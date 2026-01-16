Jön 2026 legelső, és legpörgősebb vidéki fesztiválja: a Made in Pécs ráadásul ingyenes is!

Január 17-én Pécs a zene fővárosává válik: kilenc helyszínen, közel 200 produkcióval, ingyenes koncertekkel és nemzetközi fellépőkkel várja a fesztiválozókat a Made in Pécs.

A 11. Made in Pécs Fesztivál január 17-én egész napos programokkal, koncertekkel és izgalmas produkciókkal várja a közönséget. A szervezők kilenc helyszínen kínálnak minikoncerteket reggel 10-től egészen éjszakáig, így a látogatók szinte minden zenei stílusban találhatnak kedvükre valót.

A fesztivál idén nemzetközi színezetet is kapott: a lengyelországi Wroclawból három produkció érkezik, hogy friss ritmusokkal és különleges hangulatokkal gazdagítsa az eseményt. Az Amper Klubban például a Noise River hozza a stoner és pszichedelikus rock energiáját, hipnotikus riffekkel és karakteres torzított gitárokkal. A Pécsi Est színpadán a Guest Julka a hip-hop és R&B elemeit ötvözi, a Trafikban pedig a SEDNO metrikus loopokkal, trance- és jazz-elemekkel teremti meg a klubhangulatot - írta a Pecsma.

Bár a program rendkívül változatos, a fesztivál valóban minden látogatónak lehetőséget kínál, hogy kedvére válogasson a fellépések között. A szervezők idén egy technológiai újdonságot is bevezettek: a fesztivál teljes menetrendje és helyszínei mostantól a Festify applikációban is követhetők, így a közönség bármikor ellenőrizheti, hol kezdődik a következő koncert.

A Made in Pécs Fesztivál programja ingyenes, a részletek és további információk a fesztivál hivatalos weboldalán és Facebook-oldalán érhetők el.