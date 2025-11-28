Idén még nagyobb jégpályával, új attrakciókkal és egy teljes Téli Csodavilággal indul Fonyód 2025. adventje. Szombattól a Balaton partján is beköszönt a varázslatos karácsonyi hangulat.
Ezen a településen heteken belül akár 200 ezres bírságra is számíthatnak a szabálytalan e-rolleresek
Januártól pénzbírsággal sújthatják azokat, akik gyalogosok számára kijelölt területen közlekednek Szegeden elektromos rollerükkel vagy zöldterületen, illetve másokat veszélyeztetve parkolják le járművüket - döntött pénteki ülésén a szegedi közgyűlés.
A közösségi együttélés szabályairól szóló rendeletet módosítása az elektromos rollerek mellett vonatkozik más elektromos vagy gépi meghajtású szabadidős és sporteszközökre is.
Tilos lesz ilyen eszközzel közlekedni a gyalogutakon, gyalogos övezetekben, valamint a gyalog- és kerékpárút gyalogosoknak fenntartott részén. Közigazgatási bírsággal sújthatják azokat is, akik a biztonságos közlekedést akadályozó módon - például a vakok- és gyengén látók közlekedését segítő sávokban - hagyják járművüket.
Binszki József (Összefogás Szegedért) várospolitikai alpolgármester elmondta, az első időszakban csak figyelmeztetni fogják a szabálytalankodókat, csak amennyiben ez nem vezet eredményre, szabják ki a legfeljebb 200 ezer forintos bírságot.
A közterület használatról szóló rendelet módosításával díjkötelessé válik Szegeden az elektromos töltőállomások telepítése és fenntartása.
