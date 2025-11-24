Hoppá, most ingyen síelhetsz pár napig: negnyílt a tanpálya Eplényben

Eljött a szezon első havas öröme! Az eplényi síközpont hétfő kora délután megnyitotta a T1-es tanpályát, ahol a kezdő síelők és a családok mostantól gyakorolhatnak. A tanulólift is üzemel, így még kényelmesebb a tanulás, ráadásul a pálya használata szerdáig teljesen ingyenes.

Az eplényi síközpont hétfő kora délután megnyitotta a T1-es tanpályát, amelyhez a tanulólift is működik. A pálya a mai napon 17 óráig várja a síelni vágyókat, kedden és szerdán pedig 9 és 17 óra között lesz látogatható. A tanpálya használata szerdáig ingyenes - írta a Síelők.hu.

A síterep ismét emlékeztetett arra, hogy teljesen készpénzmentesen üzemel, így a helyszínen csak bankkártyával vagy mobilfizetéssel lehet majd fizetni.

Közben az 1-es főpálya is kedvező állapotokat mutat: átlagosan 40-50 centiméternyi tömör hóréteg borítja. A kezelők azonban óvatosak, és nem szeretnék elhamarkodni a megnyitást. A következő két napra előrejelzett felmelegedés, valamint az eső vagy havas eső érkezése miatt várhatóan csütörtökön vagy pénteken adják át a síelőknek.

A főpálya nyitásának napján különleges akció is várja a sportolókat: 4444 forintért lehet majd jegyet váltani.