Megvannak a végleges inflációs számok a 2025-ös évre vonatkozóan, a kérdés csak, meddig maradhat lenn a drágulás mértéke, és mikor jöhet újabb fordulat?
Meglepő győztes, íme Magyarország Év gombája 2026-ban: ezt érdemes tudni róla
Erdők mélyén bújik meg a csoportos csiperke – ritka, védett és különösen látványos gomba, amely 2026-ban elnyerte az Év Gombája címet Magyarországon.
2026-ban az Év Gombája a csoportos csiperke (Agaricus bohusii) lett, amelyet a Magyar Mikológiai Társaság szavazásán választottak meg. Egy ritka, ehető, de természetvédelmi szempontból védett faj, így gyűjtése nem ajánlott. A szavazás még 2025 októberében zajlott a Magyar Mikológiai Társaság szervezésében. A verseny döntőjébe tíz jelölt közül három jutott be: az akácpereszke, a narancsos csengettyűgomba és a csoportos csiperke.
A csoportos csiperke különlegessége, hogy sosem nő magában: csokrokban nő (8-10 példány is egy tövön). Kalapját barna pikkelyek díszítik, a fehér bőr alól pedig rózsásan színeződő lemezek kandikálnak elő. A gomba húsa érintésre vörösre vált, majd lassan barnul. Illata enyhén édeskés, íze kellemes, ám hiába ehető, védett fajként kímélendő.
Ez a gomba júliustól novemberig terem, leginkább ligetek és tölgyesek félárnyékos talaján. Bár nem gyakori, jelenléte az egészséges erdei ökoszisztéma egyik apró, de fontos jelzője.
- Jellemzői: Közepes méretű, fehér/világos krémszínű, sima kalapú gomba, kellemes, enyhén ánizsos illattal.
- Hol találod: Lombos erdők szélén, cserjésekben, parkokban, réteken.
- Védelmi státusz: Bár ehető, természetvédelmi szempontból kiemelt fontosságú, ezért nem szabad gyűjteni, inkább fotózni és megosztani.
Az Év Gombája választás célja nem pusztán egy faj népszerűsítése – a kezdeményezés a természetvédelmet, az ismeretterjesztést és a gombák sokszínű világának bemutatását szolgálja.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Figyelem, új szabály lépett életbe: korlátozást vezettek be egy kedvelt kirándulóhelynél Budapest közelében
Figyelem, új szabály lépett életbe a Budai-hegység egyik kedvelt kilátópontjánál: tilos letérni erről az ösvényről!
„Anya, ez eddig a legjobb hülyeség, amit kitaláltál” 450 jégtéglából épített iglut egy kaposvári család
Nem semmi: egy szivárványszínű iglu díszíti az egyik kaposvári családi ház udvarát. A kuckó 450 darab színes jégtéglából készült, amelyet hat ember szorgos keze épített...
Van-e még jövője a hagyományos papírboltoknak? Eladó Miskolc egyik ikonikus üzlete, a Városház téri Papirusz, amely több mint ötven éve működik a belvárosban.
Ehhez nem kell drága külföldi utazásokban gondolkodni: Magyarországon még mindig számos kulcsosház, vagy épp menedékház kínál megfizethető erdei szállást.
Figyelem! Egyetlen napra újra megnyílik a Bükk egyik legkülönlegesebb vasútvonala: 2026. január 31-én közlekedik a Zúzmara Expressz.
Amikor a hőmérséklet 0 fok alá csökken, a kinti kutyák is komoly terhelésnek vannak kitéve. A hideg, a hó, és a szél életveszélyes helyzeteket teremthet...
Decemberben még teltházzal üzemelt a debreceni Chili Cafe, január 2-től azonban technikai okokra hivatkozva határozatlan ideig zárva tart.
Elképesztő videót tettek közzé a jégbe zárt Balaton-partról: a víz felszínén már megjelentek az első jégfoltok, a partot pedig összefüggő hótakaró borítja.
Mi volt ez? Kék, medúzaszerű és éjszaka repül: a fél országot ez a repülő tárgy tartotta lázba + Videó
Elsőre furcsának tűnhetett, amit az égen láttunk: rengetegen észlelték Budapesttől Mosonmagyaróváron át, és számos webkameránkon is feltűnt ez a különleges, ritka jelenség.
Mikor lesz vásár Dunaföldvár mellett? Itt vannak a dunaföldvári vásár 2026-os időpontjai, helyszíne és más tudnivalók
A dunaföldvári vásár 202-ban is minden hónap 3. vasárnapján lesz márciustól novemberig.
A rózsaszín színben tündöklő Aurora Borealis körülbelül fél órán keresztül volt látható az északi horizont felett.
Milliókat bukhat, aki filléres vályogházból szeretne álomotthont: ezek a legdurvább rejtett buktatók 2026-ban
Hogyan érdemes nekivágni, hogy ne hibázzunk? Erről mesélt Szabó Miklós, aki saját kezűleg újított fel egy öreg vályogházat a nógrádi, eldugott kis faluban, Vanyarcon.
A 2026-os trend-előrejelzések azt mutatják, hogy a mézfogyasztás új szintre lép: a magyar fogyasztók egyre tájékozottabbak és tudatosabbak.
A szakemberek szerint a hópaplan szigetelőként működik, ami jelentősen lassítja a jég további vastagodását.
Ha szereted a horgászatot, a téli programokat vagy egyszerűen csak valami igazán különlegesre vágysz, január 18-án, szombaton irány a Leveleki-víztározó! 10 és 15 óra között...
Hallottál már ezekről a régi fogyókúrás, diétás módszerekről? Nem semmi, mi mindenben hittek régen a magyarok! Te hajlandó lennél valamelyiket kipróbálni?
Szombat reggel üzemkezdéstől egészen hétfő este üzemzárásig ingyenessé teszik a közösségi közlekedést Székesfehérváron.
Befagyott orsóval is sikerült: óriási pontyszörnyet fogott a mázlista pecás – videón a gigászi fogás
Az év első igazán nagyhalas horgászélménye már januárban megérkezett: Gyékényesen Jenei Patrik horogra akasztotta Magyarország idei első húsz kilogrammot meghaladó pontyát.