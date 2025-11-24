Megvan a dátum: napokon belül nyit az év legszenzációsabb vidéki fürdős fejlesztése + Videó

Néhány nap, és újra látogatható lesz a Gyulai Várfürdő egyik legrégebbi, évek óta várt részlege: a felújított Lovarda. A fürdő megerősítette, hogy november 28-án átadják a történelmi gyógymedencés épületet, amely a téli szezon egyik legnagyobb hazai fürdős fejlesztése lesz.

A Termál Online beszámolója szerint a Gyulai Várfürdő már tavasszal megkezdte a Lovarda teljes körű felújítását, amely az 1833-as átadása óta többször is funkciót váltott, de mindig a fürdő egyik legkarakteresebb épülete maradt. A fedett gyógymedencéket magában foglaló részleg modernizálása fél évig tartott, és november 28-tól újra birtokba vehetik a vendégek.

A munkálatok során megújultak a medencék, teljesen új burkolatot kapott az épület, korszerűsítették a világítást, padlófűtést építettek ki, és újdonságként a galéria is közvetlenül megközelíthető lesz a medencetérből. A fejlesztés célja az volt, hogy a Lovarda egyszerre őrizze meg patinás karakterét és feleljen meg egy modern gyógyfürdő elvárásainak.

A Lovarda megnyitása azért is fontos, mert a Várfürdő így télen is bővített szolgáltatást kínál: a szabadtéri részleg mellett ismét használható lesz fedett, meleg vizes, gyógyhatású medencetér, ami a korábbi években hiányzott.

A gyulai gyógyvíz jól ismert a fürdőzők körében: többek között ajánlott kopásos gerinc- és ízületi panaszok, nőgyógyászati gyulladások és bizonyos érrendszeri problémák kezelésére. A Lovarda újranyitása ezért nemcsak a turizmus, hanem a gyógykezelésre érkezők számára is komoly könnyebbséget jelent majd.

A Termál Online megjegyzi: a fürdő időszakosan néhány szolgáltatást – többek között az egyik bejáratot és öltözőket – csak korlátozottan tud használni egy korábbi áramfejlesztési munkálat miatt, de a Lovarda átadása ettől függetlenül a tervek szerint zajlik. Abban bíznak, hogy fejlesztéssel a Gyulai Várfürdő téli kapacitása is érezhetően bővül majd, és a város egyik legfontosabb turisztikai attrakciója ismét teljes értékűen működhet a főszezonon kívül is.

Ahogy a HelloVidék korábbi cikkében írta, a Lovarda felújítására fordított beruházás költsége körülbelül 1 milliárd forint, amely a Magyar Turisztikai Ügynökség támogatásával zajló, összesen 3,2 milliárd forintos fejlesztési program része. Az első két ütemben megújult a gyermek víziparadicsom, bővítették és átalakították a főépületet, új öltözők készültek, valamint integrálták a reumatológiai szolgáltatásokat. A második ütem a Lovarda felújítását foglalta magában, a harmadik pedig az 50 méteres versenyuszoda tartós beázásainak elhárítását. A fürdő célja, hogy az év végére teljesen kiváltsa a gázfűtést, és kizárólag a legmelegebb termálkút-vizek hőjére támaszkodjon a fűtésben és a medencetöltésben.