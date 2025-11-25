Megnyílik Vas vármegye új horgászparadicsoma – különleges szabályokkal és gyerekbarát szemlélettel!
Videón: brutális hidegben, 100 éves technológiával küzdenek a karácsonyi halért a tiszai halászok
Miközben a magyar családok már a karácsonyi menüt tervezgetik, a háttérben olyan munka zajlik, amelyet a többség soha nem lát: hajnalban, csontig hatoló hidegben, jeges vízben, egy évszázados technológiával küzdenek a szegedi halászok azért, hogy idén is jusson magyar hal az ünnepi asztalra. A folyamat hihetetlen mód megterhelő, és a klímaváltozás is egyre nagyobb kihívások elé állítja az ágazatot — ennek ellenére a szakma biztos benne, hogy lesz elegendő hazai ponty karácsonyra.
A Szegedfish Kft. telepén Zsáky Tamás cégvezető mutatta meg, hogyan is néz ki a lehalászás mindennapi valósága. Október közepétől egészen Mikulásig tart a szezon, és bár most még nincs igazi tél, nem ritka, hogy vastag jégrétegen kell dolgozni. A halak a hidegben a mélyebb részek felé húzódnak, a halászok pedig fizikai erővel terelik őket egy pontra – órákon át, vízhatlan ruhában, de átázott, átfagyott testtel - írta a Délmagyar.
„Ez kemény fizikai munka. Fiatal már alig jön ide dolgozni, megszűnt Magyarországon a halász szakképesítés is. Kénytelenek vagyunk vendégmunkásokkal kiegészíteni az állományt” – mondta Zsáky. A technológia szinte semmit sem változott az elmúlt száz évben: a halakat ma is ugyanúgy kell kézzel, hálóval összehúzni, gép nem tudja kiváltani ezt a folyamatot.
A lehalászott halak nagy része ráadásul nem is kerül még karácsony előtt a boltokba. A kétéves pontyokat a telelő tavakba költöztetik, ahol téli, lassult életfunkcióik mellett szinte mozdulatlanul, vermelve vészelik át a hideg hónapokat. Ez az időszak egyben a halgazdaság éves leltára is: ilyenkor tudják megnézni a halak egészségi állapotát, méretét, súlyát, és azt, milyen kondícióban érkeznek a következő szezonra.
Mindez idén különösen nagy kihívást jelentett. Az aszályos hónapok rekordalacsony vízszinteket hoztak, a termelési költségek drasztikusan emelkedtek, és a klímaváltozás hatása már nem a jövő kérdése — hanem napi valóság. A Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet szerint a halászok még soha nem dolgoztak ilyen nehéz körülmények között.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Mégis van jó hír: a hazai halászok teljesítménye és a gazdaságok kitartása azt jelenti, hogy karácsonykor nem lesz hiány magyar halból. Az árak ráadásul nem emelkednek a tavalyihoz képest. „Ez már lélektani határ. Ha emelnénk, egyszerűen nem vennék meg. Tartjuk az országos 2000 forint/kilós élő pontyárat” – fogalmaz Zsáky.
Három érvényes ajánlat is érkezett a Szombathely belvárosában, a Bejczy István utca 1–3. szám alatt található, Fő téri okmányiroda (jelenleg kormányablak) épületének megvásárlására.
Emléktáblát kapott Sitkén Balázs Fecó. Az ünnepségen bejelentették a jövő évi, jubileumi Sitkei Rockfesztivál fellépőit is. Hozzuk is a friss névsort!
Napokon belül megnyit az idei év nagy gyógyfürdős újdonsága Gyulán
Brutális vadbaleset a sötét Mátrában: szarvascsorda rohant az autók elé, egyiküket a kocsi alól húzták ki
Drámai pillanatok játszódtak le hétvégén a Mátrában, amikor egy teljes szarvascsorda rohant a 24-es főútra. Két autó is beléjük csapódott.
Itt találhatók Mária kegyhelyek Magyarországon: remek kirándulóhelyek, látnivalók is akadnak a környéken
A Mária-kegyhelyek nemcsak a vallási hagyományok miatt különlegesek, hanem egyfajta megnyugvást, lassulást és a természet közelségét is kínálják. Érdemes felfedezni őket.
Hol észlelhető északi fény Magyarországon? Mikor látható Aurora Borealis Magyarországon? Ezeknek a kérdéseknek jártunk most utána.
Düledező vályogházból álomotthon: így lehet modern, komfortos tér a szűk parasztházból – hazai szakértő tanácsai
Megéri belevágni egy 100 éves vályogház felújításába? Hogyan lehet kialakítani benne egy fürdőszobát, vagy szűk, kis ablakos belső térből modern, komfortos otthon varázsolni?
Kedvenc magyaros desszertjeink után kutatva bukkantunk rá az aranygaluska klasszikus receptjére: egyszerűbb elkészíteni, mint gondolnád, nincs ennél finomabb karácsonyra.
Idén decemberben is elindulnak a varázslatos vidéki Mikulás-expresszek: hatalmas az érdeklődés, több kisvasút is előzetes jelentkezést kér, szóval nem árt jó előre tájékozódni!
Mostanra hivatalossá vált: megkezdődött a kritikus állapotú falszakaszok teljes körű helyreállítása, és hamarosan látványos fejlesztések indulnak az egri várnál.
Megérkezett az első igazi tél: sűrű hópelyhek borítják be a Börzsönyt – itt a friss előrejelzés
Debreceni karácsonyi vásár 2025: sosem látott jégvirágkarnevál és fényerdő dobja fel az idei adventet
Már javában tart a karácsonyi készülődés Debrecenben is: az ünnepi dekorációk felszerelésével és a jégpálya építésével már jó pár hete elkezdődtek az adventi előkészületek a...
Őrületes szenzáció: dinoszaurusz csontok százai feküdtek egymáson - a kutatókat is meglepte a felfedezés
Kivételesen gazdag dinoszaurusz-lelőhelyet fedeztek fel Erdélyben, a nagyméretű dinoszauruszcsontok szinte egymáson feküdtek, ami példa nélküli koncentrációt jelent.
Rejtélyes gömbök táncolnak a kardoskúti Fehér-tavon: kiderült, mi áll a furcsa jelenség mögött + Videó
A Körös-Maros Nemzeti Park bejelentése szerint novemberben különös „gömbök” jelentek meg Kardoskúton. Mégis mi történik a Fehér-tavon?
A Balaton-felvidék peremén, a festői Nemesvámoson idén is megnyitja a térség egyik legnépszerűbb téli attrakcióját: november 15-én újra üzemelni kezd a Patak Parkban kialakított jégpálya.
Érik a botrány a Balatonnál: 99 lakásos vízparti óriásprojekt készül Fonyódon, a helyiek tiltakoznak
Újabb vízparti luxusberuházás borzolja a kedélyeket a Balaton déli partján: a Cordia 99 lakásos lakóparkot építene közvetlenül a fonyódi szabadstrand mellett.
Győri tanárnő kapta a fizika Oscar-díját: legendás tanítási módszereivel lopta be magát a diákok szívébe
A díjat évente mindössze két pedagógus kapja, így a győri tanárnő a legszűkebb szakmai elit közé került.
Nemrég még Libanapokat tartottak a Kőszegi-hegység ikonikus csárdájában, most azonban már a búcsúra készülnek.
-
Nő az aggodalom a nyugdíjak körül, munkáltatóként most érdemes lépni: segít az OTP Nyugdíjpénztár! (x)
Egy friss, reprezentatív kutatás szerint látványosan nőtt azok aránya Magyarországon, akik tartanak attól, hogy nyugdíjas éveikben nem lesz elegendő megtakarításuk vagy jövedelmük a megszokott életminőség fenntartásához: a nyugdíjjal kapcsolatos félelmek aránya 22-ről 27 százalékra emelkedett.