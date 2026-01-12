A dunaföldvári vásár 202-ban is minden hónap 3. vasárnapján lesz márciustól novemberig.
Mi volt ez? Kék, medúzaszerű és éjszaka repül: a fél országot ez a repülő tárgy tartotta lázba + Videó
Elsőre furcsának tűnhetett, amit az égen láttunk: rengetegen észlelték Budapesttől Mosonmagyaróváron át egészen az ország déli részéig, és számos webkameránkon is feltűnt ez a különleges, ritka jelenség.
Ahogy az Időkép írta, nem kell megijedni, nem UFO, senm száálák meg az Alienek a födet, ahogy már korábban, ezúttal is egy SpaceX rakéta indításának a nyomainak lehettünk tanúi: egészen pontosan a SpaceX "Twilight" (Alkonyat) nevű küldetésnek.
A Falcon 9-es rakéta a kaliforniai Vandenberg Űrbázisról indult el kora este,
mely a fedélzetén több mint 40 kisebb műholdat szállított, köztük a NASA Pandora nevű exobolygó-kutató műholdját is.
Bár a rajt Kaliforniában történt (helyi idő szerint kora reggel), a rakéta pályája úgy alakult, hogy az esti órákban haladt el Európa felett. A látványos spirálforma feltehetőleg akkor alakult ki, amikor a rakéta második fokozata megkezdte a manőverezést vagy a felesleges üzemanyag kiengedését a visszatérés előtt.
A 2026-os trend-előrejelzések azt mutatják, hogy a mézfogyasztás új szintre lép: a magyar fogyasztók egyre tájékozottabbak és tudatosabbak.
A szakemberek szerint a hópaplan szigetelőként működik, ami jelentősen lassítja a jég további vastagodását.
Ha szereted a horgászatot, a téli programokat vagy egyszerűen csak valami igazán különlegesre vágysz, január 18-án, szombaton irány a Leveleki-víztározó! 10 és 15 óra között...
Hallottál már ezekről a régi fogyókúrás, diétás módszerekről? Nem semmi, mi mindenben hittek régen a magyarok! Te hajlandó lennél valamelyiket kipróbálni?
Szombat reggel üzemkezdéstől egészen hétfő este üzemzárásig ingyenessé teszik a közösségi közlekedést Székesfehérváron.
Befagyott orsóval is sikerült: óriási pontyszörnyet fogott a mázlista pecás – videón a gigászi fogás
Az év első igazán nagyhalas horgászélménye már januárban megérkezett: Gyékényesen Jenei Patrik horogra akasztotta Magyarország idei első húsz kilogrammot meghaladó pontyát.
Figyelem, igazi téli viszonyok az erdőben: a Börzsönyben és a Cserhátban a friss hó és a fagy miatt több túraútvonal kifejezetten veszélyessé vált, óvatosan induljon...
Rendkívüli: sorra zárnak be az iskolák a hóhelyzet miatt – itt a lista, hol nem lesz tanítás szombaton
Egyre több iskolában rendelnek el rendkívüli szünetet a munkanapnak számító szombatra: több intézményben már pénteken is elmaradt a tanítás vagy rövidített napot tartottak.
Jöhet az extrém hideg és a dermesztő téli éjszaka, a somogyi vaddisznókat nem rettenti meg: a malackák családi idillben, egymáshoz bújva vészelik át a hideget.
Hamarosan igazi téli kihívás elé néz Siófok: a meteorológiai előrejelzések szerint újabb csapadékzóna éri el a várost, amely a havas szépségnél sokkal veszélyesebb helyzetet hozhat...
Egyre ritkábban látható téli jelenséget rögzített az Időkép a Balatonnál: megindult a jégzajlás, amelynek során a tó felszínén összetört jégtáblákat a szél mozgásba hozza.
Legalább egy évtizede nem látott havazás hozta össze gyerekeket és felnőtteket Pápán: a városban először rendeztek közös hóemberépítést az Esterházy-kastély parkjában.
Szeretnél saját vállalkozást a Balatonnál? Most akár egy jól menő büfét is megszerezhetsz Zánkán, teljesen felszerelt konyhával és berendezéssel.
Országszerte javulnak az útviszonyok, a közösségi közlekedésben pedig csak kisebb fennakadások fordulnak elő
Medvék, halottas menet, pálinka és farsangi fánk: hatalmas mulatsággal űzik el a telet a magyar faluban
Szatmári alakoskodók lepik el Panyola utcáit február első hétvégéjén, 2026. február 7-én, szombaton.
A kutya a jéghideg vízben küzdött az életéért, miközben gazdája kétségbeesve hívta a segítséget.
A megtalált lelet átírja az eurázsiai dínók evolúciós történetét.
Csütörtök reggel lezárták a szombathelyi MÁV rendelőt, számolt be róla egyik kollégánk a helyszínről. Az intézmény épületében a Katasztrófavédelem munkatársai is jelen vannak, és ellenőrzik...