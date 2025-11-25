Túl vagyunk az első komoly havazáson: a hétvégén vastag hó borította a Dunántúlt és a magyasabb hegyeket. De vajon maradt elég hó szánkózni? És ha...
Hoppá, vadiúj horgásztó nyílik a Dunántúlon: fotókon mutatjuk, milyen lesz!
Új tóval bővül a Vas vármegyei horgászati lehetőségek listája: a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége bejelentette, hogy 2026-tól hivatalosan is horgászhatóvá válik a Rábagyarmati-záportározó. A mindössze 0,22 hektáros tó különleges szerepet kap a megyében, ahol kifejezetten szűkösek az állóvízi lehetőségek.
Ahogy a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége Facebook-posztjából is kiderül, a vasi záportározó bevonása helyi kezdeményezésre indult: Rábagyarmat aktív horgászai és természetbarátai szerettek volna legális, biztonságos és elsősorban gyerekek számára is elérhető horgászhelyet teremteni.
A szövetség nyitottan fogadta az elképzelést, hiszen – mint fogalmaztak – minden olyan kisebb vízterületet megvizsgálnak, amely sporthorgászati célokra használható. A Rábagyarmati-záportározó esetében a szakmai és jogi feltételek is adottak voltak, így a helyi önkormányzat és a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság támogatásával megindulhatott a kijelölés folyamata.
A halgazdálkodási jog a Magyar Országos Horgász Szövetség kijelölése után került a vasi szervezethez, a halgazdálkodási terv jóváhagyását követően pedig hivatalossá vált: a Rábagyarmati-záportározó (C&R) – víztérkódja 18-115-1-1 – bekerül a vármegyei területi jegyek rendszerébe.
A tó sérülékeny halállománya miatt több speciális szabály lép életbe január elsejétől
A víz elsődlegesen a gyermek- és ifjúsági engedéllyel rendelkező horgászok számára nyújt lehetőséget, egy horgász egyszerre csak egy készséget és egy horgot használhat, és minden fogott halat – a törpeharcsa kivételével – azonnal vissza kell engedni. Kötelező lesz a nagy merítő, a halmatrac és a horogszabadító használata is, míg a pergetés és a legyezés csak szakáll nélküli vagy lenyomott szakállú horoggal engedélyezett.
A horgászat időbeli korlátok között zajlik majd: télen reggel fél hét és este hat között, nyáron pedig fél hat és fél kilenc között lehet a vízpartra menni, mindig a közvilágítás felkapcsolásáig. A sötétben történő horgászat továbbra is tilos. Nem használható élő csalihal vagy halszelet, csalihalfogó hálót sem lehet bevetni, és szoktató etetés sem engedélyezett.
A szövetség felhívta a figyelmet arra is, hogy szükség esetén további, időszakos korlátozásokat vezethetnek be, amelyekről a helyszíni tájékoztató táblákon és a szervezet munkatársainál lehet majd információt szerezni.
