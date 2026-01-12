2026. január 12. hétfő Ernő
-4 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Phoenix, USA. 22nd Dec, 2017. The SpaceX Falcon 9 rocket, launched from Vandenberg Air Force Base as seen over downtown Phoenix, Arizona. The rocket was carrying 10 Iridium NEXT satellites into orbit.
HelloVidék

Mi volt ez? Kék, medúzaszerű és éjszaka repül: a fél országot ez a repülő tárgy tartotta lázba + Videó

HelloVidék
2026. január 12. 10:15

Elsőre furcsának tűnhetett, amit az égen láttunk: rengetegen észlelték Budapesttől Mosonmagyaróváron át egészen az ország déli részéig, és számos webkameránkon is feltűnt ez a különleges, ritka jelenség.

Ahogy az Időkép írta, nem kell megijedni, nem UFO, senm száálák meg az Alienek a födet, ahogy már korábban, ezúttal is egy SpaceX rakéta indításának a nyomainak lehettünk tanúi: egészen pontosan a SpaceX "Twilight" (Alkonyat) nevű küldetésnek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Falcon 9-es rakéta a kaliforniai Vandenberg Űrbázisról indult el kora este,
mely a fedélzetén több mint 40 kisebb műholdat szállított, köztük a NASA Pandora nevű exobolygó-kutató műholdját is.

Bár a rajt Kaliforniában történt (helyi idő szerint kora reggel), a rakéta pályája úgy alakult, hogy az esti órákban haladt el Európa felett. A látványos spirálforma feltehetőleg akkor alakult ki, amikor a rakéta második fokozata megkezdte a manőverezést vagy a felesleges üzemanyag kiengedését a visszatérés előtt.
Címlapkép: Getty Images
#űrutazás #technológia #hellovidék #égi jelenségek #rakéta #űr #űrkutatás #égi jelenség #időkép #nasa #spacex

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:33
10:15
10:01
09:50
09:44
Pénzcentrum
1 millió magyar nyugdíjas kap nagyon fontos levelet a hetekben: sok pénzük bánja, ha rosszul döntenek
Milliókat bukhat, aki filléres vályogházból szeretne álomotthont: ezek a legdurvább rejtett buktatók 2026-ban
Egyre durvább a helyzet a magyar boltokban: bűnbandák lepték el az üzleteket, erre fáj a foguk, mindenhol ott vannak
Megfagyott a hangulat a stúdióban: meglepő döntések születtek a Cápák között második részében
Ennyit lehet keresni 2026-ban munka nélkül, legális módszerekkel: összejöhet a minimálbér?
NAPTÁR
Tovább
2026. január 12. hétfő
Ernő
3. hét
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Figyelem! Hóhelyzet miatt nem kell suliba menni: ezekben a vidéki iskolákban már meglépték
2
3 napja
Ennél cukibb videót ma nem látsz: így bújnak össze a dermesztő hidegben a somogyi erdő vadjai
3
4 hete
Letérkövezik a Balaton egyik legszebb sétányát: ezeréves hangulatot öntenek betonba
4
4 hete
Drámai a helyzet a Velencei-tónál: eltűnt a víz kétharmada, a horgászok csalódottak + Videó
5
2 hete
Íme, az év legjobb receptjei: ezeket a különleges régi magyar ételeket főztük meg 2025-ben
PÉNZÜGYI KISOKOS
Műszakilag becsült érték
taralmában hasonló a káridőponti értékhez. A kifejezést a biztosítási feltételek nem, vagy csak elvétve alkalmazzák, ugyanakkor a kárrendezési munkát végzők gyakorlatában mindennapi szóhasználat.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 12. 10:01
Egyre durvább a helyzet a magyar boltokban: bűnbandák lepték el az üzleteket, erre fáj a foguk, mindenhol ott vannak
Pénzcentrum  |  2026. január 12. 09:15
Golden Globe 2026: itt a nyertes filmek, sorozatok, színészek, alkotók listája
Agrárszektor  |  2026. január 12. 08:59
Kezdődik az újabb havazás? Térképen, mutatjuk, hol eshet a legtöbb hó