte minden szakmában el lehet érni csúcsfizetéseket, van ingatlanos, aki milliókat tesz zsebre havonta, azonban nem ez az általános.
Szombaton hidegfront haladt át az ország felett, annak hatására hidegebb és szárazabb léghullámok érkeztek.
Augusztus 25. és szeptember 30. között 387 település területén lehet áramszünet az Eon által közzétett tájékoztatás szerint.
Milyen levest főzzek egy őszi hétköznapra, milyen őszi leves receptek vannak? Ezek a legjobb őszi levesek: mutatjuk, milyen őszi receptek segítenek átmelegedni a hidegben.
Ne felejtsd el, vasárnap óraátállítás! 2025 őszén erre kell tekerni az órát - Ez lehet az utolsó óraállítás?
Október 26-án lesz az őszi óraátállítás 2025-ben. Mutatjuk, mit érdemes ennek kapcsán tudni.
Az MVM két hétig tartó akciót hirdet, amelynek keretében a lakossági ügyfelek akár 50% kedvezménnyel juthatnak fűtésre is alkalmas klímaberendezésekhez.
Úgy tűnik, kitart a roham, és az előttünk álló hónapokban is nagyon sokan fognak lakást vásárolni az Otthon Start programmal.
Kiderült az utolsó előtti lomtalanítási dátum Budapesten: ez a kerület még november végéig sorra kerül
Lassan végéhez ér idén a budapesti lomtalanítás, a 7. kerület területén november 21. és 22 között viszik a lomokat. A nem a megjelölt időpontban kitett...
Tényleg kutyának sem fog kelleni a lakásom, ha romlik a közbiztonság? Így árazzák be a félelmet a magyar ingatlanpiacon
A lakócéllal vásárlók érzékenyebben reagálnak a közbiztonsággal kapcsolatos negatív hírekre, míg a befektetők inkább a hozamokra figyelnek, és csak tartós változás esetén lépnek.
Váratlan fordulat állt be a magyar ingatlanpiacon: mi lesz így a lakáskeresőkkel, ezt is elintézte az Otthon Start
Az elmúlt három negyedévben alig változott a forgalom a magyar lakáspiacon, gyakorlatilag befagytak az eladások a magasba szökött árak miatt.
Az Otthon Start Program (OSP) hatására a nyár végén és ősz elején látványosan élénkült a lakáspiac - de gyorsan jött is a visszarendeződés első jele.
Az Otthon Start Program (OSP) bejelentése után megtorpant az első lakásvásárlók kedvenceinek számító fővárosi garzonok drágulása elsősorban a 1,5 milliós négyzetméterár-korlát miatt.
Életet mentett a néma segélykiáltás: bajba került nőt mentettek a rendőrök, miután jelzett a pincéreknek
Néma segélykérés mentett meg egy nőt Balatonbogláron, amikor a pincérnek jelezte, hogy veszélyben van.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
#NoFilter: a Rossmann és a Krémmánia közös könyvet adott ki (x)
Október közepén ünnepélyes könyvbemutatóval érkezett a Rossmann polcaira a #NoFilter könyv – hiánypótló, tudományosan megalapozott, mégis közérthető útmutató.