Meteorológia: a következő napokban az élénk szél miatt több helyen megnyílhat a Balaton jege.
Sokkoló: több tucatnyi gyógyszerhatóanyagot mutattak ki a Kis-Balatonban
Hazai kutatók kimutatták, hogy a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer jelentős szerepet játszik abban, hogy a Balatonba ne kerüljenek gyógyszerhatóanyagok. A vizsgálatok során 41 különböző anyagot azonosítottak a rendszer területén és a be- illetve kifolyó vizeiben, amelyeket tíz kategóriába soroltak, miközben a szűrés hatékonysága az évszakok szerint változik.
Négy hazai kutatóintézet szakemberei átfogó tanulmányt készítettek a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer (KBVR) gyógyszerhatóanyag-eltávolító képességéről. A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, a Pannon Egyetem – Soós Ernő Kutató-Fejlesztő Központ, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársai egyéves időtartamot felölelő vizsgálatot végeztek - írta meg az Agrárszektor.
A kutatás során a szakemberek a KBVR területén, illetve annak be- és kifolyó vizeiben összesen 41 különböző gyógyszerhatóanyagot azonosítottak, melyeket 10 csoportba soroltak. A vegyületek között elsősorban kardiovaszkuláris gyógyszerek, hormonok és szorongásoldók domináltak, míg előfordulási gyakoriságban az opioidok, helyi érzéstelenítők és bizonyos antidepresszánsok emelkedtek ki.
A terület gyógyszerterhelése nemzetközi összehasonlításban közepesnek minősíthető, ami összhangban áll a régió gyógyturisztikai jellegével és demográfiai adottságaival. A szennyezés forrásai között meghatározó szerepet játszanak a vízgyűjtő területen található jelentős termálvizes fürdőhelyek (Hévíz, Zalakaros, Kehidakustány), valamint a Zala-folyóval érkező tisztított szennyvíz.
A felmérés rávilágított, hogy a terület gyógyszerterhelése jelentős tér- és időbeli ingadozást mutat. A szennyezés fő forrásaiként a Zala-folyó és a Kiskomáromi-csatorna azonosítható, az évszakok között pedig számottevő különbségek mutatkoztak mind az azonosított anyagok számában, mind koncentrációjukban. A vizsgálati eredmények szerint a KBVR-be bekerülő gyógyszerhatóanyagok több mint 50 százaléka a rendszerből kifolyó, Balatonba érkező vízben már nem mutatható ki.
Ugyanakkor egyes hormonok, epilepszia elleni szerek és nem-szteroid gyulladáscsökkentők esetében időszakosan koncentrációnövekedés is tapasztalható. Az elemzések alapján ez a jelenség a Kis-Balatonban zajló természetes folyamatok, elsősorban az üledékből történő felszabadulás következménye.
A kutatás összességében rámutat, hogy a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer egy eddig kevésbé ismert aspektusból is védi a Balatont, mivel az év jelentős részében számottevően csökkenti a tóba jutó mikroszennyezők mennyiségét. Bár bizonyos időszakokban maga a tározórendszer átmenetileg szennyezőforrássá válhat, megfelelő üzemeltetéssel és vízkezeléssel ez a hatás mérsékelhető, így a Kis-Balaton hosszú távon is hatékony védelmet biztosíthat a Balaton számára.
