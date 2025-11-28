2025. november 28. péntek Stefánia
1 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2023. augusztus 8.Elektromos rolleresek és gyalogosok várnak a szabad jelzésre Budapest belvárosában, a Bajcsy-Zsilinszky úton egy gyalogátkelőhelynél.MTVA/Bizományosi: Róka László
HelloVidék

Ezen a településen heteken belül akár 200 ezres bírságra is számíthatnak a szabálytalan e-rolleresek

Pénzcentrum/MTI
2025. november 28. 20:34

Januártól pénzbírsággal sújthatják azokat, akik gyalogosok számára kijelölt területen közlekednek Szegeden elektromos rollerükkel vagy zöldterületen, illetve másokat veszélyeztetve parkolják le járművüket - döntött pénteki ülésén a szegedi közgyűlés.

A közösségi együttélés szabályairól szóló rendeletet módosítása az elektromos rollerek mellett vonatkozik más elektromos vagy gépi meghajtású szabadidős és sporteszközökre is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Tilos lesz ilyen eszközzel közlekedni a gyalogutakon, gyalogos övezetekben, valamint a gyalog- és kerékpárút gyalogosoknak fenntartott részén. Közigazgatási bírsággal sújthatják azokat is, akik a biztonságos közlekedést akadályozó módon - például a vakok- és gyengén látók közlekedését segítő sávokban - hagyják járművüket.

Ennyi volt, rengeteg városban vezetnek be szigort az elektromos rollerekre: sok helyről teljesen kitiltják őket
EZ IS ÉRDEKELHET
Ennyi volt, rengeteg városban vezetnek be szigort az elektromos rollerekre: sok helyről teljesen kitiltják őket
Egyre több német város tiltja ki az elektromos rollereket a tömegközlekedési járművekről, a problémát Magyarországon is felvetették már a közlekedési társaságok.

Binszki József (Összefogás Szegedért) várospolitikai alpolgármester elmondta, az első időszakban csak figyelmeztetni fogják a szabálytalankodókat, csak amennyiben ez nem vezet eredményre, szabják ki a legfeljebb 200 ezer forintos bírságot.

A közterület használatról szóló rendelet módosításával díjkötelessé válik Szegeden az elektromos töltőállomások telepítése és fenntartása.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Címlapi kép: Róka László, MTI/MTVA
#közlekedés #bírság #kerékpárút #szeged #szabálytalanság #elektromos #hellovidék #roller #pénzbüntetés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:45
20:34
20:07
19:44
19:34
Pénzcentrum
Üres zsebbel várja 2026-ot százezernyi magyar: egy váratlan kiadás összeroppanthatja a kasszát
Kár tagadni, már zajlik a lakáskatasztrófa Magyarországon: így vált luxussá a saját otthon az átlagembernek
Ezek a leginkább alulfizetett szakmák 2025-ben Magyarországon: meglepő hivatások a szégyenlistán
Kiderült, ezért bukik meg a legtöbb autó a műszaki vizsgán 2025-ben: döbbenetes hibákat találnak
Brutális elszálltak az árak, készüljünk a hatalmas számlákra, ha erre vágynánk karácsony előtt
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 28. péntek
Stefánia
48. hét
November 28.
"Ne vásárolj semmit!" Nap
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Itt a rendelet, jön a 6 000 és 20 000 forint közötti kutyaadó 2026-tól: rengeteg gazdi nyúlhat a zsebébe
2
2 hete
Ez több mint aggasztó: gyilkos viperát regisztráltak itthon, de több mérges kígyó is felbukkant
3
1 hete
Ma 85 éve, a Festetics-kastélyban született az utolsó keszthelyi herceg: nézzétek, mi lett vele!
4
3 napja
Győri karácsonyi vásár 2025: ők hozzák a sztárhangulatot Közép-Európa egyik legszebb adventi forgatagába
5
5 napja
Itt látható az északi fény Magyarországon: ezeken a helyeken a látszik legjobban az Aurora Borealis
PÉNZÜGYI KISOKOS
Befektetési jegy
 A befektetési alap által kibocsátott értékpapír, vagyoni jogokat biztosít az alap értékeire. Tőzsdén, csak a zárt végű alapok jegyei foroghatnak.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 28. 18:58
Ezek a leginkább alulfizetett szakmák 2025-ben Magyarországon: meglepő hivatások a szégyenlistán
Pénzcentrum  |  2025. november 28. 17:57
Kvíz: Te is megőrülsz a Black Friday akcióktól? Lássuk, mint tudsz a szokás eredetéről!
Agrárszektor  |  2025. november 28. 20:34
Vallott Nagy István: ezt tervezi Magyarország 2030-ra