Régi vidéki vízkút Csigával és vödörrel.
Otthon

Kiderült, mit tervez az állam az otthoni fúrt kutakkal: ez minden háztulajdonost érint!

Pénzcentrum
2025. október 21. 08:14

Áder János és Bíró Tibor szakértők figyelmeztetnek: a vízkészletek védelme érdekében elengedhetetlen a kutak legalizálása és a vízfelhasználás mérése. A klímaváltozás következtében egyre súlyosbodó aszály miatt már most is kritikus helyzetben vannak Magyarország vízkészletei.  

A vízkészletek védelmének fontosságára, a vízvisszatartás szükségességére, valamint a Tisza víztéremelésének jelentőségére hívta fel a figyelmet Bíró Tibor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Környezeti Fenntarthatósági Intézetének igazgatója Áder János volt államfő Kék bolygó című podcastjának legfrissebb adásában.

Bíró Tibor egyetemi tanár, aki egyben a Magyar Hidrológiai Társaság alelnöke is, különösen aggasztónak nevezte, hogy 2017 óta folyamatos vízkészlet-csökkenés tapasztalható az egymást követő aszályos időszakok miatt. A szakember rámutatott, hogy a jelenség nem kizárólag Magyarországra jellemző - Hollandiában, Észak-Németországban és Skandinávia déli részén is emelkedik az átlaghőmérséklet és a hőségnapok száma, miközben növekszik a csapadékhiány.

A szakértő kiemelte, hogy hazánkban nemcsak meteorológiai, hanem hidrológiai aszály is jelen van. Ennek következtében a vízgyűjtőkön hullott kevés csapadék miatt a vízfolyásokban sincs elegendő vízkészlet, ami korlátozza a visszapótlás lehetőségét - tudósított a Világgazdaság.

Áder János, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke arra figyelmeztetett, hogy "Magyarországon ma már 37 olyan kisebb vízfolyás van, ahonnan nyáron rövidebb-hosszabb időre eltűnik a víz". A volt köztársasági elnök hangsúlyozta, hogy a meteorológiai és hidrológiai aszály következtében megkezdődik a talaj kiszáradása, ami különösen az Alföld homokosabb területein okoz problémát.

Bíró Tibor szerint a területi párolgás mértéke növekedett, miközben a csapadékmennyiség országos átlagban nagyjából állandó maradt, de tér- és időbeli eloszlása jelentősen változik. A talajvíz szintjének csökkenése a Homokhátságban az 1970-es évek végétől átlagosan 2-3 méter, de egyes helyeken akár 10-12 méter is lehet.

Mivel Magyarországon az ivóvíz 95 százalékát felszín alatti és parti szűrésű vízből nyerik, Áder János hangsúlyozta a kutak legalizálásának fontosságát. "Ne büntessük meg a gazdákat azért, hogy korábban illegális kutat fúrtak, de tudjunk arról, hogy hány kutuk van, szereljünk rá állami költségen különböző szenzorokat, amik mérik a vízfelhasználást, és lássuk, hogy a pótlás és a vízfelhasználás egyensúlyban van-e" - fogalmazott a volt államfő.

Bíró Tibor egyetértett azzal, hogy minden kutat legalizálni kellene, adatbázisban nyilvántartani, és a vízmennyiséget mérni, mivel csak így lehet megtervezni a vízkészletekkel összefüggő beavatkozásokat. A szakember a vízvisszatartás fontosságát is kiemelte, hangsúlyozva, hogy dombvidéken a záportározók kialakítása és az erózió elleni védelem fokozása, síkvidéken pedig a belvízcsatornák, öntözőcsatornák medreinek vízzel való feltöltése lenne szükséges.

A szakértő szerint mozaikos vízvisszatartásra lenne szükség, amely a beszivárgáson keresztül dúsítja a talajvizet, a párolgáson keresztül hűti a környezetet, és építi a tájat. Ehhez azonban társadalmi konszenzus kialakítására van szükség.

Lantos Csaba energiaügyi miniszter a geotermikus energia fontosságára is felhívta a figyelmet. Véleménye szerint Magyarország energiaszuverenitásának erősítéséhez a napenergia tárolása mellett a geotermikus energia felhasználásának bővítésére van szükség. A miniszter kiemelte, hogy az ország kitűnő geotermális adottságokkal rendelkezik, ezért fontos, hogy a fúrt kutakból kivett meleg vizet lehűlés után visszatáplálják.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #víz #klímaváltozás #kút #aszály #vízellátás #Áder János

