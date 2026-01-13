2026. január 13. kedd Veronika
-4 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Ehető vadgombák és vörös borbogyó bogyók halványzöld háttéren, bozontos tintakalap, bozontos sörény, agaricus, pleurotus ostreatus, osztrigagomba, lapos fekvésűek.
HelloVidék

Meglepő győztes, íme Magyarország Év gombája 2026-ban: ezt érdemes tudni róla

HelloVidék
2026. január 13. 14:32

Erdők mélyén bújik meg a csoportos csiperke – ritka, védett és különösen látványos gomba, amely 2026-ban elnyerte az Év Gombája címet Magyarországon.

2026-ban az Év Gombája a csoportos csiperke (Agaricus bohusii) lett, amelyet a Magyar Mikológiai Társaság szavazásán választottak meg. Egy ritka, ehető, de természetvédelmi szempontból védett faj, így gyűjtése nem ajánlott.  A szavazás még 2025 októberében zajlott a Magyar Mikológiai Társaság szervezésében. A verseny döntőjébe tíz jelölt közül három jutott be: az akácpereszke, a narancsos csengettyűgomba és a csoportos csiperke. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A csoportos csiperke különlegessége, hogy sosem nő magában: csokrokban nő (8-10 példány is egy tövön). Kalapját barna pikkelyek díszítik, a fehér bőr alól pedig rózsásan színeződő lemezek kandikálnak elő. A gomba húsa érintésre vörösre vált, majd lassan barnul. Illata enyhén édeskés, íze kellemes, ám hiába ehető, védett fajként kímélendő.

Ez a gomba júliustól novemberig terem, leginkább ligetek és tölgyesek félárnyékos talaján. Bár nem gyakori, jelenléte az egészséges erdei ökoszisztéma egyik apró, de fontos jelzője.

  • Jellemzői: Közepes méretű, fehér/világos krémszínű, sima kalapú gomba, kellemes, enyhén ánizsos illattal.
  • Hol találod: Lombos erdők szélén, cserjésekben, parkokban, réteken.
  • Védelmi státusz: Bár ehető, természetvédelmi szempontból kiemelt fontosságú, ezért nem szabad gyűjteni, inkább fotózni és megosztani. 

Az Év Gombája választás célja nem pusztán egy faj népszerűsítése – a kezdeményezés a természetvédelmet, az ismeretterjesztést és a gombák sokszínű világának bemutatását szolgálja.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

 
Címlapkép: Getty Images
#magyarország #verseny #szavazás #környezetvédelem #gomba #erdő #környezet #természet #hellovidék #ökológia #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:32
14:29
14:24
14:01
13:47
Pénzcentrum
Ezekkel a melókkal 2026-ban is degeszre keresheted magad Magyarországon: milliósak a fizuk, diploma sem kell hozzájuk
1 millió magyar nyugdíjas kap nagyon fontos levelet a hetekben: sok pénzük bánja, ha rosszul döntenek
Hoppá! Ekkora drágulásra készülhetnek a magyarok 2026-ban: lesz itt haddelhadd, sokáig nem örülhetünk
Ezen a 120 helyen nőtt a helyi iparűzési adó 2026-ban: ennyivel kell többet fizetni januártól
Fű alatt változtak a fizetésletiltás szabályai 2026-tól: már ennyit vehetnek el a béredből, ha tartozásod van
NAPTÁR
Tovább
2026. január 13. kedd
Veronika
3. hét
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Figyelem! Hóhelyzet miatt nem kell suliba menni: ezekben a vidéki iskolákban már meglépték
2
4 napja
Ennél cukibb videót ma nem látsz: így bújnak össze a dermesztő hidegben a somogyi erdő vadjai
3
4 hete
Drámai a helyzet a Velencei-tónál: eltűnt a víz kétharmada, a horgászok csalódottak + Videó
4
2 hete
Íme, az év legjobb receptjei: ezeket a különleges régi magyar ételeket főztük meg 2025-ben
5
2 napja
Milliókat bukhat, aki filléres vályogházból szeretne álomotthont: ezek a legdurvább rejtett buktatók 2026-ban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Infláció
Az infláció az árszínvonal tartós emelkedését jelenti, egyik fő kiváltó oka a gazdaságban jelen lévő pénzmennyiség nagymértékű növekedése. Az inflációt az árindexszel mérik. Az árindex egy adott időszak - általában egy év - elején és végén mért árszínvonal hányadosa.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 13. 14:29
Hoppá! Ekkora drágulásra készülhetnek a magyarok 2026-ban: lesz itt haddelhadd, sokáig nem örülhetünk
Pénzcentrum  |  2026. január 13. 13:47
Ébredezik már az ország gazdasága: szűk esztendők után végre jöhet a fellendülés?
Agrárszektor  |  2026. január 13. 13:31
Rengetegen élelmiszerben van ilyen anyag: pedig nem is olyan egészséges