2025. november 25. kedd Katalin
9 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
HelloVidék

Videón: brutális hidegben, 100 éves technológiával küzdenek a karácsonyi halért a tiszai halászok

HelloVidék
2025. november 25. 10:45

Miközben a magyar családok már a karácsonyi menüt tervezgetik, a háttérben olyan munka zajlik, amelyet a többség soha nem lát: hajnalban, csontig hatoló hidegben, jeges vízben, egy évszázados technológiával küzdenek a szegedi halászok azért, hogy idén is jusson magyar hal az ünnepi asztalra. A folyamat hihetetlen mód megterhelő, és a klímaváltozás is egyre nagyobb kihívások elé állítja az ágazatot — ennek ellenére a szakma biztos benne, hogy lesz elegendő hazai ponty karácsonyra.

A Szegedfish Kft. telepén Zsáky Tamás cégvezető mutatta meg, hogyan is néz ki a lehalászás mindennapi valósága. Október közepétől egészen Mikulásig tart a szezon, és bár most még nincs igazi tél, nem ritka, hogy vastag jégrétegen kell dolgozni. A halak a hidegben a mélyebb részek felé húzódnak, a halászok pedig fizikai erővel terelik őket egy pontra – órákon át, vízhatlan ruhában, de átázott, átfagyott testtel - írta a Délmagyar.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

„Ez kemény fizikai munka. Fiatal már alig jön ide dolgozni, megszűnt Magyarországon a halász szakképesítés is. Kénytelenek vagyunk vendégmunkásokkal kiegészíteni az állományt” – mondta Zsáky. A technológia szinte semmit sem változott az elmúlt száz évben: a halakat ma is ugyanúgy kell kézzel, hálóval összehúzni, gép nem tudja kiváltani ezt a folyamatot.

A lehalászott halak nagy része ráadásul nem is kerül még karácsony előtt a boltokba. A kétéves pontyokat a telelő tavakba költöztetik, ahol téli, lassult életfunkcióik mellett szinte mozdulatlanul, vermelve vészelik át a hideg hónapokat. Ez az időszak egyben a halgazdaság éves leltára is: ilyenkor tudják megnézni a halak egészségi állapotát, méretét, súlyát, és azt, milyen kondícióban érkeznek a következő szezonra.

Mindez idén különösen nagy kihívást jelentett. Az aszályos hónapok rekordalacsony vízszinteket hoztak, a termelési költségek drasztikusan emelkedtek, és a klímaváltozás hatása már nem a jövő kérdése — hanem napi valóság. A Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet szerint a halászok még soha nem dolgoztak ilyen nehéz körülmények között.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Mégis van jó hír: a hazai halászok teljesítménye és a gazdaságok kitartása azt jelenti, hogy karácsonykor nem lesz hiány magyar halból. Az árak ráadásul nem emelkednek a tavalyihoz képest. „Ez már lélektani határ. Ha emelnénk, egyszerűen nem vennék meg. Tartjuk az országos 2000 forint/kilós élő pontyárat” – fogalmaz Zsáky.

 
Címlapkép: Getty Images
#karacsony #szeged #hal #hideg #klímaváltozás #vendégmunkás #ponty #halászat #tisza #aszály #hellovidék

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:33
11:16
11:01
10:45
10:32
Pénzcentrum
Sokak kedvenc boltja zár be végleg: az árrésstop tette be a kaput, hoppon maradnak a vásárlók
Óriási zöld gazdasági fordulat közeleg: egyre többen fektetik be így a pénzüket
Súlyos, hány napot bukik az életéből egy átlag pesti autós a dugóban: európai toplistán a magyar főváros
Ezekben a szakmákban jár a luxusfizetés Magyarországon: ők a munkaerőpiac sztárjai 2025-ben
Lelépnél az országból? Így lehetsz izlandi állampolgár: hiába a milliós álombérek, erről tudni kell
NAPTÁR
Tovább
2025. november 25. kedd
Katalin
48. hét
November 25.
A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja
November 25.
Gulag-emléknap
November 25.
A magyar labdarúgás napja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Itt a rendelet, jön a 6 000 és 20 000 forint közötti kutyaadó 2026-tól: rengeteg gazdi nyúlhat a zsebébe
2
3 hete
Eldőlt, bezár a vidéki nagyváros legrégebbi étterme a Fő téren: kínai nyílik a patinás vendéglő helyén
3
1 hete
Ez több mint aggasztó: gyilkos viperát regisztráltak itthon, de több mérges kígyó is felbukkant
4
7 napja
Ma 85 éve, a Festetics-kastélyban született az utolsó keszthelyi herceg: nézzétek, mi lett vele!
5
6 napja
Győri tanárnő kapta a fizika Oscar-díját: legendás tanítási módszereivel lopta be magát a diákok szívébe
PÉNZÜGYI KISOKOS
Committed hitelszerződés
A bank kötelezettséget vállal a hitel folyósítására amennyiben a hitelszerződés feltételei teljesülnek.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 25. 10:01
Súlyos, hány napot bukik az életéből egy átlag pesti autós a dugóban: európai toplistán a magyar főváros
Pénzcentrum  |  2025. november 25. 06:59
8+1 mesebeli vidéki szánkópálya: mutatjuk, hol lehet szánkózni Magyarországon 2025-ben
Agrárszektor  |  2025. november 25. 10:29
Váratlan csavar az időjárásban: ezt senki nem látta jönni novemberben