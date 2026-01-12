Mi volt ez? Kék, medúzaszerű és éjszaka repül: a fél országot ez a repülő tárgy tartotta lázba + Videó

Elsőre furcsának tűnhetett, amit az égen láttunk: rengetegen észlelték Budapesttől Mosonmagyaróváron át egészen az ország déli részéig, és számos webkameránkon is feltűnt ez a különleges, ritka jelenség.

Ahogy az Időkép írta, nem kell megijedni, nem UFO, senm száálák meg az Alienek a födet, ahogy már korábban, ezúttal is egy SpaceX rakéta indításának a nyomainak lehettünk tanúi: egészen pontosan a SpaceX "Twilight" (Alkonyat) nevű küldetésnek.

A Falcon 9-es rakéta a kaliforniai Vandenberg Űrbázisról indult el kora este,

mely a fedélzetén több mint 40 kisebb műholdat szállított, köztük a NASA Pandora nevű exobolygó-kutató műholdját is.

Bár a rajt Kaliforniában történt (helyi idő szerint kora reggel), a rakéta pályája úgy alakult, hogy az esti órákban haladt el Európa felett. A látványos spirálforma feltehetőleg akkor alakult ki, amikor a rakéta második fokozata megkezdte a manőverezést vagy a felesleges üzemanyag kiengedését a visszatérés előtt.