Figyelem, új szabály lépett életbe: korlátozást vezettek be egy kedvelt kirándulóhelynél Budapest közelében

Eztán rendelet védi a Budai-hegység egyik legértékesebb és legérzékenyebb élőhelyét: a Tarnai-pihenő környékén a jövőben tilos elhagyni a kijelölt turistautakat. A korlátozás célja a fokozottan védett növény- és állatfajok, valamint a rendkívül sérülékeny dolomitgyepek megóvása.

A Tarnai-pihenő a Budai-hegység egyik legnépszerűbb kilátópontja, a hegység legmagasabb pontja, a Nagy-Kopasz alatt található. Budakeszi és Telki felől könnyen megközelíthető, a zöld háromszög turistajelzés mentén, ezért a kirándulók egyik kedvelt célpontja. A látványos panoráma mellett azonban olyan természeti értékeket is rejt, amelyek különösen érzékenyek az emberi jelenlétre- írta a Turista magazin.

A Tarnai-pihenő mediterrán hangulatú, feketefenyvesekkel szegélyezett dolomitgyepei országosan is kiemelkedő természeti értéket képviselnek. A Natura 2000-es és országos jelentőségű védett területen számos védett és fokozottan védett növényfaj él, köztük az István-király szegfű, a leánykökörcsin, a homoki nőszirom, a henye boroszlán és a tarka kosbor. Nyár végén és ősszel a bennszülött magyar gurgolya virágzása teszi különlegessé a tájat.

Az állatvilág is gazdag: a terület rovarfaunája mellett itt él a fokozottan védett pannongyík is, amely kifejezetten érzékeny az élőhely bolygatására.

Miért ennyire sérülékeny a terület?

A dolomitkőzetre jellemző, hogy könnyen aprózódik és pereg, a rajta kialakult vékony talajréteg pedig rendkívül gyorsan pusztul. Ha letérnek az ösvényről, a bakancsok taposása tovább roncsolja a talajt, az éles kőzetdarabok pedig könnyen megsértik vagy elpusztítják a növények gyökérzetét. A taposás hatása hosszú távon visszafordíthatatlan károkat okozhat.

A figyelmeztető táblák önmagukban nem bizonyultak elegendőnek, ezért a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság kezdeményezésére a Pest Vármegyei Kormányhivatal 2025 végén rendeletben korlátozta a terület használatát.

A korlátozás lényege egyszerű: a kijelölt területen a turistautakról letérni tilos.

Fontos ugyanakkor, hogy a kirándulók mozgása nem szűnik meg:

a zöld háromszög jelzésű gyalogos turistautat,

a kilátóponthoz vezető ösvényt,

valamint a Siskavirág tanösvényt

továbbra is szabadon lehet használni.

Vagyis a Tarnai-pihenőről nyíló kilátás továbbra is élvezhető – csak a természet védelme érdekében szigorúbb szabályok betartásával.

A szakemberek hangsúlyozzák: a korlátozás nem a kirándulók ellen szól, hanem épp azt szolgálja, hogy a terület hosszú távon is megőrizhesse különleges élővilágát. Ha a látogatók a kijelölt utakon maradnak, jelentősen csökkenthető a gyepek további pusztulása.