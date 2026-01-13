Meglepő győztes, íme Magyarország Év gombája 2026-ban: ezt érdemes tudni róla

Erdők mélyén bújik meg a csoportos csiperke – ritka, védett és különösen látványos gomba, amely 2026-ban elnyerte az Év Gombája címet Magyarországon.

2026-ban az Év Gombája a csoportos csiperke (Agaricus bohusii) lett, amelyet a Magyar Mikológiai Társaság szavazásán választottak meg. Egy ritka, ehető, de természetvédelmi szempontból védett faj, így gyűjtése nem ajánlott. A szavazás még 2025 októberében zajlott a Magyar Mikológiai Társaság szervezésében. A verseny döntőjébe tíz jelölt közül három jutott be: az akácpereszke, a narancsos csengettyűgomba és a csoportos csiperke.

A csoportos csiperke különlegessége, hogy sosem nő magában: csokrokban nő (8-10 példány is egy tövön). Kalapját barna pikkelyek díszítik, a fehér bőr alól pedig rózsásan színeződő lemezek kandikálnak elő. A gomba húsa érintésre vörösre vált, majd lassan barnul. Illata enyhén édeskés, íze kellemes, ám hiába ehető, védett fajként kímélendő.

Ez a gomba júliustól novemberig terem, leginkább ligetek és tölgyesek félárnyékos talaján. Bár nem gyakori, jelenléte az egészséges erdei ökoszisztéma egyik apró, de fontos jelzője.

Jellemzői: Közepes méretű, fehér/világos krémszínű, sima kalapú gomba, kellemes, enyhén ánizsos illattal.

Hol találod: Lombos erdők szélén, cserjésekben, parkokban, réteken.

Védelmi státusz: Bár ehető, természetvédelmi szempontból kiemelt fontosságú, ezért nem szabad gyűjteni, inkább fotózni és megosztani.

Az Év Gombája választás célja nem pusztán egy faj népszerűsítése – a kezdeményezés a természetvédelmet, az ismeretterjesztést és a gombák sokszínű világának bemutatását szolgálja.