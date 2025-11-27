Hihetetlen, mi bukkant fel Kőszeg határában: több mint 40 éve nem láttak ilyet errefelé

Különleges látványban lehetett részük a kőszegi és zsira környéki lakosoknak: a hétvégén két zerge jelent meg a magyar–osztrák határ közelében. A faj védett, legutóbb több mint négy évtizede látták errefelé.

A napokban Győr-Moson-Sopron és Vas vármegye határán, a Répce folyó melletti Zsira térségében figyeltek meg két zergét. A település Kőszegről mindössze 17 kilométerre található, az államhatár pedig nagyjából 200 méterre húzódik.

Istvander Zoltán, a Sopronhorpácsi Nimród Vadásztársaság hivatásos vadásza szerint barátja hívta fel a figyelmét a különös látványra: a búzatáblán két, első ránézésre „feketének tűnő őzet” vett észre. A távcsővel végzett közelebbi vizsgálat után már egyértelmű volt, hogy valóban zergékről van szó - írta az agrojager.hu.

Védett faj, ritka látogatás

A zerge védett faj, eszmei értéke 10 000 forint, Magyarországon 1993 óta áll védelem alatt. A mostani megfigyelés különösen ritka, hiszen a környéken több mint 40 éve nem láttak zergét. Az első hó érkezésével tűntek fel a két állat, a hír pedig gyorsan elterjedt. Szerencsés helyiek, köztük Horváth Zsolt természetfotós, az elsők között készíthettek róluk fényképeket.

A legközelebbi stabil zergepopuláció Ausztriában található, az államhatártól légvonalban mintegy 40 kilométerre. Hogy a két példány miért indult el Magyarország felé, nem ismert, de másnap hajnalban visszatértek Ausztria irányába.

A zergék párzási időszaka november közepétől december közepéig tart

Ebben az időszakban a hímek a nőstényekért és területért küzdenek, a domináns bak elkergeti a gyengébbeket. A nőstények és a gidák ilyenkor kisebb csapatokat alkotnak, míg a fiatal, territoriummal nem rendelkező hímek nagyobb távolságokat is bejárhatnak a szaporodási ösztönük vezérelte.

A zergékre számos veszély leselkedik, például a természetes ragadozók – farkasok, hiúzok, szirti sasok – valamint az emberi tevékenység miatt. A ragadozók számának növekedése elvándorlásra késztetheti a populációt. Emellett a hegyi sportok térnyerése és az egyre gyakoribb emberi jelenlét is hozzájárul a zergék vándorlásához. Természetüknél fogva a faj a nyári és téli élőhelyek között is mozog: télen az alacsonyabb területekre húzódnak, ahol a hótakaró alól könnyebben találják meg a táplálékot.