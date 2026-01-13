2026. január 13. kedd Veronika
„Anya, ez eddig a legjobb hülyeség, amit kitaláltál” 450 jégtéglából épített iglut egy kaposvári család
HelloVidék

„Anya, ez eddig a legjobb hülyeség, amit kitaláltál" 450 jégtéglából épített iglut egy kaposvári család

HelloVidék
2026. január 13. 10:15

Nem semmi látvány lett: egy szivárványszínű iglu díszíti az egyik kaposvári családi ház udvarát. A kuckó 450 darab színes jégtéglából készült, amelyet hat ember szorgos keze épített fel öt nap alatt.

A januári hideg napok többnyire kellemetlenséget hoztak, Kaposváron azonban egészen különleges eredménye lett a tartós mínuszoknak. Egy család udvarán szemkápráztató, szivárványszínű jégtéglákból épült fel egy iglu, amely rövid idő alatt bejárta a közösségi médiát - írta a Kaposvarmost.hu.

A látványos jégépítmény 450 darab, különböző színű jégtéglából készült, az építésben összesen hatan vettek részt. Az iglu öt nap alatt nyerte el végleges formáját: a munkához pedig nemcsak kreativitásra, hanem bizony komoly kitartásra is szükség lehetett. A végeredmény magáért beszél. Mi sem mondhatunk mást, mint amit a cikkben is idéznek, amivel a a család ifjú tagja is minősítette a különleges projektet: „Anya, ez eddig a legjobb hülyeség, amit kitaláltál”:

Címlapkép: Facebook
#család #gyerek #facebook #időjárás #tél #belföld #szabadidő #hideg #hellovidék #kaposvár #somogy megye

