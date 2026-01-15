Pápa belvárosának kedvelt étterme új gazdát keres: több mint három évtized után most te is a tulajdonosa lehetsz a kulthelynek.
Sokkoló fordulat: gyerekkel együtt loptak el egy autót Vasban - így ért véget a drámai eset
Egy rendkívül megrázó, ugyanakkor szerencsés kimenetelű bűncselekmény történt nemrég Szombathelyen, amelyet a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság is megosztott hivatalos Facebook-oldalán. A történetben két fiatal elkötött egy gépjárművet, amelyben egy kisgyermek is utazott — a helyzet tragédiába is fordulhatott volna, amikor a tettesek észrevették a gyermeket, és egyszerűen kitették az autóból.
A rendőrségi közlemény szerint azonban a történet szerencsés fordulatot vett: egy éber szemtanú Szombathely egyik utcáján észrevette az ott szaladgáló kisfiút, és nem habozott cselekedni. A járókelő megállította a forgalmat biztonságos helyen, és saját autójába ültette a gyermeket, amíg a hatóságok a helyszínre nem érkeztek. A rendőrség hangsúlyozta, hogy ez a gyors reakció és figyelem az egyik legnagyobb segítséget jelentette a gyermek biztonsága szempontjából.
A gyermeket — akinek személyes adatait és kora nem hozták nyilvánosságra — a helyszíni intézkedések idejére biztonságba helyezték, a járőrök pedig az elkövetőket is elfogták. A rendőrségi posztból az is kiderül, hogy az incidens senkinek sem okozott sérülést, de a helyzet így is rendkívül veszélyes volt.
A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság elismerésben részesítette azt a személyt — Alexandrát — aki a kisgyermek védelmében közbelépett. A díjátadást dr. Koncz Gabriella r. ezredes, a Szombathelyi Rendőrkapitányság vezetője adta át. A rendőrség köszönetet mondott a helyi lakosnak, kiemelve, hogy az ilyen felelősségteljes, gyors reakció életeket menthet.
A hatóság közleményében hangsúlyozta: „az odafigyelés és az emberség” kulcsfontosságú a közösség biztonságában, és az eset jól példázza, hogy egy szemtanú intézkedése milyen jelentős hatással lehet egy veszélyes helyzet eredményére.
A rendőrség mindemellett felhívta a lakosság figyelmét arra, hogy hasonló esetekben mindig azonnal tegyenek bejelentést a 112-es segélyhívón, különösen akkor, ha gyermek van érintett helyzetben.
