2025. november 27. csütörtök Virgil
1 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Chamois, Rupicapra rupicapra, France, Europe
HelloVidék

Hihetetlen, mi bukkant fel Kőszeg határában: több mint 40 éve nem láttak ilyet errefelé

HelloVidék
2025. november 27. 17:42

Különleges látványban lehetett részük a kőszegi és zsira környéki lakosoknak: a hétvégén két zerge jelent meg a magyar–osztrák határ közelében. A faj védett, legutóbb több mint négy évtizede látták errefelé.

A napokban Győr-Moson-Sopron és Vas vármegye határán, a Répce folyó melletti Zsira térségében figyeltek meg két zergét. A település Kőszegről mindössze 17 kilométerre található, az államhatár pedig nagyjából 200 méterre húzódik.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Istvander Zoltán, a Sopronhorpácsi Nimród Vadásztársaság hivatásos vadásza szerint barátja hívta fel a figyelmét a különös látványra: a búzatáblán két, első ránézésre „feketének tűnő őzet” vett észre. A távcsővel végzett közelebbi vizsgálat után már egyértelmű volt, hogy valóban zergékről van szó - írta az agrojager.hu.

Védett faj, ritka látogatás

A zerge védett faj, eszmei értéke 10 000 forint, Magyarországon 1993 óta áll védelem alatt. A mostani megfigyelés különösen ritka, hiszen a környéken több mint 40 éve nem láttak zergét. Az első hó érkezésével tűntek fel a két állat, a hír pedig gyorsan elterjedt. Szerencsés helyiek, köztük Horváth Zsolt természetfotós, az elsők között készíthettek róluk fényképeket.

A legközelebbi stabil zergepopuláció Ausztriában található, az államhatártól légvonalban mintegy 40 kilométerre. Hogy a két példány miért indult el Magyarország felé, nem ismert, de másnap hajnalban visszatértek Ausztria irányába.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A zergék párzási időszaka november közepétől december közepéig tart

Ebben az időszakban a hímek a nőstényekért és területért küzdenek, a domináns bak elkergeti a gyengébbeket. A nőstények és a gidák ilyenkor kisebb csapatokat alkotnak, míg a fiatal, territoriummal nem rendelkező hímek nagyobb távolságokat is bejárhatnak a szaporodási ösztönük vezérelte.

A zergékre számos veszély leselkedik, például a természetes ragadozók – farkasok, hiúzok, szirti sasok – valamint az emberi tevékenység miatt. A ragadozók számának növekedése elvándorlásra késztetheti a populációt. Emellett a hegyi sportok térnyerése és az egyre gyakoribb emberi jelenlét is hozzájárul a zergék vándorlásához. Természetüknél fogva a faj a nyári és téli élőhelyek között is mozog: télen az alacsonyabb területekre húzódnak, ahol a hótakaró alól könnyebben találják meg a táplálékot.
Címlapkép: Getty Images
#ausztria #vadászat #hellovidék #vas #vadász #természetvédelem #kőszeg #győr-moson-sopron megye #állatok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:34
18:13
17:56
17:42
17:28
Pénzcentrum
Kár tagadni, már zajlik a lakáskatasztrófa Magyarországon: így vált luxussá a saját otthon az átlagembernek
Bod Péter Ákos: A magyar állam rátelepedett a társadalomra, lefojtotta a versenyt, sokat adóztat
Lehullt a lepel a vásárlás "ünnepéről": valódi akciózási dömping, vagy bolondok aranya a Black Friday?
Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?
Drasztikus májgyulladásjárvány: megyszólalt az NNGYK, így lehet minimalizálni a fertőzés kockázatát
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 27. csütörtök
Virgil
48. hét
November 27.
A Nobel-díj alapításának emléknapja
November 27.
A magyar véradók napja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Itt a rendelet, jön a 6 000 és 20 000 forint közötti kutyaadó 2026-tól: rengeteg gazdi nyúlhat a zsebébe
2
1 hete
Ez több mint aggasztó: gyilkos viperát regisztráltak itthon, de több mérges kígyó is felbukkant
3
1 hete
Ma 85 éve, a Festetics-kastélyban született az utolsó keszthelyi herceg: nézzétek, mi lett vele!
4
4 napja
Itt látható az északi fény Magyarországon: ezeken a helyeken a látszik legjobban az Aurora Borealis
5
2 napja
Győri karácsonyi vásár 2025: ők hozzák a sztárhangulatot Közép-Európa egyik legszebb adventi forgatagába
PÉNZÜGYI KISOKOS
Akaratonkívüliség
a biztosítási baleset-fogalom lényeges fogalmi eleme. Azt jelenti, hogy a biztosított akarat-elhatározása és a bekövetkezett biztosítási esemény között nincs okozati összefüggés.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 27. 17:56
Kvíz: Jól ismered a híres szobrokat? Mutasd, mit tudsz ezekről az egyedülálló műalkotásokról!
Pénzcentrum  |  2025. november 27. 16:30
Harmadfokú figyelmeztetést adtak ki: kemény árvíz indult több magyar folyón
Agrárszektor  |  2025. november 27. 17:31
Rekord méretű halat fogtak Magyarországon: ekkorát még nem láttál