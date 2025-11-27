Hihetetlen, mi bukkant fel Kőszeg határában: több mint 40 éve nem láttak ilyet errefelé

A szokásosnál néhány héttel később, november közepén jelentek meg az első telelő gatyás ölyvek a Körös-Maros Nemzeti Park Kis-Sárrét részterületén.
A napokban Győr-Moson-Sopron és Vas vármegye határán, a Répce folyó melletti Zsira térségében figyeltek meg két zergét. A település Kőszegről mindössze 17 kilométerre található, az államhatár pedig nagyjából 200 méterre húzódik.
Istvander Zoltán, a Sopronhorpácsi Nimród Vadásztársaság hivatásos vadásza szerint barátja hívta fel a figyelmét a különös látványra: a búzatáblán két, első ránézésre „feketének tűnő őzet” vett észre. A távcsővel végzett közelebbi vizsgálat után már egyértelmű volt, hogy valóban zergékről van szó - írta az agrojager.hu.
Védett faj, ritka látogatás
A zerge védett faj, eszmei értéke 10 000 forint, Magyarországon 1993 óta áll védelem alatt. A mostani megfigyelés különösen ritka, hiszen a környéken több mint 40 éve nem láttak zergét. Az első hó érkezésével tűntek fel a két állat, a hír pedig gyorsan elterjedt. Szerencsés helyiek, köztük Horváth Zsolt természetfotós, az elsők között készíthettek róluk fényképeket.
A legközelebbi stabil zergepopuláció Ausztriában található, az államhatártól légvonalban mintegy 40 kilométerre. Hogy a két példány miért indult el Magyarország felé, nem ismert, de másnap hajnalban visszatértek Ausztria irányába.
A zergék párzási időszaka november közepétől december közepéig tart
Ebben az időszakban a hímek a nőstényekért és területért küzdenek, a domináns bak elkergeti a gyengébbeket. A nőstények és a gidák ilyenkor kisebb csapatokat alkotnak, míg a fiatal, territoriummal nem rendelkező hímek nagyobb távolságokat is bejárhatnak a szaporodási ösztönük vezérelte.
A zergékre számos veszély leselkedik, például a természetes ragadozók – farkasok, hiúzok, szirti sasok – valamint az emberi tevékenység miatt. A ragadozók számának növekedése elvándorlásra késztetheti a populációt. Emellett a hegyi sportok térnyerése és az egyre gyakoribb emberi jelenlét is hozzájárul a zergék vándorlásához. Természetüknél fogva a faj a nyári és téli élőhelyek között is mozog: télen az alacsonyabb területekre húzódnak, ahol a hótakaró alól könnyebben találják meg a táplálékot.
Rendkívüli! Riadót fújt a Nébih: afrikai sertéspestist azonosítottak a Szentendrénél, szigorú korlátozás lépett életbe
Tovább romlik az afrikai sertéspestis hazai járványhelyzete: a Nébih megerősítette, hogy a Szentendrei-szigeten talált elhullott vaddisznó teteméből is kimutatták a halálos vírust.
Brutális vadbaleset a sötét Mátrában: szarvascsorda rohant az autók elé, egyiküket a kocsi alól húzták ki
Drámai pillanatok játszódtak le hétvégén a Mátrában, amikor egy teljes szarvascsorda rohant a 24-es főútra. Két autó is beléjük csapódott.
